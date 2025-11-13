HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Sở Y tế TP HCM kêu gọi khẩn cấp nhân viên trong ngành tích cực hiến máu

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO)-Sở Y tế TPP HCM kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Chiều 13-11, Sở Y tế TP HCM cho biết trước nguy cơ thiếu hụt máu nghiêm trọng do lượng máu tiếp nhận giảm mạnh (từ đầu tháng 10-2025), sở kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế tích cực tham gia hiến máu tình nguyện nhằm bảo đảm nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

TP HCM đối mặt nguy cơ thiếu máu nghiêm trọng, Sở Y tế kêu gọi nhân viên y tế hiến máu - Ảnh 1.

Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp


Theo báo cáo của Bệnh viện Truyền máu Huyết học (TP HCM), từ ngày 1 đến 26-10, lượng máu tiếp nhận thực tế trên địa bàn TP thấp hơn chỉ tiêu 3.843 đơn vị, giảm gần 10–15% so với kế hoạch, trong khi nhu cầu sử dụng máu tại các bệnh viện sau sáp nhập tăng từ 15–20% so với cùng kỳ năm 2024. 

Tình trạng này gây áp lực lớn lên công tác điều trị, đặc biệt tại các chuyên khoa hồi sức, ngoại khoa, sản khoa và những bệnh nhân cần truyền máu cấp cứu.


Để kịp thời bổ sung nguồn máu cho hệ thống y tế, Sở Y tế đề nghị các bệnh viện, trung tâm y tế và trạm y tế tổ chức vận động công chức, viên chức, người lao động tham gia hiến máu; chủ động phối hợp với Bệnh viện Truyền máu Huyết học và Trung tâm Hiến máu Nhân đạo để tổ chức các buổi hiến máu ngay tại đơn vị, bảo đảm thuận tiện, an toàn.


Đồng thời, đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm hướng dẫn của Sở Y tế, bảo đảm sử dụng máu an toàn, hợp lý, tiết kiệm và đúng chỉ định. Bên cạnh đó, chủ động triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, khuyến khích nhân viên y tế, người bệnh và thân nhân cùng tham gia hiến máu, góp phần nhanh chóng khắc phục tình trạng thiếu máu cục bộ.


"Mỗi nhân viên y tế phát huy tinh thần nhân ái, trách nhiệm và gương mẫu của người thầy thuốc tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần bảo đảm nguồn máu an toàn, đầy đủ cho công tác cấp cứu và điều trị người bệnh trên toàn TP" - Sở Y tế TP HCM kêu gọi.


Tin liên quan

Y bác sĩ hiến máu khẩn cấp cứu bệnh nhân người Lào trong vụ xe tải lao vào chợ

Y bác sĩ hiến máu khẩn cấp cứu bệnh nhân người Lào trong vụ xe tải lao vào chợ

(NLĐO) - Trong đêm các y, bác sĩ đã hiến máu khẩn cấp để cứu bệnh nhân người Lào trong vụ xe tải lao vào chợ khiến 12 người thương vong.

76 cơ sở y tế ở miền Tây gặp khó do giảm người hiến máu

(NLĐO) - Sở Y tế TP Cần Thơ vận động người dân trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Một doanh nghiệp vận động 600 lao động hiến máu giữa lúc khan hiếm

(NLĐO) - Hiến máu không chỉ là cho đi mà còn được nhận lại tình yêu thương, niềm hạnh phúc khi biết mình đã góp phần thắp lên ánh sáng của sự sống

TP HCM hiến máu tình nguyện hiến máu thiếu máu sở y tế nhân viên y tế người lao động
