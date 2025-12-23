Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng nói gì về kiến nghị cấp sổ đỏ tại dự án Tân Việt Phát 2?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng nói gì về kiến nghị cấp sổ đỏ tại dự án Tân Việt Phát 2?

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, dự án Tân Việt Phát 2 chỉ được cấp sổ đỏ sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính, được phép phân lô, bán nền

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh liên quan việc xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng tại dự án Khu thương mại, dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (phường Phú Thủy).

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, dự án Tân Việt Phát 2 do Công ty CP Tân Việt Phát làm chủ đầu tư, có diện tích hơn 126.244 m², được UBND tỉnh Bình Thuận giao đất, cho thuê đất từ năm 2017.

Quá trình thực hiện dự án phát sinh nghĩa vụ tài chính hơn 45,36 tỉ đồng theo bản án hình sự, buộc Công ty CP Tân Việt Phát nộp lại số tiền này cho ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Thi hành án Dân sự tỉnh Lâm Đồng, đến nay đã quá thời hạn cam kết nhưng Công ty CP Tân Việt Phát vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ nộp hơn 45,36 tỉ đồng để thi hành án.

Trên cơ sở rà soát quy định pháp luật hiện hành, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng khẳng định hiện dự án Tân Việt Phát 2 chưa đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng.

Sở NN-MT Lâm Đồng trả lời về kiến nghị cấp sổ đỏ tại dự án Tân Việt Phát 2 - Ảnh 1.

Khách hàng dự án Tân Việt Phát 2 từng nhiều lần đề nghị doanh nghiệp đối thoại

Nguyên nhân là chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước, đồng thời dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép phân lô, bán nền cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ chỉ sau khi cơ quan thi hành án hoàn tất việc thi hành án, Công ty CP Tân Việt Phát thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương phân lô, bán nền, khi đó mới có cơ sở xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho khách hàng theo quy định pháp luật.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã phản ánh, nhiều khách hàng mua đất tại dự án Tân Việt Phát 2 liên tục kiến nghị các cơ quan chức năng, đề nghị sớm thu hồi số tiền hơn 45,36 tỉ đồng theo bản án, làm rõ trách nhiệm các đơn vị liên quan và xác định thời điểm được cấp sổ đỏ, xây dựng nhà ở sau nhiều năm chờ đợi.

Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành thủ tục kê biên một số lô đất của Công ty CP Tân Việt Phát để làm cơ sở thi hành án trong tháng 12-2025.

Tin liên quan

Người dân kiến nghị nhanh chóng thu hồi 45 tỉ đồng tại dự án Tân Việt Phát 2

Người dân kiến nghị nhanh chóng thu hồi 45 tỉ đồng tại dự án Tân Việt Phát 2

(NLĐO) - Người dân đề nghị tỉnh Lâm Đồng sớm giải quyết dứt điểm, tránh kéo dài khi thi hành án vẫn chưa thu hồi được 45 tỉ đồng từ dự án Tân Việt Phát 2

Người dân cầu cứu lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng liên quan dự án Tân Việt Phát 2

(NLĐO) - Đã thanh toán đến 95% hợp đồng nhưng chưa có sổ đỏ, người mua đất tại dự án Tân Việt Phát 2 cầu cứu lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng Công ty Cổ phần Tân Việt Phát Tân Việt Phát 2 Tân Việt Phát
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo