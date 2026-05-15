Bạn đọc

Số hóa quản lý vỉa hè, lòng đường

Bài và ảnh: NGỌC QUÝ

Từ ngày 15-5, phường An Đông trở thành địa phương đầu tiên tại TP HCM thí điểm cấp phép, thu phí sử dụng vỉa hè qua app

Trước thông tin phường An Đông sắp triển khai cấp phép, thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè qua ứng dụng điện thoại, nhiều người dân vừa kỳ vọng sự thuận tiện vừa băn khoăn về cách vận hành thực tế.

Mừng tiện ích mới, lo khâu đồng bộ

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các tuyến đường qua phường An Đông như An Dương Vương, Trần Phú, Nguyễn Duy Dương, Hùng Vương…, nhiều khu vực từ lâu đã được tổ chức sử dụng một phần lòng đường để thu phí đậu, đỗ ô tô.

Trên đường An Dương Vương, nhiều tài xế vẫn đưa ô tô vào các ô đỗ có thu phí như thường lệ. Không ít người thắc mắc thời gian tới, phường An Đông sẽ sử dụng ứng dụng nào để thanh toán khi triển khai mô hình mới.

Anh Nguyễn Duy Ngọc (ngụ phường Chợ Lớn) cho biết bản thân đã quen với việc thanh toán phí đỗ xe qua ứng dụng. "Tôi thường dùng app My Parking, một số khu vực như đường Lê Lai gần chợ Bến Thành thì thanh toán qua VETC cũng rất tiện. Giờ nghe phường An Đông triển khai thêm ứng dụng mới, tôi không rõ sắp tới sẽ dùng app nào, có đồng bộ hay không" - anh băn khoăn.

Thực tế tại phường An Đông, nhiều tuyến đường vẫn tồn tại tình trạng lấn chiếm vỉa hè kéo dài. Dọc tuyến An Dương Vương, nhiều đoạn vỉa hè bị tận dụng để buôn bán, giữ xe gần kín lối di chuyển khiến người đi bộ phải bước xuống lòng đường. Tương tự, trên đường Nguyễn Duy Dương, nhiều ô tô đậu dọc tuyến dù không nằm trong khu vực thu phí.

Trong khi đó, một số hộ kinh doanh bày tỏ mong muốn việc quản lý, cho thuê vỉa hè sớm được triển khai trở lại để họ buôn bán ổn định. Chị Phạm Khánh Hòa (ngụ phường An Đông) cho biết trước đây, gia đình chị kinh doanh trên đường Ngô Gia Tự và từng sử dụng tạm thời một phần vỉa hè.

"Nếu được quản lý bài bản, thu phí rõ ràng thì người dân buôn bán yên tâm hơn, không phải thấp thỏm lo bị xử phạt" - chị Hòa thổ lộ.

Số hóa quản lý vỉa hè, lòng đường - Ảnh 1.

Khu vực vỉa hè, lòng đường An Dương Vương, phường An Đông, TP HCM

Chỉ cấp phép 6 nhóm mục đích

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 14-5, lãnh đạo UBND phường An Đông cho biết ứng dụng cấp phép, thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè được xây dựng nhằm số hóa toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ và thanh toán đối với nhu cầu sử dụng một phần vỉa hè, lòng đường.

Người dân có nhu cầu có thể đăng ký hồ sơ, tải giấy tờ, xác thực qua VNeID hoặc căn cước công dân gắn chip và nhận kết quả trực tuyến qua email mà không cần đến trực tiếp cơ quan chức năng. Hệ thống đồng thời hỗ trợ thanh toán không tiền mặt bằng mã QR.

Đối với các tuyến đường đang thu phí đậu, đỗ ô tô qua ứng dụng My Parking như An Dương Vương, Ngô Gia Tự…, địa phương cho biết vẫn tiếp tục do lực lượng Thanh niên Xung phong TP HCM quản lý như hiện nay.

Theo quy định, ứng dụng của phường An Đông hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ thuộc 6 nhóm mục đích được phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường: tổ chức sự kiện, thi công công trình, phòng chống thiên tai, tập kết vật liệu xây dựng, tổ chức đám cưới, tang lễ và giữ xe khi cần thiết. Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè tạm thời chưa thuộc diện được cấp phép trên ứng dụng này.

