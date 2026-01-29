Sợ thiếu điện cho xe điện, Bộ Công Thương nói gì?

Sáng 29-1, trao đổi với báo chí về các vấn đề nguồn điện cho xe điện, đặc biệt khi Hà Nội bắt đầu kiểm soát khí thải, hạn chế xe máy xăng từ vành đai 1 trở vào từ tháng 7-2026.

Ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương, thông tin về nguồn điện cho xe điện

Theo ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương, năm 2026, tính toán cân đối cung cầu hệ thống điện, Bộ Công Thương đưa ra ba kịch bản: Kịch bản cơ sở là hơn 8%, kịch bản điều hành là 11,7% và kịch bản cao là 14%.

Căn cứ vào nhu cầu thực tế trong quá trình vận hành, Bộ Công Thương sẽ chỉ đạo cho Công ty Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO) tính toán cân đối và có điều chỉnh kế hoạch phù hợp hằng tháng, tức là mỗi tháng sẽ cân đối, tính toán điều chỉnh cụ thể đảm bảo sản lượng điện phù hợp với nhu cầu.

Với xe điện, dự kiến năm 2030 có khoảng 1 triệu phương tiện ô tô tham gia và sử dụng, tiêu thụ điện, với nhu cầu mỗi năm là 3-4 tỉ kWh. Tỉ trọng này chỉ chiếm từ 1-1,5% sản lượng, nên không lớn và vẫn đáp ứng được cho các phương tiện giao thông tham gia hệ thống điện.

Liên quan đến những lo ngại về việc các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM tăng cường sử dụng xe điện (ô tô, xe máy), từ đó khiến quá tải cục bộ ở một số tuyến, gây thiếu hụt nguồn điện, hoặc sự cố, Phó Cục trưởng Cục Điện lực khẳng định: Cục đã nhìn nhận thực trạng này và đã yêu cầu NSMO tính toán thêm để có thể lắp đặt thêm các trạm biến áp để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Về lâu dài, đại diện Cục Điện lực cho rằng cần điều chỉnh quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch tại các tỉnh, thành phố, không chỉ là các trạm biến áp, mà còn phải tính toán quy hoạch đô thị, giao thông, xây dựng để phục vụ nhu cầu hệ thống trạm sạc, trụ sạc tại các khu vực này.

Nỗi lo nguồn điện chậm tiến độ

Tại Diễn đàn "Hiện thực hóa cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030" do Báo Công Thương tổ chức cùng ngày 29-1, ông Trần Hoài Trang, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, thông tin Nghị quyết số 70 năm 2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã nhấn mạnh: Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng, là tiền đề quan trọng để phát triển đất nước, là bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia. Phát triển năng lượng được ưu tiên cao nhất để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng liên tục trên 10% trong giai đoạn tới, thực hiện hai mục tiêu 100 năm của đất nước. Quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia phải được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tập trung, thống nhất, đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả.

Thời gian vừa qua, những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và nhà nước về phát triển năng lượng đã được Bộ Công Thương, các Bộ ngành và địa phương triển khai một cách quyết liệt, hiệu quả. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn phát sinh một số khó khăn vướng mắc cần phải được tiếp tục khắc phục.

Hiện nay, hầu hết các nguồn điện đều chậm, đặc biệt là các dự án nhiệt điện do còn chưa có các cơ chế đặc thù, bảo đảm đầu tư, cơ chế huy động để thu hồi chi phí đầu tư phù hợp. Nhiều địa phương còn đang lúng túng trong việc thực hiện lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án điện lực khi pháp luật về điện lực yêu cầu thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khi có 2 nhà đầu tư quan tâm trở lên.

Theo đó, Bộ Công Thương đang tiếp tục nghiên cứu, rà soát để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để giải quyết các vướng mắc, khó khăn đã được nhận diện hoặc phát sinh trong quá trình thực hiện.