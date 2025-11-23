Hơn 10.000 túi thuốc và hàng chục bác sĩ từ TPHCM lên đường hỗ trợ người dân vùng lũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Hơn 10.000 túi thuốc và hàng chục bác sĩ từ TPHCM lên đường hỗ trợ người dân vùng lũ

Hải Yến

(NLĐO) - Đoàn bác sĩ từ nhiều bệnh viện trên địa bàn TPHCM đã lên đường đến Khánh Hoà để tham gia chữa bệnh và trực tiếp hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng lũ.

Sở Y tế TPHCM cho biết trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh Nam Trung Bộ, ngành Y tế TPHCM đã huy động lực lượng y tế chi viện và vận động túi thuốc hỗ trợ người dân các tỉnh đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. 

img

Đoàn bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất sẵn sàng lên đường hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ

Sở Y tế đã triển khai các phương án ứng phó và huy động lực lượng y tế hỗ trợ ngay khi có yêu cầu từ Bộ Y tế và các tỉnh bị ảnh hưởng. Các bệnh viện và đơn vị trực thuộc được yêu cầu rà soát bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên có thể điều động gấp; đồng thời duy trì chế độ thường trực 24/7.

Ngoài ra, các đội khám chữa bệnh cơ động được chuẩn bị để đến ngay vùng lũ, tổ chức khám, phát thuốc, tư vấn y tế, hỗ trợ vật tư cấp cứu và cung ứng hóa chất xử lý môi trường.

Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo các bệnh viện và các đơn vị y tế trực thuộc rà soát lực lượng bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên có thể điều động ngay khi nhận yêu cầu từ Bộ Y tế và các tỉnh bạn. 

Trong ngày 22-11, đã có 38 bác sĩ của các bệnh viện gồm: Thống Nhất, Quân y 175, Nhân dân 115, Chấn thương Chỉnh hình, Phục hồi chức năng và Bệnh nghề nghiệp, An Bình đã đến tỉnh Khánh hoà trực tiếp tham gia hoạt động khám, chữa bệnh cho người dân tại bệnh viện tỉnh và nơi bị ảnh hưởng nặng nề là xã Khánh Vĩnh và xã Diên Khánh. 

img

Các bác sĩ thăm khám, phát thuốc cho người dân vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ tại tỉnh Khánh Hoà

Sở Y tế TPHCM sẽ tiếp tục cập nhật thông tin, điều phối lực lượng và đảm bảo mọi hoạt động chi viện diễn ra nhanh chóng, an toàn, hiệu quả.

Bên cạnh việc huy động nhân lực, nhiều bệnh viện trên địa bàn TPHCM đang tích cực triển khai chương trình vận động "túi thuốc gia đình" nhằm hỗ trợ người dân tại các tỉnh Nam Trung Bộ đang gặp khó khăn. Mỗi "túi thuốc gia đình" bao gồm: thuốc hạ sốt cho người lớn và trẻ em, thuốc tiêu chảy, oresol, thuốc sát trùng, bông băng, gạc, dung dịch rửa tay, xà phòng, một số thuốc điều trị bệnh lý thường gặp và bảng hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn và tư vấnphòng chống bệnh trong mùa mưa lũ.

Ngành Y tế TPHCM đặt mục tiêu chuyển càng nhiều túi thuốc càng tốt đến vùng lũ, góp phần giúp người dân tự chăm sóc sức khỏe ban đầu, hạn chế nguy cơ bệnh tật và giảm tải cho hệ thống y tế địa phương. Trước mắt, 10.000 túi thuốc sẽ được gửi đến người dân tỉnh Khánh Hòa.

Tin liên quan

Mưa lũ miền Trung: Cảnh báo nguy cơ bùng phát bệnh ngoài da

Mưa lũ miền Trung: Cảnh báo nguy cơ bùng phát bệnh ngoài da

(NLĐO) - Mưa lũ kéo dài ở miền Trung làm tăng nguy cơ mắc bệnh ngoài da do nấm, vi khuẩn và côn trùng.

Bộ Y tế đồng hành cùng lực lượng thầy thuốc vùng lũ TP Huế và Đà Nẵng

(NLĐO) - Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam cùng doanh nghiệp tặng 2.000 suất dung dịch sát khuẩn cho 7 cơ sở y tế TP Huế và Đà Nẵng

Trực 24/24 giờ, ứng phó khẩn cấp mưa lũ tại miền Trung

(NLĐO) - Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế miền Trung trực 24/24, sẵn sàng cấp cứu nạn nhân mưa lũ, đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh không gián đoạn.

khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe sở y tế gặp khó khăn Nam Trung Bộ ngành y tế khám bệnh mùa mưa lũ tình hình mưa lũ vùng lũ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo