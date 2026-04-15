Ông Donald Trump ám chỉ đàm phán với Iran diễn ra trong 2 ngày tới

Tổng thống Mỹ hôm 14-4 có cuộc trao đổi với một phóng viên tờ New York Post, người vừa trở về từ Islamabad sau khi đưa tin về vòng đàm phán ngừng bắn đầu tiên giữa Mỹ và Iran vào cuối tuần qua.

Nữ phóng viên này cho biết sau cuộc phỏng vấn bàn về triển vọng của các cuộc đàm phán, tổng thống Mỹ đã gọi lại cho cô để "cập nhật thêm tình hình".

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP

Ông Donald Trump nói: "Cô thực sự nên ở lại đó, vì có thể sẽ có điều gì đó xảy ra trong hai ngày tới và chúng tôi đang có ý định đến đó".

Ông Donald Trump cho rằng Tư lệnh quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, đang làm "rất tốt" việc sắp xếp các cuộc đàm phán.

Ông Donald Trump nhấn mạnh: "Ông ấy thật tuyệt vời và do đó, khả năng chúng ta quay lại đó càng cao hơn".

Một quan chức Pakistan hôm 14-4 cho biết ông kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ sớm nối lại nhưng có thể mất thêm một hoặc hai ngày so với dự kiến của ông Donald Trump.

Islamabad đang chạy đua để sắp xếp lịch họp nhằm đảm bảo có đủ thời gian đàm phán trước khi lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần kết thúc vào ngày 22-4.

Khi được hỏi về khả năng khởi động lại các cuộc đàm phán Mỹ-Iran, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tỏ ra cởi mở với triển vọng này. Ông nói đây là câu hỏi "nên dành cho phía Iran".

Các báo cáo của Mỹ về cuộc đàm phán ở Islamabad cho biết điểm mấu chốt là yêu cầu từ phái đoàn của ông Vance về việc Iran tạm ngừng làm giàu uranium trong 20 năm. Iran được cho là chỉ đề nghị thời gian tạm ngừng ngắn hơn, dưới 10 năm.

Một quan chức Iran cáo buộc phái đoàn Mỹ đưa ra những yêu cầu "quá đáng" tại cuộc đàm phán ở Islamabad. Quan chức này nói: "Iran không đầu hàng trên chiến trường và cũng sẽ không đầu hàng trên bàn đàm phán".

Một quan chức Pakistan cho hay Iran đang yêu cầu ông Vance phải là người dẫn đầu phái đoàn Mỹ trong bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai vì Tehran không tin tưởng Đặc phái viên của ông Donald Trump là Steve Witkoff và con rể của tổng thống là Jared Kushner.

Các quan chức cấp cao từ Ả Rập Saudi, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đã có mặt tại Islamabad hôm 14-4 để đàm phán với các quan chức Pakistan về các bước tiếp theo trong việc làm trung gian hòa giải xung đột.