TPHCM thí điểm bỏ vé giấy trên 16 tuyến xe buýt

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM vừa thông tin đầu tháng 3 vừa qua đã triển khai thí điểm không in vé giấy trên 16 tuyến xe buýt, gồm 1, 4, 8, 15, 22, 27, 43, 62, 65, 70, 74, 81, 110, 139, 152 và 170. Đây là bước đi nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong vận tải hành khách công cộng, hướng tới phương thức quản lý và phục vụ hiện đại, minh bạch và thuận tiện hơn cho người dân.

16 tuyến xe buýt tại TPHCM sẽ không in vé giấy gồm 1, 4, 8, 15, 22, 27, 43, 62, 65, 70, 74, 81, 110, 139, 152 và 170 - Ảnh: Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng

Theo đó, khi sử dụng xe buýt trên các tuyến thí điểm, hành khách sẽ không còn nhận vé giấy như trước, toàn bộ thông tin vé được ghi nhận dưới dạng vé điện tử trên hệ thống.

Đối với hành khách thanh toán không dùng tiền mặt, nếu đã định danh trên ứng dụng MultiGo thì chỉ cần chạm thẻ hoặc quét mã QR tại thiết bị thanh toán lắp trên xe buýt. Sau khi giao dịch được xử lý thành công, vé điện tử sẽ tự động gửi về ứng dụng để hành khách kiểm tra và lưu trữ trên điện thoại.

Trường hợp chưa định danh trên ứng dụng MultiGo, hành khách vẫn có thể chạm thẻ hoặc quét mã QR để thanh toán. Khi giao dịch hoàn tất, hình ảnh vé điện tử sẽ hiển thị trên màn hình thiết bị, trong đó có mã vé để sử dụng khi cần kiểm tra.

Với hành khách thanh toán bằng tiền mặt, nhân viên phục vụ sẽ nhận tiền và thao tác chọn loại vé trên thiết bị bán vé điện tử. Hệ thống sẽ ghi nhận giao dịch, khởi tạo vé điện tử và dữ liệu hóa đơn điện tử, đồng thời truyền dữ liệu về hệ thống quản lý và cơ quan thuế theo quy định. Hành khách có thể kiểm tra hình ảnh vé điện tử hiển thị trên màn hình thiết bị.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM, việc không in vé giấy giúp giảm chi phí in ấn, hạn chế thao tác thủ công trong kiểm soát vé. Toàn bộ dữ liệu giao dịch được ghi nhận trực tiếp trên hệ thống điện tử, góp phần nâng cao tính chính xác, minh bạch trong quản lý doanh thu và thuận tiện cho công tác kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh đó, việc chuyển sang vé điện tử cũng giúp giảm lượng giấy sử dụng mỗi ngày trên hệ thống xe buýt, góp phần hạn chế rác thải và phù hợp với định hướng phát triển giao thông công cộng xanh, bền vững của TPHCM.

Sau thời gian thí điểm, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM sẽ đánh giá hiệu quả triển khai, tổng hợp ý kiến phản hồi của hành khách và đơn vị vận hành trước khi nghiên cứu, đề xuất mở rộng áp dụng trên toàn bộ hệ thống xe buýt của thành phố.