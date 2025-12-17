Một doanh nghiệp tuyển 100.000 lao động xây dựng

Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Xây dựng VinCons (thuộc Tập đoàn Vingroup) vừa công bố kế hoạch tuyển dụng 100.000 lao động xây dựng cho các đại dự án triển khai đồng loạt trên phạm vi cả nước.

Mức thu nhập tại VinCons từ 15–25 triệu đồng/tháng với công nhân, thợ chính; tổ trưởng đạt 30–40 triệu đồng/tháng.

Đây được xem là đợt tuyển dụng lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam, phản ánh nhu cầu nhân lực khổng lồ của các dự án quy mô lớn và tạo cú hích đáng kể cho thị trường lao động.

Theo VinCons, lực lượng tuyển dụng trải rộng ở nhiều nhóm nghề, từ lao động phổ thông đến thợ kỹ thuật như xây, trát, ốp lát, sơn bả, thép – bê tông, thạch cao, điện, cấp thoát nước, điều hòa, hàn…

Không chỉ nhấn mạnh yếu tố nghề nghiệp, VinCons cũng cam kết chế độ đãi ngộ và an sinh ổn định cho người lao động.

Người lao động có thể làm việc tại hàng loạt địa phương trọng điểm từ Bắc vào Nam như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TPHCM, Tây Ninh…

Đợt tuyển dụng quy mô "chưa từng có" này đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của VinCons đồng thời mở ra cơ hội việc làm ổn định, lâu dài cho hàng chục nghìn lao động trong bối cảnh thị trường xây dựng đang phục hồi và tăng tốc.

Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) cho biết nhu cầu tuyển dụng toàn ngành tăng trưởng 171,96% so với cùng kỳ năm trước

Gia nhập VinCons, người lao động được làm việc trong môi trường công trường hiện đại, tiếp cận thiết bị xây dựng thế hệ mới, công nghệ tiên tiến cùng quy trình quản lý an toàn nghiêm ngặt.

Với những lao động chưa có kinh nghiệm, doanh nghiệp tổ chức đào tạo bài bản và thực tập trực tiếp tại công trường, giúp nhanh chóng nâng cao tay nghề và thích ứng với yêu cầu công việc.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc VinCons, khẳng định doanh nghiệp cam kết xây dựng môi trường làm việc tử tế, an toàn và bền vững.

"Đợt tuyển dụng 100.000 công nhân không chỉ đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các dự án trọng điểm mà còn thể hiện cam kết đồng hành cùng sự phát triển của ngành xây dựng Việt Nam" – ông Phong nhấn mạnh.

Quy mô đợt tuyển dụng của VinCons lên tới 100.000 lao động, bao gồm nhiều vị trí kỹ thuật và thi công như xây, trát, ốp lát, sơn bả, cốt thép, bê tông, thạch cao, điện, cấp – thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, điều hòa, hàn…

Theo chiến lược giai đoạn 2025–2030, VinCons đặt mục tiêu trở thành tổng thầu xây dựng hiện đại, quy mô hàng đầu Việt Nam và từng bước vươn ra khu vực, khẳng định vị thế ngang tầm các doanh nghiệp xây dựng hàng đầu châu Á.