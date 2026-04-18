Lao động

SỔ TAY: Không để tuổi già "tự lo"

Q.H

Với hàng chục triệu lao động tự do, từ tiểu thương, xe ôm đến thợ hồ, buôn bán nhỏ, tuổi già từ lâu vẫn là một khoảng trống.

Họ gần như đứng ngoài hệ thống an sinh chính thức và tương lai vì thế phụ thuộc nhiều vào may rủi hơn là sự bảo đảm.

Trong bối cảnh đó, BHXH tự nguyện không chỉ là một chính sách. Đó là cách để người lao động tự tạo cho mình một điểm tựa khi sức lao động không còn là "tài sản" duy nhất. Có lương hưu, có thẻ BHYT, nghĩa là có thêm một lựa chọn, không phải sống phụ thuộc hoàn toàn vào con cái hay trông chờ vào sự hỗ trợ của xã hội.

Những điều chỉnh gần đây như rút ngắn thời gian đóng xuống 15 năm, bổ sung hỗ trợ thai sản…, cho thấy nỗ lực đưa chính sách đến gần hơn với đời sống. Nhưng điều đáng nói hơn là sự dịch chuyển trong tư duy từ "kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu" sang "dành một phần cho tương lai". Một thay đổi nhỏ trong hành vi nhưng là bước chuyển lớn về nhận thức.

Tuy vậy, hơn 2,5 triệu người tham gia BHXH tự nguyện vẫn là con số khiêm tốn so với hàng chục triệu lao động phi chính thức. Khoảng cách giữa chính sách và thực tế vẫn còn. Không ít người vẫn chần chừ vì thu nhập bấp bênh, vì chưa thấy lợi ích trước mắt, hoặc đơn giản là chưa được tiếp cận đầy đủ thông tin.

Nhưng nếu nhìn xa hơn, BHXH tự nguyện không chỉ là lựa chọn của mỗi cá nhân. Đó là một phần lời giải cho bài toán lớn của quốc gia, là làm sao để hàng chục triệu người cao tuổi trong tương lai không trở thành gánh nặng cho ngân sách và xã hội. Khi mỗi người chủ động lo cho tuổi già của mình, gánh nặng ấy sẽ được chia sẻ ngay từ hôm nay.

An sinh xã hội, vì thế, không phải điều gì xa xôi. Nó bắt đầu từ những quyết định rất cụ thể và rất cá nhân: tham gia BHXH tự nguyện.

Ồ ạt rút BHXH một lần: Không ai về già muốn làm phiền con cháu

(NLĐO) - Theo số đông bạn đọc Báo Người Lao Động, nên giảm tuổi hưu xuống nữ 50 không quá 55 nam 60 trừ những người làm công tác quản lý và người làm công việc nghiên cứu khoa học.

Ai không muốn có lương hưu khi về già?

(NLĐO) -Độ tuổi làm việc chỉ là căn cứ để quy định tất cả những người lao động trong tuổi này phải đóng BHXH. Còn nghỉ hưu thì nên để cho người lao động tự quyết định căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh gia đình và sức khoẻ bản thân.

Hạn chế rút BHXH một lần: Ai không muốn thảnh thơi khi về già?

(NLĐO) - Theo nhiều bạn đọc, nguyên nhân của mọi nguyên nhân là quy định tuổi nghỉ hưu trong Bộ luật Lao động chưa hợp lý với từng loại đối tượng lao động, ngành nghề.

