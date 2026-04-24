Quốc tế

Số lượng tỉ phú thế giới tăng nhanh

Hoàng Phương

Thế giới hiện có 3.110 tỉ phú và con số này được dự báo sẽ tăng 25% trong 5 năm tới, nâng tổng số lên khoảng 3.915 người.

Đó là dự báo được đưa ra trong báo cáo mới của Công ty Tư vấn bất động sản Knight Frank (Anh).

Theo báo cáo này, tầng lớp người siêu giàu cũng đang mở rộng nhanh chóng. Số người sở hữu tài sản từ 30 triệu USD đã tăng từ 162.191 vào năm 2021 lên 713.626 người hiện nay, tức tăng hơn 300%.

Ông Liam Bailey, Giám đốc nghiên cứu của Công ty Knight Frank, nhận định tài sản của giới tỉ phú và siêu giàu đã gia tăng mạnh, chủ yếu nhờ lợi nhuận từ lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI). Theo ông, khả năng mở rộng quy mô kinh doanh chưa bao giờ lớn như hiện nay.Chính điều đó đã giúp nhiều người có thể nhanh chóng tạo ra những khối tài sản khổng lồ, đặc biệt nhờ sự thúc đẩy mạnh mẽ của công nghệ và AI.

Chuyên gia này cho rằng sự biến động chính trị, cải cách thuế và các quy định chặt chẽ hơn đang khiến giới siêu giàu tập trung vào một nhóm nhỏ các thành phố mang lại "cơ hội và tính ổn định".

Số lượng tỉ phú thế giới tăng nhanh - Ảnh 1.

Tỉ phú người Mỹ Elon Musk (phải) hiện là người giàu nhất thế giới. Ảnh: AP

Cuộc nghiên cứu cũng cho thấy số lượng tỉ phú được dự báo tăng nhanh nhất tại Ả Rập Saudi, nơi con số này có thể hơn gấp đôi, từ 23 người năm 2026 lên 65 người năm 2031. Còn tại Ba Lan, số tỉ phú cũng dự kiến tăng hơn gấp đôi, từ 13 lên 29. Thụy Điển dự kiến ghi nhận mức tăng 81%, từ 32 lên 58 người.

Bắc Mỹ hiện chiếm gần 1/3 số tỉ phú toàn cầu nhưng dự báo cho thấy khu vực này sẽ bị châu Á - Thái Bình Dương vượt qua vào năm 2031. Khi đó, tỉ phú từ châu Á - Thái Bình Dương dự kiến chiếm 37,5% tổng số, so với 27,8% của Bắc Mỹ.

Theo trang The Guardian ngày 23-4, báo cáo trên được công bố vào thời điểm khoảng cách giàu nghèo trên toàn cầu tiếp tục nới rộng. Một báo cáo công bố năm ngoái cho thấy chưa đến 60.000 người nắm giữ lượng tài sản gấp ba lần tổng tài sản của một nửa dân số nghèo nhất thế giới. Ngày càng có nhiều lời kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu tăng thuế đối với giới siêu giàu, trong bối cảnh lo ngại rằng những người giàu nhất cũng đang gia tăng ảnh hưởng chính trị. 

