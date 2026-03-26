Sở Xây dựng TPHCM đề xuất cho thuê 19 bến xe buýt

Sở Xây dựng TPHCM vừa trình UBND TP phê duyệt Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo phương thức cho thuê quyền khai thác, nhằm triển khai hệ thống trụ sạc điện phục vụ lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông xanh đặc biệt là xe buýt điện.

Sở Xây dựng TPHCM đề xuất cho thuê 19 bến, bãi xe buýt với ước tính thu hơn 179.000 tỉ trong 7 năm

Áp lực trạm sạc khi tăng tốc xe buýt điện

Theo Sở Xây dựng, đề án được xây dựng trong bối cảnh TP đang thực hiện lộ trình chuyển đổi 100% xe buýt sang sử dụng điện, năng lượng xanh vào năm 2030. Giai đoạn 2025–2030, TP dự kiến chuyển đổi và đầu tư khoảng 3.011 xe buýt điện, bao gồm thay thế 1.537 xe hiện hữu và bổ sung 1.474 xe mới. Điều này kéo theo nhu cầu cấp thiết phải phát triển đồng bộ hạ tầng trạm sạc.

Hiện TP có 176 tuyến xe buýt với 2.386 phương tiện, trong đó 627 xe buýt điện (chiếm 26,3%). Hệ thống trạm sạc gồm 5 trạm với 56 trụ, cơ bản đáp ứng nhu cầu hiện tại. Tuy nhiên, khi số lượng xe buýt điện tăng nhanh theo lộ trình, hạ tầng sạc được xác định là "điểm nghẽn" lớn nhất.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng hiện đang quản lý 25 bến, bãi xe buýt với tổng diện tích hơn 120.000 m². Trong đó, 19 bến, bãi được đề xuất đưa vào khai thác để lắp đặt trụ sạc điện, với diện tích cho thuê hơn 25.000 m². Việc tận dụng quỹ đất sẵn có không chỉ giúp giải bài toán hạ tầng mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, vốn đang chưa khai thác hết tiềm năng.

Đấu giá khai thác, dự thu 179 tỉ đồng

Đề án lựa chọn phương thức cho thuê quyền khai thác tài sản thông qua đấu giá công khai, theo quy định tại Nghị định 44/2024/NĐ-CP. Thời hạn cho thuê dự kiến 7 năm, đảm bảo hài hòa giữa yêu cầu thu hồi vốn của doanh nghiệp và quy định pháp luật (tối đa 10 năm).

Các doanh nghiệp tham gia đấu giá phải đáp ứng nhiều điều kiện như có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực tương tự, năng lực tài chính ổn định, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn phòng cháy chữa cháy. Đáng chú ý, hệ thống trụ sạc phải sử dụng công nghệ mở, tương thích để tất cả xe buýt điện đều có thể sử dụng chung.

Theo tính toán, tổng doanh thu khởi điểm từ việc cho thuê quyền khai thác tại 19 bến, bãi ước đạt hơn 22 tỉ đồng trong năm đầu và khoảng 179 tỉ đồng trong 7 năm, chưa bao gồm thuế. Mức giá thuê dự kiến tăng 5% mỗi năm nhằm bù đắp yếu tố lạm phát và đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách.

Nguồn thu từ đề án sau khi trừ chi phí sẽ nộp vào ngân sách nhà nước và được ưu tiên tái đầu tư cho hạ tầng giao thông. Đồng thời, đề án cũng mở ra cơ chế xã hội hóa, thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư, vận hành hệ thống trạm sạc.

Sở Xây dựng nhận định việc triển khai đề án là cần thiết và cấp bách, không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi năng lượng trong lĩnh vực vận tải công cộng mà còn góp phần hoàn thiện cơ chế khai thác tài sản công theo hướng minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Cơ quan này kiến nghị UBND TP xem xét phê duyệt đề án để làm cơ sở tổ chức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời cho phép linh hoạt điều chỉnh diện tích khai thác trong quá trình thực hiện và mở rộng áp dụng với các bến, bãi phát sinh trong tương lai.