Thời sự

Số phận các công viên tạm sau dịp Tết Nguyên đán

QUỐC ANH

(NLĐO) - 5 công viên tạm khu vực trung tâm đã được xác định nguồn kinh phí vận hành, riêng số 8 Võ Văn Tần vẫn chưa rõ phương án tài chính.

Sở Xây dựng vừa báo cáo, đề xuất UBND TPHCM phương án duy trì công viên tạm tại các khu đất trống đã chỉnh trang phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Xã hội hóa kinh phí

Theo đó, 6 khu đất chưa triển khai dự án theo kế hoạch, tiếp tục duy trì công viên, vườn hoa tạm để phục vụ cộng đồng và bảo đảm mỹ quan đô thị.

Số phận các công viên tạm sau dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Công viên tại khu đất số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa. Ảnh: NGỌC QUÝ.

Cụ thể, khu đất số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa), Sở Xây dựng đề xuất UBND TPHCM giao UBND phường Xuân Hòa tiếp tục vận động nguồn xã hội hóa để duy trì công viên tạm.

Trường hợp không vận động được đơn vị tài trợ, UBND phường Xuân Hòa lập dự toán kinh phí, gửi Sở Tài chính xem xét, tham mưu UBND TPHCM nguồn kinh phí theo quy định.

Khu đất số 135 Nguyễn Huệ - 39 Lê Lợi (phường Sài Gòn), Tổng Công ty thương mại Sài Gòn thống nhất tiếp tục tự tổ chức duy trì, vận hành.

Khu đất tứ giác Lê Thánh Tôn- Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Nguyễn Trung Trực (phường Bến Thành), doanh nghiệp phối hợp tài trợ kinh phí.

Khu đất số 152 Trần Phú (phường Chợ Quán), Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố tiếp tục duy trì công viên; doanh nghiệp tiếp tục tài trợ kinh phí vận hành.

Khu đất số 33 Nguyễn Du, 34 - 36 và 42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn) được tài trợ kinh phí vận hành trong thời gian chưa bàn giao mặt bằng cho bên thuê đất.

Số phận các công viên tạm sau dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Người dân vui chơi, chụp ảnh tại công viên số 8 Võ Văn Tần. Ảnh: CHÍ NGUYÊN.

Trong khi đó, khu đất số 2 - 4 - 6 Nguyễn Huệ (mũi tàu Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn), doanh nghiệp duy trì công viên tạm đến hết dịp 30-4, sau đó bàn giao lại cho Tổng Công ty du lịch Sài Gòn tiếp tục vận hành.

Tăng cường cây xanh

5 khu đất đã có kế hoạch sử dụng, triển khai dự án theo tiến độ, việc chỉnh trang tập trung duy trì cảnh quan khu vực mặt tiền, tăng cường cây xanh, hoa kiểng bảo đảm mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.

Số phận các công viên tạm sau dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 3.

Công viên tạm khu vực trung tâm thành phố thu hút đông đảo người dân. Ảnh: CHÍ NGUYÊN.

Khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn), Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục thực hiện theo hợp đồng cho thuê đất đã ký kết, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Trường Sa (đơn vị thuê đất) thực hiện chỉnh trang khu vực mặt tiền của khu đất.

Khu đất số 8-12 Lê Duẩn (phường Sài Gòn), Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục thực hiện theo hợp đồng cho thuê đất đã ký kết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (đơn vị thuê đất) thực hiện chỉnh trang khu vực mặt tiền của khu đất.

Khu đất số 87 Cống Quỳnh (phường Cầu Ông Lãnh), Công ty Cổ phần Đầu tư Golden Hill tiếp tục triển khai dự án, kết hợp thực hiện chỉnh trang khu vực mặt tiền của khu đất.

Khu đất số 74 Hồ Hảo Hớn – 289 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh), Công ty Cổ phần Đầu tư Trade Wind tiếp tục triển khai dự án, kết hợp thực hiện chỉnh trang khu vực mặt tiền của khu đất.

Khu đất số 7 Lê Thị Hồng Gấm (phường Bến Thành), Eximbank tiếp tục sử dụng khu đất theo kế hoạch của ngân hàng, kết hợp thực hiện chỉnh trang khu vực mặt tiền của khu đất.

Theo Sở Xây dựng, việc duy trì công viên, vườn hoa tạm tại các khu đất trống trong thời gian chờ triển khai dự án là cần thiết, góp phần tránh lãng phí nguồn lực đất đai và tạo thêm không gian sinh hoạt phục vụ cộng đồng.

Tuy nhiên, việc duy trì công viên tạm phải bảo đảm các nguyên tắc: không làm thay đổi mục đích sử dụng đất, không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch của đơn vị quản lý khu đất; không phát sinh các thủ tục pháp lý về đất đai.

TPHCM: Tận dụng 9 khu "đất vàng" bỏ trống phục vụ Tết Bính Ngọ 2026

TPHCM: Tận dụng 9 khu "đất vàng" bỏ trống phục vụ Tết Bính Ngọ 2026

(NLĐO) - 9 khu "đất vàng" ở trung tâm TPHCM đang để trống sẽ được sử dụng làm công viên, vườn hoa dịp tết.

Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo hoàn thành chỉnh trang đô thị trước Tết nguyên đán 2026

(NLĐO) - Đẩy nhanh chỉnh trang đô thị trung tâm TPHCM, phấn đấu về đích trước Tết 2026.

Hiện thực hóa cam kết vì dân

Như lá phổi xanh mới giữa lòng thành phố, khu vực nhanh chóng trở thành điểm đến lý tưởng của người dân, du khách.

