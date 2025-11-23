HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TP HCM hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục thiệt hại mưa lũ

Thái Tĩnh

(NLĐO) - TP HCM cử đội ngũ hùng hậu về nhân lực và vật lực giúp Khánh Hòa sớm khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra

Sáng 23-11, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, cùng đoàn công tác của thành phố đã thăm hỏi, chia sẻ, động viên lực lượng của TP HCM tham gia khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa.

Hiện tại, TP HCM huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ Khánh Hòa ở nhiều lĩnh vực, địa bàn để đẩy nhanh công tác khắc phục thiệt hại.

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục thiệt hại mưa lũ - Ảnh 1.

Dọc bãi biển đường Trần Phú (phường Nha Trang) ngập tràn rác theo nước lũ từ thượng nguồn kéo về đang được người dân dọn dẹp

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục thiệt hại mưa lũ - Ảnh 2.

Trong đó có bóng dáng của những người công nhân Môi trường đô thị TP HCM

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục thiệt hại mưa lũ - Ảnh 3.

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục thiệt hại mưa lũ - Ảnh 4.

Công ty TNHH MTV môi trường đô thị TP HCM cử 6 xe ép rác tải trọng lớn để hỗ trợ Khánh Hòa di chuyển rác từ bờ biển Nha Trang về bãi tập kết, đồng thời dọn dẹp ở trung tâm các vùng lũ

Tại khu vực Trường Đại học Nha Trang, một khu nhà bếp dã chiến rộng hàng trăm mét vuông được lập ra với đầy đủ hệ thống như lò hấp cơm, bếp ga công nghiệp, hệ thống tủ cấp đông.

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục thiệt hại mưa lũ - Ảnh 5.

Hệ thống nồi cơm điện nhiều tầng ở khu vực bếp dã chiến

Phía ngoài, hàng trăm tình nguyện viên, không ai bảo ai, người khuân vác, người thái rau, thái thịt, chia suất ăn... đưa lên xe đến các điểm cần cứu trợ.

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục thiệt hại mưa lũ - Ảnh 6.

Trong nhóm tình nguyên có nhiều tăng ni phật tử ở TP HCM, Nha Trang, nhân viên văn phòng, người dân

Nhiều lực lượng cùng tham gia vận chuyển nhu yếu phẩm đến hỗ trợ người dân vùng lũ

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục thiệt hại mưa lũ - Ảnh 7.

Sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Nha Trang đang chia rau củ quả thành từng túi để dễ sử dụng trong quá trình nấu

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục thiệt hại mưa lũ - Ảnh 8.

Hàng trăm suất cơm được đóng gói gọn gàng, sạch sẽ đang được mang lên xe để trung chuyển đến các khu vực tập trung người sơ tán sau lũ

Không ai bảo ai, mỗi người chọn cho mình một vị trí phù hợp ở khu vực bếp phù hợp với sức khỏe và khả năng của mình để cùng nhau hỗ trợ người dân vùng lũ Khánh Hòa vượt qua giai đoạn khó khăn

Dưới màu áo của Đội thanh niên xung kích TP HCM, Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố cùng nhau sát cánh góp phần xây dựng nên thương hiệu TP HCM - Thành phố nghĩa tình

Tại siêu thị Co.opmart Nha Trang, một đơn vị thành viên của Liên hiệp Hợp tác xã TP HCM hiện là một trong những siêu thị lớn trên địa bàn Nha Trang còn hoạt động sau lũ cam kết đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ nhân dân, phục vụ công tác cứu trợ, đảm bảo ổn định giá cả.

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục thiệt hại mưa lũ - Ảnh 9.

Lãnh đạo siêu thị Co.opmart Nha Trang trực tiếp tham gia công tác vận chuyển hàng hóa phục vụ hỗ trợ người dân

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục thiệt hại mưa lũ - Ảnh 10.

Tại siêu thị Co.opmart Nha Trang, có nhiều đoàn, cá nhân đến mua nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng lũ

Để giúp Khánh Hòa khắc phục thiệt hại do mưa lũ, TP HCM hỗ trợ khẩn cấp 50 tỉ đồng cùng với những việc làm thiết thực như tổ chức 4 bếp ăn cung cấp 24.000 suất/ngày/2 bữa; 50.000 túi quà thiết yếu gồm thực phẩm, nước uống, quần áo; 10.000 túi thuốc gia đình; 10.000 áo phao; 150 tấn hàng hóa; bảo đảm 30-50 bác sĩ thường xuyên, hằng ngày tham gia hỗ trợ khám chữa bệnh cho người dân vùng lũ.

Ngoài ra, TP HCM sẽ giúp đỡ tỉnh Khánh Hòa sửa chữa toàn bộ trường học bị hư hại; sửa chữa, phục hồi 550 trạm phát viễn thông; cử 10 xe lấy rác, 6 xe ép rác và hàng chục nhân viên thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP HCM (CITENCO) dọn dẹp vệ sinh môi trường do mưa lũ gây ra.

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục thiệt hại mưa lũ - Ảnh 11.

Ông Nguyễn Phước Lộc cùng lực lượng thanh niên xung kích TP HCM

Bên cạnh đó, TP HCM cũng cử 200 tình nguyện viên của lực lượng Thanh niên xung phong TP; 200 tình nguyện viên thuộc Thành đoàn TP HCM trợ giúp tỉnh Khánh Hòa ở các hoạt động nêu trên.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM thăm động viên lực lượng tình nguyện từ TP HCM ra hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục thiệt hại mưa lũ

    Thông báo