Sức khỏe

Ăn trứng cá rồng, 13 người nghi ngộ độc nhập viện

D.Thu

(NLĐO) - 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc sau khi ăn trứng cá rồng. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 20-2 đã có công văn đề nghị Sở Y tế Thanh Hóa khẩn trương xác minh, điều tra và xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi 13 người phải nhập viện do ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh.

Ăn trứng cá rồng, 13 người nhập viện nghi ngộ độc - Ảnh 1.

13 người nhập viện sau khi ăn trứng cá rồng - Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, tối 19-2, tại xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa, 13 người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy sau khi ăn trứng cá rồng. Các bệnh nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế Thanh Hóa chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp chặt chẽ với bệnh viện để điều trị tích cực, theo dõi sát tình trạng sức khỏe người bệnh, không để xảy ra diễn biến nguy hiểm. Trường hợp cần thiết phải hội chẩn liên viện, kết nối tuyến trên để hỗ trợ chuyên môn kịp thời.

Đồng thời, các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc; giám sát diễn biến để phát hiện sớm và xử trí kịp thời các trường hợp tương tự có thể phát sinh.

Cơ quan này cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức an toàn thực phẩm, đặc biệt với các món ăn theo tập quán địa phương; khuyến cáo người dân không sử dụng động vật hoang dã, thủy hải sản lạ khi không rõ nguồn gốc hoặc cách chế biến an toàn.

Sở Y tế Thanh Hóa cần tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm nhỏ lẻ, quán ăn đường phố; tiếp tục triển khai các kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết và lễ hội xuân 2026 theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Kết quả điều tra và diễn biến sức khỏe các bệnh nhân phải được báo cáo về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

