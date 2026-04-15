Sở Y tế TPHCM khởi đầu ngày làm việc bằng những phản ánh của người dân

Các phản ánh được tiếp nhận qua nhiều kênh như: đường dây nóng, cổng dịch vụ công và kiến nghị trực tiếp, sau đó được số hóa, phân loại và xử lý thống nhất. Hệ thống giúp ngành y tế nhận diện "điểm nghẽn", nguy cơ tiềm ẩn và các bất cập trong khám chữa bệnh, dịch vụ y tế và thủ tục hành chính.

Trong hơn 3 tháng đầu năm 2026, hệ thống ghi nhận 629 phản ánh, trong đó 605 phản ánh đã được xử lý.

Sở Y tế cho biết điểm nổi bật của mô hình là sử dụng dữ liệu phản ánh của người dân để phục vụ điều hành, từ đó triển khai nhiều biện pháp chấn chỉnh như siết kỷ cương chuyên môn, minh bạch giá dịch vụ, xử lý "cò" bệnh viện, kiểm soát quảng cáo và cải cách thủ tục hành chính.

Nhờ đó, mỗi phản ánh trở thành "tín hiệu quản trị", giúp điều chỉnh hoạt động toàn ngành. Sở Y tế cũng đổi mới cách làm việc theo hướng trực diện, minh bạch hơn thông qua các buổi làm việc trực tiếp và họp trực tuyến để xử lý nhanh các vấn đề bức xúc.

Sở Y tế TPHCM khẳng định hệ thống góp phần hình thành nguyên tắc quản trị mới, lấy người dân làm trung tâm, đồng thời tăng cường giám sát, nâng cao chất lượng phục vụ và hướng tới một nền y tế minh bạch, hiện đại hơn.