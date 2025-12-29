HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Sở VH-TT Hà Nội lên tiếng về vụ đột ngột hủy show "Về đây bốn cánh chim trời" vào giờ chót

Yến Anh

(NLĐO)- Sở VH-TT Hà Nội yêu cầu công ty Ngọc Việt Education chịu trách nhiệm trước pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích của khán giả, tổ chức, cá nhân liên quan.

Chiều 29-12, Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) Hà Nội đã có thông tin về chương trình biểu diễn nghệ thuật "Về đây bốn cánh chim trời" tối 28-12 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà Hà Nội, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

Sở VH-TT Hà Nội lên tiếng về vụ đột ngột hủy show vào giờ chót - Ảnh 1.

Ca sĩ Hồng Nhung và các nghệ sĩ luyện tập trước đêm diễn

Theo đó, ngày 15-12, Sở VH-TT Hà Nội tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến của Công ty TNHH Ngọc Việt Education, đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty, đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" vào 20 giờ 00 ngày 28-12-2025 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà Hà Nội, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

Căn cứ Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14-12-2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn; Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 23-6-2021 của UBND TP Hà Nội về việc ủy quyền thực hiện một số nội dung quản lý Nhà nước lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền của UBND TP Hà Nội, Sở VH-TT Hà Nội đã thẩm định nội dung chương trình biểu diễn và đã cấp văn bản số 6105/SVHTT-QLNT ngày 22-12-2025 chấp thuận Công ty TNHH Ngọc Việt Education tổ chức biểu diễn chương trình nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, Sở VH-TT Hà Nội đã cử cán bộ thực hiện giám sát chương trình biểu diễn. Vào 17 giờ chiều ngày 28-12, ngay sau khi nắm bắt và xác thực thông tin việc chương trình có khả năng hoãn biểu diễn, Sở VH-TT Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị chức năng (Phòng PA03 - Công an TP Hà Nội, Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ VH-TT và DL, A03 - Bộ Công an) làm việc với đại diện đơn vị tổ chức.

Sở VH-TT Hà Nội lên tiếng về vụ đột ngột hủy show vào giờ chót - Ảnh 2.

Đại diện nhà tổ chức thông báo hủy show khi khán giả đã có mặt đông đủ

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education, đã báo cáo với cơ quan chức năng về việc đang làm việc với nghệ sĩ để giải quyết các khúc mắc, đồng thời khẳng định chương trình sẽ diễn ra theo đúng lịch đã đăng ký. Tuy nhiên, thực tế chương trình không được tổ chức theo nội dung đã trao đổi.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 28-12, tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thu Hà đã trực tiếp thông báo tới khán giả về việc không thể tổ chức chương trình trong tối cùng ngày. Đồng thời đại diện đơn vị tổ chức nhận trách nhiệm, xin lỗi khán giả và cam kết giải quyết các vấn đề phát sinh, trong đó có hoàn trả tiền vé cho khán giả do việc hoãn chương trình.

Theo Sở VH-TT Hà Nội, việc Công ty TNHH Ngọc Việt Education hoãn tổ chức chương trình ngay trước giờ biểu diễn nhưng không có thông báo chính thức tới cơ quan chức năng là không bảo đảm thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Ngày 29-12, Sở VH-TT Hà Nội đã ban hành văn bản và mời đại diện Công ty TNHH Ngọc Việt Education đến làm việc, yêu cầu đơn vị khẩn trương giải quyết toàn bộ các vấn đề phát sinh do việc hoãn chương trình, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khán giả đã mua vé cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định.

Sở VH-TT Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp cơ quan liên quan xem xét, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời", chương trình được quảng bá là sự kiện âm nhạc quy mô lớn nhằm tôn vinh bốn nhạc sĩ lớn của nền tân nhạc Việt Nam gồm Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như Hồng Nhung, Hà Trần, Bằng Kiều, Tấn Minh, Đoan Trang, Lê Hiếu, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi, Lâm Bảo Ngọc, cùng nhiều nhạc sĩ và nghệ sĩ khí nhạc, trong đó có saxophone Trần Mạnh Tuấn và nhạc sĩ Trần Tiến.

Việc hủy show "Về đây bốn cánh chim trời" ngay sát giờ G không chỉ gây thiệt hại về kinh tế và cảm xúc cho khán giả, nghệ sĩ, mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về năng lực tổ chức, trách nhiệm, sự minh bạch trong các chương trình nghệ thuật quy mô lớn.

