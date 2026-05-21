Số người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm ở Đồng Tháp tăng "chóng mặt"

Ngày 21-5, UBND phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết tính đến thời điểm hiện tại đã có 56 học sinh và 6 người khác phải nhập viện điều trị nghi do ngộ độc sau khi sử dụng thức ăn tại Trường Tiểu học Kim Đồng.

62 người phải nhập viện sau khi sử dụng thức ăn tại Trường Tiểu học Kim Đồng

"Trong số các trường hợp nhập viện, 2 ca diễn biến nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. 60 người còn lại sức khỏe ổn định" – một nguồn tin cho hay.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trước đó, 25 học sinh và 2 người nhà giáo viên nhập viện đều sử dụng thực phẩm tại Trường Tiểu học Kim Đồng vào ngày 18-5. Cụ thể, buổi sáng thì sử dụng thực phẩm gồm: cơm trắng, xíu mại thịt heo, canh cải ngọt nấu tép, rau muống, chuối cao; buổi chiều có bánh su.

Sau khi ăn, mọi người bất ngờ xuất hiện các dấu hiệu, như: sốt, nôn ói, tiêu chảy và được đưa đến cơ sở y tế để điều trị.

Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Chủ tịch UBND phường Sa Đéc, cho biết địa phương đã ban hành quyết định kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đột xuất đối với Trường Tiểu học Kim Đồng và đang làm rõ nguyên nhân khiến nhiều trường hợp phải nhập viện.

Cũng tại tỉnh Đồng Tháp, trước đó, 86 người đã bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì thịt của cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 (phường Hồng Ngự).