Đại diện UBND phường An Đông cho biết ứng dụng được áp dụng trên toàn địa bàn, đồng thời tự động phân loại hồ sơ theo thẩm quyền xử lý. Những trường hợp vượt thẩm quyền sẽ được phần mềm tự động dự thảo văn bản chuyển cơ quan liên quan xử lý.

Ngoài chức năng cấp phép, địa phương còn bổ sung tính năng dùng căn cước công dân gắn chip hoặc giấy phép lái xe để gửi xe tại các vị trí được phép dưới lòng đường mà không cần nhân viên trông giữ trực tiếp.

Theo UBND phường An Đông, việc áp dụng công nghệ vào quản lý vỉa hè, lòng đường được kỳ vọng giúp giảm thủ tục hành chính, minh bạch quy trình xử lý và tạo thuận lợi cho người dân. 

Cần khảo sát, điều chỉnh sau khi thí điểm

Theo TS Nguyễn Hữu Nguyên, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị TP HCM, việc ứng dụng công nghệ để thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường chỉ là giải pháp kỹ thuật. Trong khi đó, vấn đề quan trọng nhất vẫn là quy hoạch và phân chia không gian sử dụng hợp lý.

Ông Nguyên cho rằng thành phố cần quy định rõ diện tích vỉa hè, lòng đường được phép sử dụng, vị trí, giá thuê cũng như cơ chế phân bổ nhằm bảo đảm công bằng, tránh phát sinh tranh chấp giữa các hộ dân. "Khi đã liên quan đến lợi ích thì sẽ có cạnh tranh. Người muốn thuê vị trí đẹp, người muốn giá thấp hơn... Quan trọng là ở khâu quản lý và phân chia, chứ không phải công nghệ thu phí" - ông nhận xét.

Chuyên gia này nhìn nhận việc thu phí qua ứng dụng điện thoại thực chất chỉ thay đổi hình thức thanh toán, từ thu trực tiếp sang môi trường số để tăng tính thuận tiện và minh bạch. Theo ông, trước mắt, TP HCM nên triển khai theo hướng thí điểm từng khu vực nhỏ, thay vì áp dụng đồng loạt trên toàn địa bàn.

"Nếu gom chung toàn thành phố vào một ứng dụng sẽ dễ rối. Chia theo từng phường hoặc từng cụm tuyến đường để quản lý thì sẽ hiệu quả hơn" - ông Nguyên nhận định, đồng thời đề xuất sau thời gian thí điểm khoảng 1-2 tháng, cơ quan chức năng cần khảo sát ý kiến người dân và lực lượng trực tiếp quản lý để điều chỉnh phù hợp.

Tháng 7-2023, UBND TP HCM ban hành Quyết định 32 về quản lý, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố. Sau đó, HĐND TP HCM thông qua nghị quyết thu phí sử dụng vỉa hè, lòng đường và chính thức áp dụng từ ngày 1-1-2024.

Mức thu được đề xuất dao động từ 20.000 đến 350.000 đồng/m²/tháng, tùy vị trí và mục đích sử dụng. Các trường hợp được phép sử dụng gồm giữ xe, tổ chức sự kiện, thi công công trình, tập kết vật liệu xây dựng…

Tuy nhiên, quá trình triển khai việc thu phí sử dụng vỉa hè, lòng đường phát sinh nhiều vướng mắc pháp lý và thực tế quản lý. Vì vậy, đến cuối năm 2025, TP HCM đã tạm dừng thu phí để rà soát, xây dựng cơ chế mới cho phù hợp hơn.


Quyết lập lại trật tự vỉa hè ở cửa ngõ phía Tây TPHCM

(NLĐO) - Công an hai xã Bình Chánh và Tân Nhựt quyết lập lại trật tự đô thị trên tuyến Quốc lộ 1A và đường Nguyễn Văn Linh.

TPHCM quyết tâm dẹp loạn vỉa hè nhưng không triệt tiêu sinh kế người dân

(NLĐO) - Công an TPHCM nêu quyết tâm giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè nhưng làm bài bản, không triệt tiêu sinh kế của người dân.

Hà Nội muốn thu phí tối đa tới 400.000 đồng/m2 vỉa hè, lòng đường làm nơi trông giữ ô tô

(NLĐO)- Hà Nội đề xuất tăng từ 1,5 đến 2,4 lần mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để trông giữ ô tô và xe máy tại nhiều tuyến phố trong Vành đai 1.

