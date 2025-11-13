Chiều 13-11, Sở Y tế TP HCM cho biết trước nguy cơ thiếu hụt máu nghiêm trọng do lượng máu tiếp nhận giảm mạnh (từ đầu tháng 10-2025), sở kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế tích cực tham gia hiến máu tình nguyện nhằm bảo đảm nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp





Theo báo cáo của Bệnh viện Truyền máu Huyết học (TP HCM), từ ngày 1 đến 26-10, lượng máu tiếp nhận thực tế trên địa bàn TP thấp hơn chỉ tiêu 3.843 đơn vị, giảm gần 10–15% so với kế hoạch, trong khi nhu cầu sử dụng máu tại các bệnh viện sau sáp nhập tăng từ 15–20% so với cùng kỳ năm 2024.

Tình trạng này gây áp lực lớn lên công tác điều trị, đặc biệt tại các chuyên khoa hồi sức, ngoại khoa, sản khoa và những bệnh nhân cần truyền máu cấp cứu.





Để kịp thời bổ sung nguồn máu cho hệ thống y tế, Sở Y tế đề nghị các bệnh viện, trung tâm y tế và trạm y tế tổ chức vận động công chức, viên chức, người lao động tham gia hiến máu; chủ động phối hợp với Bệnh viện Truyền máu Huyết học và Trung tâm Hiến máu Nhân đạo để tổ chức các buổi hiến máu ngay tại đơn vị, bảo đảm thuận tiện, an toàn.





Đồng thời, đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm hướng dẫn của Sở Y tế, bảo đảm sử dụng máu an toàn, hợp lý, tiết kiệm và đúng chỉ định. Bên cạnh đó, chủ động triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, khuyến khích nhân viên y tế, người bệnh và thân nhân cùng tham gia hiến máu, góp phần nhanh chóng khắc phục tình trạng thiếu máu cục bộ.





"Mỗi nhân viên y tế phát huy tinh thần nhân ái, trách nhiệm và gương mẫu của người thầy thuốc tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần bảo đảm nguồn máu an toàn, đầy đủ cho công tác cấp cứu và điều trị người bệnh trên toàn TP" - Sở Y tế TP HCM kêu gọi.



