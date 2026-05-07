Thời sự

TPHCM quyết tâm dẹp loạn vỉa hè nhưng không triệt tiêu sinh kế người dân

Tin-ảnh: Lê Vĩnh

(NLĐO) - Công an TPHCM nêu quyết tâm giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè nhưng phải làm bài bản, không triệt tiêu sinh kế của người dân.

Chiều 7-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Xử lý 33.038 trường hợp vi phạm

Tại buổi họp báo, Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06, Công an TPHCM), cung cấp kết quả bước đầu đạt được sau thời gian ra quân tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, thiết lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn TPHCM.

Giải pháp dẹp loạn vỉa hè nhưng không triệt tiêu sinh kế người dân của Công an TPHCM - Ảnh 1.

Trung tá Hồ Đức Thiện cung cấp thông tin tại buổi họp báo

Theo Trung tá Hồ Đức Thiện, từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an TPHCM luôn duy trì hằng ngày công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, tuần tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý: 33.038 trường hợp vi phạm, số tiền hơn 28 tỉ đồng.

Đến nay, đã chuyển hóa được 1.242/1.765 tuyến đường, địa điểm phức tạp về trật tự công cộng. Cụ thể: 578/707 tuyến đường, 74/93 khu vực bệnh viện, 319/422 khu vực trường học và 274/543 khu vực chợ tự phát đã được chuyển hóa. Qua thời gian thực hiện, tình hình trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn TPHCM đã có chuyển biến ban đầu và đạt được kết quả nhất định và tiếp tục duy trì.

Không ồ ạt kiểu "chiến dịch"

Theo Trung tá Hồ Đức Thiện, giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, góp phần lập lại trật tự đô thị là chủ trương đúng đắn, cần thiết và hiện có nhiều tỉnh, thành trong cả nước đang quyết tâm thực hiện.

Để bảo đảm trật tự nhưng không triệt tiêu sinh kế của người dân, Công an TPHCM triển khai theo phương châm thực hiện kiên trì, bài bản, thay vì ồ ạt kiểu "chiến dịch".

Theo đó, tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, các trường hợp cố tình lấn chiếm quy mô lớn, gây cản trở giao thông nghiêm trọng. Đối với các hộ buôn bán nhỏ, lực lượng chức năng ưu tiên nhắc nhở, hướng dẫn sắp xếp gọn gàng trước khi áp dụng các biện pháp xử phạt.

Việc phân công "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm" giúp cán bộ thực thi nắm sát hoàn cảnh từng hộ kinh doanh tại địa bàn phụ trách. Từ đó có cách vận động, thuyết phục phù hợp với thực tế đời sống người dân.

Nghiên cứu các khung tiêu chí về trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị đảm bảo tính minh bạch, dễ thực thi, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi sử dụng hè phố.

Công khai mọi kết quả xử lý vi phạm

Trung tá Hồ Đức Thiện cho hay Công an TPHCM đã chủ động phối hợp chặt chẽ với sở ngành và chính quyền địa phương triển khai các giải pháp hỗ trợ sinh kế để người dân tự nguyện chấm dứt vi phạm.

Theo đó, về quy hoạch khu vực kinh doanh thay thế: Phối hợp cùng các sở, ngành và UBND cấp xã rà soát, tổ chức các khu vực chợ đêm, tuyến phố đi bộ hoặc các khu kinh doanh tập trung để chuyển đổi mô hình kinh doanh cho các hộ bán hàng rong vào nơi có quản lý. Làm như vậy vừa bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, vừa hài hòa lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp: Thông qua các tổ tự quản tại cơ sở và lực lượng an ninh cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó phối hợp với các đoàn thể hỗ trợ vay vốn hoặc giới thiệu việc làm cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Công an TPHCM cũng phát huy mô hình tự quản. Việc thành lập các tổ tự quản và tổ công tác liên ngành tại 100% xã, phường giúp người dân trực tiếp tham gia vào việc quản lý trật tự tại nơi mình sinh sống và kinh doanh. Khi người dân được làm chủ và thấy được lợi ích của một môi trường văn minh, sự đồng thuận sẽ bền vững hơn.

Theo trung tá Hồ Đức Thiện, mọi kết quả xử lý vi phạm đối với cả cán bộ, đảng viên không gương mẫu đều được công khai, tạo sự công bằng xã hội và niềm tin để người dân chấp hành kỷ cương đô thị.

"Sự phối hợp giữa biện pháp hành chính và chính sách an sinh xã hội chính là chìa khóa để giải quyết bài toán trật tự đô thị tại TPHCM một cách căn cơ và lâu dài" - trung tá Hồ Đức Thiện nhấn mạnh.

Vỉa hè thành chợ tự phát, người dân bức xúc mong chờ xử lý

