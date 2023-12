Sở Y tế TP HCM còn gần 4 tỉ đồng chi phí phòng, chống dịch COVID-19 chưa được giải quyết

Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện dã chiến trong đợt dịch COVID-19 năm 2021

Sở Y tế TP HCM vừa có văn bản gửi Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP HCM và Ban vận động cứu trợ TP HCM xem xét giải quyết các khó khăn, vướng mắc kéo dài về việc trả một số kinh phí phòng, chống dịch COVID-19.

TP HCM: Nhân viên y tế phòng chống dịch COVID-19 vẫn chưa được thanh toán tiền chế độ (NLĐO) – Lần thứ 2 Sở Y tế TP HCM có văn bản nhắc nhở các cơ quan, đơn vị thanh toán chế độ phòng chống COVID-19 cho người tham gia phòng chống dịch.

Theo đó, vướng mắc đầu tiên là việc thanh toán chi phí lưu trú cho tình nguyện viên, nhân viên y tế tham gia phòng, chống dịch tại tổng đài và các trạm cấp cứu vệ tinh trực thuộc Trung tâm cấp cứu 115.

Nội dung văn bản cho biết từ ngày 27-7-2021, TP HCM thiết lập tổng đài Trung tâm cấp cứu 115 dã chiến tại Công ty Phát triển phần mềm Quang Trung (quận 12), thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận cuộc gọi cấp cứu ngoài bệnh viện. Thời điểm đó, cao điểm có 300 tình nguyện viên tham gia trực và được bố trí chỗ ở 3 tháng tại khách sạn B.H với tổng chi phí phát sinh hơn 1,2 tỉ đồng.

Đến nay, sau hơn 2 năm, việc thanh toán chi phí lưu trú này đang gặp vướng mắc, bởi theo nghị quyết số 154 của Chính phủ, các tình nguyện viên không làm việc tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 mà chỉ tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại các tổng đài.

Vướng mắc thứ 2 là khó khăn trong việc thanh quyết toán chi phí sửa chữa, khắc phục hư hỏng, tái lập cơ sở vật chất tại Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP HCM (cơ sở Hóc Môn) giai đoạn từ tháng 4-2020 đến tháng 10-2021.

Thời điểm dịch COVID-19 phát, nhà trường chung tay chống dịch nên đã trưng dụng cơ sở vật chất làm khu cách ly. Sau đó là Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 số 9.

Trong thời gian vận hành, cơ sở vật chất của trường bị hư hỏng nặng. Cụ thể gồm: thấm trần, thấm sàn, thấm tường do sử dụng quá mục đích thiết kế; mặt sân hư hỏng do thường xuyên có xe trọng tải lớn ra vào; tường phòng học, hành lang, cầu thang dơ bẩn trong quá trình vận chuyển bệnh. Bên cạnh đó, 8 thang máy bị hư hỏng và hơn 1.200 ghế liền bàn sinh viên hoen gỉ do thường xuyên khử khuẩn bị ăn mòn… Tổng số tiền khắc phục hư hỏng hơn 3,5 tỉ đồng.

Tuy nhiên, do trường là cơ sở tư nhân nên không thực hiện đấu thầu các hạng mục sửa chữa, cải tạo và cũng không có báo cáo kinh tế kỹ thuật về việc này. Điều này đồng nghĩa việc trường không đủ chứng từ, điều kiện thanh toán theo hướng dẫn của kho bạc.