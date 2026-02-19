Giới trẻ check-in Tết giữa "không gian hoài niệm"

Giữa nhịp Tết hiện đại của kỷ nguyên mới, có một xu hướng trong giới trẻ đang âm thầm "lên ngôi" mỗi dịp Xuân về. Đó là tìm đến những quán cà phê mang phong cách cổ điển, khoác lên mình tà áo dài chụp ảnh Tết và tận hưởng không gian hoài niệm.

Nhiều bạn trẻ tìm đến các quán cà phê trang trí theo phong cách cổ điển chụp cho mình những bộ ảnh ngày Tết.

Tại L'amour Jardin, không khí Tết được mang đến qua những góc trang trí đậm sắc xuân truyền thống Việt Nam. Điều đặc biệt là quán còn tích hợp dịch vụ cho thuê áo dài, make-up và hỗ trợ chụp ảnh, tạo nên một mô hình trải nghiệm "từ A đến Z" cho khách hàng.

Chị Phạm Thị Phương Trinh (ngụ phường Phú Nhuận) cho biết đây là năm đầu tiên chị kết hợp tiệm thuê đồ "Tủ đồ Xu Chin" của mình với quán cà phê của gia đình chồng.

"Khách đến đây có thể vừa uống nước, vừa thuê đồ và chụp hình ngay tại chỗ. Nếu không có sẵn mẫu mong muốn, khách chỉ cần quét mã QR trên web, nhân viên sẽ giao tận nơi" - chị Trinh nói.

Các quán cà phê tích hợp dịch vụ cho thuê áo dài, make-up và hỗ trợ chụp ảnh, tạo nên một mô hình trải nghiệm "từ A đến Z" cho khách hàng.

Theo chị Trinh, những ngày cuối tuần quán thường kín bàn, khách đến quán đa dạng độ tuổi từ các bạn trẻ đến U40 – 50 đều có. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu thuê đồ chụp ảnh của khách, tiệm đã mở rộng size quần áo từ S, M, L đến XL và cả big size.

"Năm nay nhiều mẫu áo dài mới, chất liệu cao cấp hơn nên nhu cầu tăng rõ rệt. Ban đầu cũng có chút bỡ ngỡ vì lượng khách đông, nhưng mình cố gắng hoàn thiện dịch vụ để khách có trải nghiệm tốt nhất" - theo chị Trinh.

Không riêng L'amour Jardin, nhiều quán cà phê khác cũng thu hút đông đảo khách trẻ nhờ các thiết kế trang trí Tết theo phong cách truyền thống.

Có thể kể đến là Chuyện Cafe với không gian được thiết kế đa dạng, nhiều góc chụp từ hiện đại đến cổ truyền. Năm nay, quán trang trí theo concept Tây Bắc với sắc đào hồng, chất liệu gỗ mộc mạc tạo cảm giác ấm cúng.

Rực rỡ màu sắc của những tà áo dài hòa cùng màu sắc của những tiểu cảnh trang trí đậm nét Tết Việt truyền thống.

Kim Hoàng (20 tuổi, ngụ phường Gò Vấp) cho biết cô biết đến quán qua TikTok, tuy phải di chuyển đoạn đường khá xa để đến quán nhưng đến nơi thì thấy rất xứng đáng.

"Quán đông mà không ngột ngạt, mọi người cũng nhường nhau góc chụp nên không phải chen lấn nhiều. Tôi thích nhất góc có chiếc radio cũ, nhìn rất xưa và hoài niệm" - Hoàng chia sẻ.

Các bạn trẻ thích thú chụp ảnh tại các quán cà phê trang trí đậm màu Tết Việt cổ truyền.

Chị Trinh (ngụ quận 6 cũ) là một khách quen của quán, chị nhận xét năm nay lượng khách đến quán tăng lên rất nhiều so với năm trước.

"Năm trước quán trang trí kiểu Tết miền Nam, năm nay là Tây Bắc. Đến là thấy Tết liền. Ngoài các "nàng thơ" trẻ trung, nhiều khách quen cũng ghé lại chỉ để ngồi và cảm nhận không khí Tết" - chị nói.

Kiên cafe cũng là một quán cà phê gây ấn tượng với giới trẻ khi thiết kế không gian quán theo hướng truyền thống với tông màu trầm, trang trí bằng các vật dụng xưa.

Bạn trẻ chụp ảnh cùng xe cổ trang trí tại quán.

Nhiều người tìm về những quán cà phê với không gian hoài niệm ngồi thư giãn, thưởng thức nước uống và trò chuyện cùng bạn bè.

Điểm chung của nhiều bạn trẻ là biết đến các quán thông qua TikTok hoặc Facebook... Có thể thấy, trong thời buổi hiện đại, mạng xã hội dường như đã trở thành "bệ phóng" đưa những không gian hoài niệm trở thành điểm nóng check-in.

Với nhiều bạn trẻ, việc tìm đến những quán cà phê phong cách cổ điển không chỉ để có bộ ảnh đẹp mà còn là cách kết nối nhịp sống hiện đại với văn hóa truyền thống. Giữa dòng chảy của những xu hướng mới, người trẻ hiện đại vẫn chọn cho mình một không gian xưa để cảm nhận Tết theo cách riêng, vừa hiện đại, vừa đậm chất Việt.