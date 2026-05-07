Sở Xây dựng TPHCM nêu nguyên nhân chợ Thủ Đức ngập nặng sau mưa đầu mùa

Tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức chiều 7-5, ông Trịnh Quốc Dũng, Phó Trưởng Phòng Phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM), thông tin về nguyên nhân khiến khu vực chợ Thủ Đức và các khu vực lân cận bị ngập nặng sau cơn mưa đầu mùa vào chiều 2-5.

Theo ông Trịnh Quốc Dũng, sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu, lượng mưa lớn, thủy triều và đô thị hóa đã dẫn đến tình trạng ngập nước thường xuyên tại khu vực thành phố Thủ Đức (cũ).

Trong đó, khu vực chợ Thủ có địa hình thấp và lòng chảo nên thường ngập nặng khi mưa lớn.

Nhiều khu vực hiện chưa có cống thoát nước hoặc chưa kết nối đầy đủ với mạng lưới thoát nước chung; đô thị hóa nhanh làm tăng diện tích không thấm nước; rác thải gây bít các cửa thu nước, cửa mương, hố ga; lấn chiếm cống thoát nước, kênh rạch, hành lang thoát nước.

Ông Trịnh Quốc Dũng cung cấp thông tin tại buổi họp báo

Để giảm tình trạng ngập ở khu vực Thủ Đức cũ, ông Trịnh Quốc Dũng cho biết một số dự án đang được triển khai. Trong đó có dự án Xây dựng hệ thống thoát nước chung cấp 2, cấp 3 và hệ thống thoát nước mưa thuộc lưu vực 1 thuộc dự án Vệ sinh môi trường thành phố - giai đoạn 2; dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng, dự kiến hoàn thành tháng 12-2026; dự án Cải tạo hệ thống thoát nước khu vực Chợ Thủ Đức (đường Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân, Hồ Văn Tư), dự kiến hoàn thành tháng 9-2026.

Bên cạnh đó còn có một số dự án đang được đề xuất để triển khai tiếp theo, như dự án Xây dựng hệ thống thoát nước suối Linh Tây; dự án Cải tạo rạch Thủ Đức (từ cầu Ngang đến sông Sài Gòn).

Riêng dự án Xây dựng hồ điều tiết khu trung tâm thể dục Linh Tây đã được UBND TPHCM giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thực hiện, đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, dự kiến hoàn thành năm 2028.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết từ ngày 29-1-2026, theo Quyết định của UBND TPHCM, Trung tâm Phát triển Hạ tầng kỹ thuật thành phố Thủ Đức đã được hợp nhất để thành lập Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM trực thuộc Sở Xây dựng.

Hiện nay công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Thủ Đức (trước đây) đã được bàn giao về Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM thực hiện; các dự án chống ngập được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thực hiện.