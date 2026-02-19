HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Giới trẻ check-in Tết giữa "không gian hoài niệm"

Phan Vân - Huyền Trân

(NLĐO) - Trong không khí Tết hiện đại, các quán cà phê theo phong cách xưa lại đang trở thành điểm hẹn check-in "nóng" của nhiều bạn trẻ tại TPHCM.

Giữa nhịp Tết hiện đại của kỷ nguyên mới, có một xu hướng trong giới trẻ đang âm thầm "lên ngôi" mỗi dịp Xuân về. Đó là tìm đến những quán cà phê mang phong cách cổ điển, khoác lên mình tà áo dài chụp ảnh Tết và tận hưởng không gian hoài niệm.

Giới trẻ check-in Tết giữa "không gian hoài niệm" - Ảnh 1.
Giới trẻ check-in Tết giữa "không gian hoài niệm" - Ảnh 2.

Nhiều bạn trẻ tìm đến các quán cà phê trang trí theo phong cách cổ điển chụp cho mình những bộ ảnh ngày Tết.

Tại L'amour Jardin, không khí Tết được mang đến qua những góc trang trí đậm sắc xuân truyền thống Việt Nam. Điều đặc biệt là quán còn tích hợp dịch vụ cho thuê áo dài, make-up và hỗ trợ chụp ảnh, tạo nên một mô hình trải nghiệm "từ A đến Z" cho khách hàng.

Chị Phạm Thị Phương Trinh (ngụ phường Phú Nhuận) cho biết đây là năm đầu tiên chị kết hợp tiệm thuê đồ "Tủ đồ Xu Chin" của mình với quán cà phê của gia đình chồng.

"Khách đến đây có thể vừa uống nước, vừa thuê đồ và chụp hình ngay tại chỗ. Nếu không có sẵn mẫu mong muốn, khách chỉ cần quét mã QR trên web, nhân viên sẽ giao tận nơi" - chị Trinh nói.

Giới trẻ check-in Tết giữa "không gian hoài niệm" - Ảnh 3.

Các quán cà phê tích hợp dịch vụ cho thuê áo dài, make-up và hỗ trợ chụp ảnh, tạo nên một mô hình trải nghiệm "từ A đến Z" cho khách hàng.

Theo chị Trinh, những ngày cuối tuần quán thường kín bàn, khách đến quán đa dạng độ tuổi từ các bạn trẻ đến U40 – 50 đều có. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu thuê đồ chụp ảnh của khách, tiệm đã mở rộng size quần áo từ S, M, L đến XL và cả big size.

"Năm nay nhiều mẫu áo dài mới, chất liệu cao cấp hơn nên nhu cầu tăng rõ rệt. Ban đầu cũng có chút bỡ ngỡ vì lượng khách đông, nhưng mình cố gắng hoàn thiện dịch vụ để khách có trải nghiệm tốt nhất" - theo chị Trinh.

Không riêng L'amour Jardin, nhiều quán cà phê khác cũng thu hút đông đảo khách trẻ nhờ các thiết kế trang trí Tết theo phong cách truyền thống.

Có thể kể đến là Chuyện Cafe với không gian được thiết kế đa dạng, nhiều góc chụp từ hiện đại đến cổ truyền. Năm nay, quán trang trí theo concept Tây Bắc với sắc đào hồng, chất liệu gỗ mộc mạc tạo cảm giác ấm cúng.

Giới trẻ check-in Tết giữa "không gian hoài niệm" - Ảnh 4.
Giới trẻ check-in Tết giữa "không gian hoài niệm" - Ảnh 5.
Giới trẻ check-in Tết giữa "không gian hoài niệm" - Ảnh 6.

Rực rỡ màu sắc của những tà áo dài hòa cùng màu sắc của những tiểu cảnh trang trí đậm nét Tết Việt truyền thống.

