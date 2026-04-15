HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Sợ Iran "giáng đòn chí tử", Ả Rập Saudi "gây sức ép" với Mỹ

Huệ Bình

(NLĐO) - Ả Rập Saudi đang yêu cầu Mỹ chấm dứt phong tỏa eo biển Hormuz và quay trở lại bàn đàm phán với Iran, theo nguồn tin của tờ The Wall Street Journal.

Theo báo The Wall Street Journal, Riyadh lo ngại các hành động của Washington sẽ làm leo thang căng thẳng tại Trung Đông, khiến lực lượng Houthi ở Yemen trả đũa bằng cách phong tỏa eo biển Bab-el-Mandeb.

Sự lo ngại này không phải là không có cơ sở. Từ khi Houthi tham chiến vào cuối tháng 3, lực lượng này - vốn nổi tiếng với các cuộc tấn công tàu bè trên biển Đỏ - đã trở thành mối đe dọa trực tiếp đối với Bab-el-Mandeb.

Cũng như Hormuz, eo biển Bab-el-Mandeb (còn được gọi là "Cổng nước mắt") là "yết hầu" không thể thay thế trong khu vực. Đây là nơi một lượng khổng lồ dầu mỏ, khí đốt hóa lỏng và hàng hóa đi qua, đóng vai trò mắt xích chiến lược nối liền Địa Trung Hải với Ấn Độ Dương thông qua biển Đỏ và kênh đào Suez.

Đối với Ả Rập Saudi, Bab-el-Mandeb không chỉ là một tuyến hàng hải quốc tế mà còn là lộ trình xuất khẩu dầu mỏ sống còn.

Khi Hormuz bị phong tỏa, Ả Rập Saudi gồng mình bảo vệ “cửa sau” - Ảnh 1.

Tàu trên eo biển Hormuz. Ảnh: EPA

Việc Mỹ đe dọa phong tỏa Hormuz đang làm dấy lên nỗi lo sợ rằng Iran sẽ phản công bằng cách thúc giục Houthi chặn đứng hành lang huyết mạch Bab-el-Mandeb, gây ra sự hỗn loạn kinh tế toàn cầu nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

Tờ The Wall Street Journal lưu ý Houthi cam kết với Ả Rập Saudi sẽ không tấn công lãnh thổ hay tàu bè của nước này. Dẫu vậy, các quan chức Ả Rập Saudi vẫn tin rằng tình hình rất bất ổn. Họ không loại trừ khả năng Houthi có thể thu phí tàu bè đi qua eo biển Bab-el-Mandeb.

Tờ báo này cũng cho rằng các quốc gia vùng Vịnh không hề muốn eo biển Hormuz rơi vào tay Iran. Nhiều nước trong khu vực đã yêu cầu Mỹ phải giải quyết vấn đề này thông qua con đường đối thoại.

Bà Mona Yacoubian, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ, nhận định với Fox News rằng nếu Mỹ quyết phong tỏa eo biển Hormuz, Iran có thể đáp trả bằng cách triệt đường xuất khẩu của các nước vùng Vịnh.

Điều này đồng nghĩa với việc Iran có thể tấn công thẳng vào hạ tầng năng lượng của khu vực, hoặc sử dụng lực lượng Houthi để phong tỏa luôn eo biển Bab al-Mandeb.

Khi Hormuz bị phong tỏa, Ả Rập Saudi gồng mình bảo vệ “cửa sau” - Ảnh 2.

Nếu Bab al-Mandeb bị tê liệt cùng lúc với Hormuz, đó sẽ là thảm họa cho thương mại toàn cầu. Ảnh: Independent

Eo biển Bab al-Mandeb từng đạt đỉnh 9,3 triệu thùng dầu/ngày nhưng đến năm 2024, lưu lượng đã giảm mạnh xuống còn 4,1 triệu thùng do các cuộc tấn công của Houthi.

Nếu Bab al-Mandeb bị tê liệt cùng lúc với Hormuz, đó sẽ là thảm họa cho thương mại toàn cầu, khi nguồn cung năng lượng từ Trung Đông bị cắt đứt hoàn toàn.

Hiện tại, Ả Rập Saudi dùng eo biển này làm lối thoát, giúp một lượng dầu nhỏ từ Trung Đông lách qua vòng vây thông qua cảng Yanbu. Cảng Yanbu nằm ở phía Tây, đóng vai trò là điểm tiếp nhận dầu cuối cùng từ hệ thống đường ống dẫn xuyên suốt từ Đông sang Tây của Ả Rập Saudi.

Ông Matthew Wright, nhà phân tích tại công ty dữ liệu Kpler, nhận định rằng hệ thống đường ống này đang phải hoạt động hết công suất.

Ông Wright nhấn mạnh: "Trong khi mọi sự chú ý đang dồn vào eo biển Hormuz, Yanbu lại có ý nghĩa cực kỳ quan trọng vì đây là cảng hoạt động năng nổ nhất khu vực vào lúc này. Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra tại đây, đó sẽ là một đòn giáng chí tử vào nỗ lực duy trì xuất khẩu dầu thô của Trung Đông".

Tính đến tháng 4-2026, Ả Rập Saudi xuất khẩu khoảng 4,6 - 5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày qua cảng Yanbu, trong đó 80% hướng tới thị trường châu Á.

Tin liên quan

Vì sao tàu sân bay Mỹ né "Cổng nước mắt", đi đường vòng tới Trung Đông?

(NLĐO) - Tàu sân bay USS George H.W. Bush không đi qua Địa Trung Hải như thường lệ mà vòng qua châu Phi trong lúc Mỹ siết phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz.

Ông Donald Trump ám chỉ đàm phán với Iran diễn ra trong 2 ngày tới

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có thể nối lại ở Islamabad - Pakistan trong 2 ngày tới.

Điểm nóng xung đột ngày 15-4: Mỹ nói về "24 giờ đầu tiên" phong tỏa Hormuz

(NLĐO) - Theo dữ liệu từ các hãng phân tích, theo dõi hàng hải LSEG và Kpler, ít nhất 3 tàu chở dầu đã băng qua eo biển Hormuz để vào vùng Vịnh hôm 14-4.

xuất khẩu dầu mỏ năng lượng Mỹ - Iran eo biển Hormuz
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo