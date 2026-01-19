HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Sở Y tế TPHCM thông tin vụ sản phụ sinh con trên taxi khi chuyển viện

Hải Yến

(NLĐO) - Liên quan vụ sản phụ sinh con trên taxi khi chuyển viện, Sở Y tế TPHCM yêu cầu Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức khẩn trương báo cáo.

Chiều 19-1, liên quan đến phản ánh về vụ việc sản phụ sinh con trên taxi trong quá trình chuyển viện tại Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức, Sở Y tế TPHCM cho biết đã khẩn trương yêu cầu trung tâm báo cáo, làm rõ toàn bộ quy trình tiếp nhận, tư vấn, chỉ định chuyên môn và phương án chuyển viện.

Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện sai phạm.

Sở Y tế TPHCM thông tin vụ sản phụ sinh con trên taxi khi chuyển viện - Ảnh 1.

Sở Y tế TPHCM nhấn mạnh an toàn người bệnh, nhất là đối với sản phụ và trẻ sơ sinh là nguyên tắc xuyên suốt và yêu cầu bắt buộc của ngành y tế.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức, vào lúc 16 giờ 55 phút ngày 17-1-2026, thai phụ được tiếp nhận và thăm khám tại Khoa Sản. Qua đánh giá ban đầu, thai phụ đang trong giai đoạn chuyển dạ và có yếu tố nguy cơ. Nhân viên y tế đã tư vấn chuyển đến cơ sở y tế tuyến trên để tiếp tục theo dõi, xử trí; đồng thời, chủ động xây dựng phương án chuyển viện bằng xe cấp cứu, có nhân viên y tế đi kèm theo đúng quy định.

Tuy nhiên, trong thời gian cơ sở y tế chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho việc chuyển viện, gia đình đã chủ động đưa thai phụ rời khỏi trung tâm bằng taxi theo nguyện vọng cá nhân, không thực hiện phương án chuyển viện an toàn do đơn vị đề xuất. 

Trên đường di chuyển, thai phụ sinh con trên taxi và sau đó được đưa vào Bệnh viện Long Khánh để tiếp tục chăm sóc y tế. Hiện sức khỏe của cả sản phụ và trẻ sơ sinh được ghi nhận ổn định.

Để bảo đảm việc xác minh khách quan, toàn diện, Sở Y tế TP HCM yêu cầu Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức khẩn trương báo cáo chi tiết theo mốc thời gian; cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ liên quan; tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, chỉ định chuyên môn, tư vấn, giao tiếp với người bệnh và thân nhân đến phương án chuyển viện. Trường hợp cần thiết, giám đốc trung tâm có thể mời chuyên gia sản khoa độc lập tham gia đánh giá chuyên môn.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức phải làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và đề xuất hình thức xử lý đúng quy định nếu phát hiện sai phạm, bảo đảm nguyên tắc không bao che, không né tránh trách nhiệm.

Đồng thời, Sở Y tế TPHCM yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức khẩn trương rà soát, chấn chỉnh quy trình tiếp nhận và chuyển viện đối với thai phụ, đặc biệt trong các tình huống có nguy cơ cao, diễn tiến nhanh.

Sở Y tế TPHCM nhấn mạnh, an toàn người bệnh, nhất là đối với sản phụ và trẻ sơ sinh là nguyên tắc xuyên suốt và yêu cầu bắt buộc của ngành y tế. Người đứng đầu các cơ sở khám, chữa bệnh phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc tổ chức rà soát, quán triệt và giám sát nghiêm việc tuân thủ quy trình chuyên môn, quy tắc ứng xử và công tác tư vấn người bệnh, bảo đảm người bệnh và gia đình được hướng dẫn đầy đủ để lựa chọn phương án vận chuyển an toàn, đúng quy định và đúng hướng dẫn của ngành.

Cần Giờ: Sản phụ trẻ thoát nguy kịch nhờ can thiệp kịp thời

Cần Giờ: Sản phụ trẻ thoát nguy kịch nhờ can thiệp kịp thời

(NLĐO) - Thai phụ nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Bác sĩ siêu âm phát hiện khối thai ngoài tử cung bên trái kèm xuất huyết nội

Liên tiếp tin vui cho sản phụ song thai bị đứt lìa bàn tay

(NLĐO) - Sản phụ mang song thai phải nối tạm bàn tay ở cẳng chân đã hạ sinh 2 bé trai, sức khỏe ổn định.

Người dân cứu người mẹ đẻ rớt con tại quán cà phê

(NLĐO)-Một thai phụ ở Kiên Giang đẻ rớt tại quán cà phê ở huyện Bình Chánh-TP HCM được người dân hỗ trợ giúp "vượt cạn" "mẹ tròn con vuông".

