Sở Tài Chính đề xuất xác định rõ đầu mối thực hiện cầu Phú Mỹ 2 và hai dự án liên vùng

TPHCM đang chuẩn bị trình HĐND TP nghị quyết về xác định cơ quan có thẩm quyền triển khai loạt dự án hạ tầng liên vùng với Đồng Nai, trong đó cầu Phú Mỹ 2 được nhấn mạnh là hạng mục cấp bách nhằm rút ngắn kết nối giữa TPHCM và sân bay Long Thành. Đây là bước thủ tục quan trọng để có thể khởi công nhóm dự án trọng điểm trong cuối năm 2025 – đầu 2026, theo tinh thần chỉ đạo từ cuộc làm việc giữa lãnh đạo hai địa phương.

Cầu Phú Mỹ một trong những tuyến huyết mạch kết nối khu đông và nam TPHCM thường xuyên ùn ứ

Theo báo cáo của Sở Tài chính gửi UBND TP, từ tháng 8-2025 đến nay, TPHCM và Đồng Nai đã liên tục họp, thống nhất cơ chế phối hợp cũng như xác định cơ quan chủ trì từng dự án. Riêng cầu Phú Mỹ 2 – tuyến kết nối chiến lược giữa khu vực Cát Lái, Phú Mỹ với cao tốc TP HCM – Long Thành – Đồng Nai – được hai địa phương thống nhất giao TPHCM làm cơ quan có thẩm quyền triển khai theo phương thức PPP.

Vị trí cầu Phú Mỹ 2 trong bản đồ quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030

Các bước rà soát quy hoạch, cập nhật hướng tuyến, vị trí cầu và đường kết nối đã được Sở Xây dựng hai địa phương phối hợp thực hiện, nhằm đảm bảo tính đồng bộ khi đưa vào các quy hoạch liên quan. Các sở ngành cũng được yêu cầu khẩn trương đề xuất hồ sơ chủ trương đầu tư, đảm bảo tiến độ để có thể khởi công trước quý I/2026, phục vụ nhu cầu kết nối trực tiếp đến sân bay Long Thành khi cảng hàng không này đi vào vận hành.

Song song đó, hai dự án còn lại – cầu Cát Lái và cầu Đồng Nai 2 (cầu Long Hưng) – cũng được rà soát theo yêu cầu của Chính phủ và các kết luận họp liên tịch giữa hai địa phương. Trong đó, Đồng Nai thống nhất giữ vai trò cơ quan có thẩm quyền đối với cầu Cát Lái và cầu Long Hưng, đồng thời phối hợp TPHCM chuẩn bị hồ sơ theo hình thức PPP.

Bản đồ thể hiện khu vực kết nối bằng cầu Phú Mỹ 2 giữa hai địa phương TPHCM - Đồng Nai

Theo Sở Tài chính, việc trình HĐND TP thông qua nghị quyết xác định cơ quan có thẩm quyền là thủ tục bắt buộc theo Luật PPP và Nghị định 243/2025, nhằm đảm bảo tính pháp lý để triển khai dự án đi qua hai đơn vị hành chính cấp tỉnh. Quy định này cũng tạo cơ sở để các địa phương chủ động phối hợp, đề xuất cơ chế đặc thù và huy động nguồn lực cho các dự án mang tính liên vùng.

Bản đồ quy hoạch giao thông đường bộ vùng TPHCM

Kết luận của lãnh đạo TPHCM và Đồng Nai tại Thông báo 349/TB-UBND nêu rõ: cầu Cát Lái, cầu Long Hưng và cầu Phú Mỹ 2 đều là các dự án cấp bách, đóng vai trò rút ngắn kết nối giữa trung tâm TPHCM, sân bay Long Thành và trục phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu. Hai địa phương thống nhất đẩy nhanh tiến độ để khởi công trong quý IV/2025 hoặc chậm nhất quý I/2026, tránh gây chậm trễ khi sân bay Long Thành đi vào khai thác.

Chi tiết độ dài dự án xây dựng cầu Phú Mỹ

Trên cơ sở các kết luận này, Sở Tài chính đề xuất UBND TP trình HĐND TP nghị quyết thống nhất: TPHCM là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án cầu Phú Mỹ 2; Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền với cầu Cát Lái và cầu Long Hưng. Sau khi nghị quyết được thông qua, các dự án sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị đầu tư theo quy định, tạo điều kiện để sớm hoàn thiện mạng lưới kết nối vùng Đông Nam Bộ.