Kim Hoàng (20 tuổi, ngụ phường Gò Vấp) cho biết cô biết đến quán qua TikTok, tuy phải di chuyển đoạn đường khá xa để đến quán nhưng đến nơi thì thấy rất xứng đáng.

"Quán đông mà không ngột ngạt, mọi người cũng nhường nhau góc chụp nên không phải chen lấn nhiều. Tôi thích nhất góc có chiếc radio cũ, nhìn rất xưa và hoài niệm" - Hoàng chia sẻ.

Giới trẻ check-in Tết giữa "không gian hoài niệm" - Ảnh 7.
Giới trẻ check-in Tết giữa "không gian hoài niệm" - Ảnh 8.
Giới trẻ check-in Tết giữa "không gian hoài niệm" - Ảnh 9.

Các bạn trẻ thích thú chụp ảnh tại các quán cà phê trang trí đậm màu Tết Việt cổ truyền.

Chị Trinh (ngụ quận 6 cũ) là một khách quen của quán, chị nhận xét năm nay lượng khách đến quán tăng lên rất nhiều so với năm trước.

"Năm trước quán trang trí kiểu Tết miền Nam, năm nay là Tây Bắc. Đến là thấy Tết liền. Ngoài các "nàng thơ" trẻ trung, nhiều khách quen cũng ghé lại chỉ để ngồi và cảm nhận không khí Tết" - chị nói.

Kiên cafe cũng là một quán cà phê gây ấn tượng với giới trẻ khi thiết kế không gian quán theo hướng truyền thống với tông màu trầm, trang trí bằng các vật dụng xưa.

Giới trẻ check-in Tết giữa "không gian hoài niệm" - Ảnh 10.

Bạn trẻ chụp ảnh cùng xe cổ trang trí tại quán.

Giới trẻ check-in Tết giữa "không gian hoài niệm" - Ảnh 11.
Giới trẻ check-in Tết giữa "không gian hoài niệm" - Ảnh 12.

Nhiều người tìm về những quán cà phê với không gian hoài niệm ngồi thư giãn, thưởng thức nước uống và trò chuyện cùng bạn bè.

Điểm chung của nhiều bạn trẻ là biết đến các quán thông qua TikTok hoặc Facebook... Có thể thấy, trong thời buổi hiện đại, mạng xã hội dường như đã trở thành "bệ phóng" đưa những không gian hoài niệm trở thành điểm nóng check-in.

Với nhiều bạn trẻ, việc tìm đến những quán cà phê phong cách cổ điển không chỉ để có bộ ảnh đẹp mà còn là cách kết nối nhịp sống hiện đại với văn hóa truyền thống. Giữa dòng chảy của những xu hướng mới, người trẻ hiện đại vẫn chọn cho mình một không gian xưa để cảm nhận Tết theo cách riêng, vừa hiện đại, vừa đậm chất Việt.

Giới trẻ "săn" địa điểm check-in Tết giữa "không gian hoài niệm".

Tin liên quan

Đón Tết thời đại số

Đón Tết thời đại số

(NLĐO) - Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, Tết Nguyên đán khoác diện mạo mới theo cách người trẻ sáng tạo, giữ gìn truyền thống trong bối cảnh hiện đại.

Hình ảnh phố phường TPHCM "khác lạ" ngày đầu năm mới

(NLĐO) - Sáng mùng 1 Tết, nhiều tuyến đường ở TPHCM vốn đông đúc trở nên tĩnh lặng; nhiều khu vực không còn cảnh mua bán tấp nập hay dòng người chen chân

Du lịch Tết Bính Ngọ 2026 có gì đặc sắc?

(NLĐO) – Kỳ nghỉ Tết dài 9 ngày kích thích nhu cầu du Xuân của người dân và du khách, nhiều điểm đến chật kín khách dịp đầu năm.

TPHCM giới trẻ check-in quán cà phê truyền thống cổ điển hoài niệm Tết 2026 xuân Bính Ngọ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo