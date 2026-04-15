Sức khỏe

Sở Y tế TPHCM khởi đầu ngày làm việc bằng những phản ánh của người dân

Hải Yến

(NLĐO) - Hiện nay, mở đầu ngày làm việc của lãnh đạo Sở Y tế TPHCM không phải bằng các báo cáo hành chính như trước mà là các phản ánh từ đường dây nóng.

Ngày 15-4, Sở Y tế TPHCM cho biết từ khi đưa vào vận hành, hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân trong lĩnh vực y tế đã bước đầu phát huy hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng quản lý và điều hành ngành.

Sở Y tế TPHCM mở đầu ngày làm việc bằng phản ánh người dân - Ảnh 1.

Dashboard của hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân trong lĩnh vực y tế

Theo Sở Y tế, thay vì chỉ dựa vào báo cáo hành chính, lãnh đạo sở hiện duy trì giao ban hằng ngày với tổ công tác đặc biệt, nơi tổng hợp toàn bộ phản ánh trong 24 giờ và kết quả xử lý từ các cơ sở y tế. Cách làm này giúp phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ đầu ngày làm việc.

Các phản ánh được tiếp nhận qua nhiều kênh như: đường dây nóng, cổng dịch vụ công và kiến nghị trực tiếp, sau đó được số hóa, phân loại và xử lý thống nhất. Hệ thống giúp ngành y tế nhận diện "điểm nghẽn", nguy cơ tiềm ẩn và các bất cập trong khám chữa bệnh, dịch vụ y tế và thủ tục hành chính.

Trong hơn 3 tháng đầu năm 2026, hệ thống ghi nhận 629 phản ánh, trong đó 605 phản ánh đã được xử lý.

Sở Y tế cho biết điểm nổi bật của mô hình là sử dụng dữ liệu phản ánh của người dân để phục vụ điều hành, từ đó triển khai nhiều biện pháp chấn chỉnh như siết kỷ cương chuyên môn, minh bạch giá dịch vụ, xử lý "cò" bệnh viện, kiểm soát quảng cáo và cải cách thủ tục hành chính.

Nhờ đó, mỗi phản ánh trở thành "tín hiệu quản trị", giúp điều chỉnh hoạt động toàn ngành. Sở Y tế cũng đổi mới cách làm việc theo hướng trực diện, minh bạch hơn thông qua các buổi làm việc trực tiếp và họp trực tuyến để xử lý nhanh các vấn đề bức xúc.

Sở Y tế TPHCM khẳng định hệ thống góp phần hình thành nguyên tắc quản trị mới, lấy người dân làm trung tâm, đồng thời tăng cường giám sát, nâng cao chất lượng phục vụ và hướng tới một nền y tế minh bạch, hiện đại hơn.

Sở Y tế TPHCM chấn chỉnh hoạt động thẩm định, cấp phép hành nghề y tế

Sở Y tế TPHCM chấn chỉnh hoạt động thẩm định, cấp phép hành nghề y tế

(NLĐO) - Sở Y tế TPHCM yêu cầu siết chặt kỷ luật công vụ, đổi mới toàn diện hoạt động thẩm định, cấp phép và đăng ký hành nghề y tế.

Sở Y tế TPHCM tập huấn phòng chống bệnh Nipah

(NLĐO) - Ngành y tế TPHCM tổ chức tập huấn chuyên môn về bệnh Nipah cho nhân viên y tế, nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh này.

TPHCM sẽ kiểm tra gần 2.800 cơ sở y tế, siết chặt kỷ cương hành nghề

(NLĐO) - 2.787 cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM sẽ được kiểm tra theo kế hoạch nhằm siết chặt kỷ cương hành nghề và bảo vệ quyền lợi người dân

tổ công tác đường dây nóng sở y tế phản ánh người dân phản ánh Sở Y tế TPHCM
