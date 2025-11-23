Hơn 10.000 túi thuốc và hàng chục bác sĩ từ TPHCM lên đường hỗ trợ người dân vùng lũ

Sở Y tế TPHCM cho biết trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh Nam Trung Bộ, ngành Y tế TPHCM đã huy động lực lượng y tế chi viện và vận động túi thuốc hỗ trợ người dân các tỉnh đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.

Đoàn bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất sẵn sàng lên đường hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ

Sở Y tế đã triển khai các phương án ứng phó và huy động lực lượng y tế hỗ trợ ngay khi có yêu cầu từ Bộ Y tế và các tỉnh bị ảnh hưởng. Các bệnh viện và đơn vị trực thuộc được yêu cầu rà soát bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên có thể điều động gấp; đồng thời duy trì chế độ thường trực 24/7.

Ngoài ra, các đội khám chữa bệnh cơ động được chuẩn bị để đến ngay vùng lũ, tổ chức khám, phát thuốc, tư vấn y tế, hỗ trợ vật tư cấp cứu và cung ứng hóa chất xử lý môi trường.

Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo các bệnh viện và các đơn vị y tế trực thuộc rà soát lực lượng bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên có thể điều động ngay khi nhận yêu cầu từ Bộ Y tế và các tỉnh bạn.

Trong ngày 22-11, đã có 38 bác sĩ của các bệnh viện gồm: Thống Nhất, Quân y 175, Nhân dân 115, Chấn thương Chỉnh hình, Phục hồi chức năng và Bệnh nghề nghiệp, An Bình đã đến tỉnh Khánh hoà trực tiếp tham gia hoạt động khám, chữa bệnh cho người dân tại bệnh viện tỉnh và nơi bị ảnh hưởng nặng nề là xã Khánh Vĩnh và xã Diên Khánh.

Các bác sĩ thăm khám, phát thuốc cho người dân vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ tại tỉnh Khánh Hoà

Sở Y tế TPHCM sẽ tiếp tục cập nhật thông tin, điều phối lực lượng và đảm bảo mọi hoạt động chi viện diễn ra nhanh chóng, an toàn, hiệu quả.

Bên cạnh việc huy động nhân lực, nhiều bệnh viện trên địa bàn TPHCM đang tích cực triển khai chương trình vận động "túi thuốc gia đình" nhằm hỗ trợ người dân tại các tỉnh Nam Trung Bộ đang gặp khó khăn. Mỗi "túi thuốc gia đình" bao gồm: thuốc hạ sốt cho người lớn và trẻ em, thuốc tiêu chảy, oresol, thuốc sát trùng, bông băng, gạc, dung dịch rửa tay, xà phòng, một số thuốc điều trị bệnh lý thường gặp và bảng hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn và tư vấnphòng chống bệnh trong mùa mưa lũ.

Ngành Y tế TPHCM đặt mục tiêu chuyển càng nhiều túi thuốc càng tốt đến vùng lũ, góp phần giúp người dân tự chăm sóc sức khỏe ban đầu, hạn chế nguy cơ bệnh tật và giảm tải cho hệ thống y tế địa phương. Trước mắt, 10.000 túi thuốc sẽ được gửi đến người dân tỉnh Khánh Hòa.