Sở Y tế TPHCM chấn chỉnh hoạt động thẩm định, cấp phép hành nghề y tế

Ngày 14-3, Sở Y tế TPHCM vừa ban hành văn bản yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ và đổi mới toàn diện hoạt động thẩm định, cấp phép và đăng ký hành nghề trong lĩnh vực y tế nhằm bảo đảm minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

1 thông tin về dịch vụ làm giả giấy chứng chỉ hành nghề và giấy phép hành nghề trên mạng xã hội

Theo Sở Y tế, thời gian qua, ngành y tế thành phố đã triển khai nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, bước đầu mang lại kết quả tích cực. Tuy nhiên, qua kênh tiếp nhận phản ánh của người dân, vẫn còn ý kiến liên quan đến quy trình thẩm định, cấp phép và đăng ký hành nghề trong một số trường hợp.

Trước thực tế đó, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc sở, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), Chi cục Dân số và Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội nghiêm túc chấn chỉnh kỷ cương công vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo chỉ đạo, công chức tham gia thẩm định, cấp phép và đăng ký hành nghề phải thực hiện đúng quy định pháp luật; tuyệt đối không được lợi dụng nhiệm vụ để gây khó khăn, nhũng nhiễu hoặc gợi ý lợi ích cá nhân đối với tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính. Người đứng đầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong phạm vi quản lý.

Sở Y tế cũng thành lập tổ công tác đổi mới hoạt động thẩm định, cấp phép và đăng ký hành nghề do Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo. Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát toàn bộ quy trình hiện hành, phát hiện các khâu chồng chéo hoặc tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tiêu cực, từ đó đề xuất giải pháp cải cách, chuẩn hóa quy trình và nâng cao hiệu quả quản lý.

Một điểm mới đáng chú ý là việc đổi mới phương thức thẩm định. Thay vì để một phòng chuyên môn tự tổ chức thẩm định, sở sẽ thành lập các đoàn thẩm định cấp Sở với sự tham gia của nhiều phòng chuyên môn liên quan nhằm bảo đảm tính khách quan và minh bạch.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng thành lập tổ giám sát độc lập để theo dõi hoạt động của các đoàn thẩm định. Tổ này có quyền giám sát đột xuất, không báo trước và báo cáo trực tiếp Giám đốc Sở nếu phát hiện dấu hiệu tiêu cực, nhũng nhiễu hoặc sai lệch quy trình.

Đồng thời, một đoàn kiểm tra chuyên trách sẽ được thành lập để xử lý các phản ánh, bức xúc của người dân liên quan đến hoạt động thẩm định, cấp phép và đăng ký hành nghề. Đoàn có nhiệm vụ xác minh, làm rõ nội dung phản ánh, chỉ ra sai phạm (nếu có) và tham mưu lãnh đạo Sở kết luận, xử lý từng vụ việc.

Việc xử lý phải tuân thủ nguyên tắc "rõ vụ việc, rõ trách nhiệm, rõ biện pháp xử lý", trong đó mỗi phản ánh của người dân đều được xem là một vụ việc cụ thể cần kiểm tra, giải quyết và công khai kết quả.

Sở Y tế khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi lợi dụng nhiệm vụ thẩm định, cấp phép để gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời yêu cầu các đơn vị trực thuộc quán triệt nội dung chỉ đạo đến toàn thể công chức, viên chức và tổ chức thực hiện nghiêm túc.