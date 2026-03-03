TPHCM miễn phí vé xe buýt, metro trong ngày bầu cử

Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của cử tri trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo triển khai chương trình miễn 100% giá vé vận tải hành khách công cộng trên địa bàn TPHCM trong ngày bầu cử.

TPHCM sẽ miễn phí toàn bộ vé xe buýt và metro ngày 15-3-2026 nhằm phục vụ cử tri đi bầu cử

Theo Trung tâm, để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, hỗ trợ cử tri di chuyển thuận tiện trong ngày hội toàn dân, chính sách miễn vé được áp dụng duy nhất trong ngày 15-3-2026 đối với các loại hình sau:

Đối với hệ thống xe buýt, miễn phí vé cho hành khách trên toàn bộ 109 tuyến xe buýt có trợ giá đang hoạt động trên địa bàn TPHCM. Đồng thời, các tuyến xe buýt không trợ giá cũng được áp dụng miễn phí gồm: 67, 109, 171, 172, 60-1, 60-3, 60-5, 60-7 và 63-1.

Đối với hệ thống đường sắt đô thị, hành khách được miễn phí vé trên toàn tuyến Metro số 1.

Việc miễn phí vé không chỉ nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của cử tri thành phố mà còn khẳng định vai trò của vận tải hành khách công cộng trong việc khuyến khích người dân thay thế phương tiện cá nhân, góp phần giảm ùn tắc giao thông trong ngày bầu cử; đồng thời tăng cường sự thuận tiện để người dân tiếp cận các điểm bầu cử trên khắp thành phố.

Cùng với chính sách miễn vé, Trung tâm đã chỉ đạo các đơn vị vận tải chuẩn bị đầy đủ phương tiện, bố trí nhân sự dự phòng, tăng cường công tác điều hành và giám sát trực tuyến thông qua hệ thống GPS, camera nhằm bảo đảm hoạt động đúng lộ trình, xuyên suốt và an toàn.

Thông tin về lộ trình, thời gian hoạt động của các tuyến xe buýt và metro sẽ được cập nhật liên tục trên ứng dụng MultiGo và hệ thống bảng điện tử để cử tri chủ động lựa chọn thời gian, phương án đi lại phù hợp.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng khuyến khích cử tri thành phố sử dụng phương tiện công cộng để ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, an toàn và văn minh.