Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng nói gì về kiến nghị cấp sổ đỏ tại dự án Tân Việt Phát 2?

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh liên quan việc xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng tại dự án Khu thương mại, dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (phường Phú Thủy).

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, dự án Tân Việt Phát 2 do Công ty CP Tân Việt Phát làm chủ đầu tư, có diện tích hơn 126.244 m², được UBND tỉnh Bình Thuận giao đất, cho thuê đất từ năm 2017.

Quá trình thực hiện dự án phát sinh nghĩa vụ tài chính hơn 45,36 tỉ đồng theo bản án hình sự, buộc Công ty CP Tân Việt Phát nộp lại số tiền này cho ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Thi hành án Dân sự tỉnh Lâm Đồng, đến nay đã quá thời hạn cam kết nhưng Công ty CP Tân Việt Phát vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ nộp hơn 45,36 tỉ đồng để thi hành án.

Trên cơ sở rà soát quy định pháp luật hiện hành, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng khẳng định hiện dự án Tân Việt Phát 2 chưa đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng.

Khách hàng dự án Tân Việt Phát 2 từng nhiều lần đề nghị doanh nghiệp đối thoại

Nguyên nhân là chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước, đồng thời dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép phân lô, bán nền cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ chỉ sau khi cơ quan thi hành án hoàn tất việc thi hành án, Công ty CP Tân Việt Phát thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương phân lô, bán nền, khi đó mới có cơ sở xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho khách hàng theo quy định pháp luật.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã phản ánh, nhiều khách hàng mua đất tại dự án Tân Việt Phát 2 liên tục kiến nghị các cơ quan chức năng, đề nghị sớm thu hồi số tiền hơn 45,36 tỉ đồng theo bản án, làm rõ trách nhiệm các đơn vị liên quan và xác định thời điểm được cấp sổ đỏ, xây dựng nhà ở sau nhiều năm chờ đợi.

Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành thủ tục kê biên một số lô đất của Công ty CP Tân Việt Phát để làm cơ sở thi hành án trong tháng 12-2025.