Số phận "vua cua" Cà Mau vừa được xác lập giờ ra sao?

Tối 25-11, theo nguồn tin của phóng viên, "vua cua" Cà Mau vừa được xác lập tại cuộc thi Xác lập kỷ lục về cua Cà Mau đã được tiêm formol và tiêu bản lưu giữ tại Phân viện Nghiên cứu thủy sản Nam sông Hậu.

"Vua cua" Cà Mau đã được tiêm formol để lưu giữ tiêu bản được nguyên vẹn

"Việc tiêm formol nhằm giúp lưu giữ tiêu bản "vua cua" ở trạng thái nguyên vẹn. Sau khi tiêm, tiêu bản cua sẽ được bảo quản hàng chục năm" – nguồn tin cho biết thêm.

CLIP: "Vua cua" Cà Mau được ông Bình mua với giá 7,5 triệu đồng

Trước đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau tổ chức cuộc thi Xác lập kỷ lục về cua Cà Mau. Đây là một trong những hoạt động của Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025, diễn ra từ ngày 16 đến 22-11.

Tối 22-11, Ban tổ chức đã trao giải nhất cuộc thi cho ông Dư Thái Bình, người sở hữu con cua lớn nhất với trọng lượng hơn 1,820 kg. "Vua cua" đoạt giải tại cuộc thi sẽ được đề nghị xác lập kỷ lục Việt Nam.

Sau đó, ông Bình đã tặng con cua trên cho Phân viện Nghiên cứu thủy sản Nam sông Hậu để làm tiêu bản. "Vua cua" Cà Mau năm 2025 được ông Bình mua từ một hộ nuôi tôm ven biển của tỉnh Cà Mau với giá 7,5 triệu đồng.

Năm 2022, Cà Mau đã tổ chức cuộc thi "cua Cà Mau lớn nhất" trong khuôn khổ "Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ I". Sau đó, Ban tổ chức đã trao giải nhất trị giá 15 triệu đồng cho người sở hữu con cua lớn nhất Cà Mau với trọng lượng 1,452 kg là ông Dư Thái Bình.







