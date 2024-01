Sôi động phim chiếu mạng dịp Tết Giáp Thìn

Phim "Cậu Út cậu con Cúc" phần 3 sẽ phát hành trên kênh YouTube Huỳnh Lập Official vào lúc 20 giờ ngày 30-1. Trong video clip quảng bá (trailer), phân cảnh mở đầu là một đám cưới, cô dâu do diễn viên Puka thể hiện và chú rể là Huỳnh Lập. Gin Tuấn Kiệt (chồng ngoài đời của Puka) trong phim hóa thân thành nhân vật ngăn cản cuộc hôn nhân này.



Phim "Cậu út cậu Con Cúc" phần 3 của Huỳnh Lập

Tác phẩm chiếu miễn phí phục vụ cộng đồng mạng

Phim quy tụ nhiều diễn viên

Khung cảnh đám cưới tưng bừng

Nhân vật cô dâu do Puka thủ diễn

Chú rể do Huỳnh Lập thủ diễn

Trailer của phim "Cậu út cậu con Cúc" phần 3

Ngoài Puka, Gin Tuấn Kiệt, nhiều gương mặt quen thuộc: nghệ sĩ Kim Phương, Việt Hương, Đại Nghĩa, Lê Khánh, Võ Tấn Phát, Lê Dương Bảo Lâm, Duy Khánh, Long Chun, Lâm Vỹ Dạ, Lê Nhân,… cũng xuất hiện trong phim.

Huỳnh Lập là cái tên quen thuộc của khán giả khi anh vừa nhận Giải Mai Vàng ở hạng mục "Diễn viên hài". Đây là lần thứ 3 anh được vinh danh ở hạng mục này.

Với Huỳnh Lập, việc mang đến cho người xem những tác phẩm giải trí chất lượng, hài hước nhưng đầy ý nghĩa là điều mà anh luôn muốn hướng đến. Anh mong khán giả sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ mình thông qua bộ phim lần này, cũng như nhiều sản phẩm trong năm 2024.

Trong khi đó, phim "Tết đến rồi về nhà thôi 7" chính thức phát trên kênh Thu Trang Official từ ngày 25-1. Trong phần 7 của loạt phim "Tết đến rồi về nhà thôi", ngoài Thu Trang - Tuấn Luật, vợ chồng Puka - Gin Tuấn Kiệt còn có nghệ sĩ Phi Phụng, Phát La, Susu Trần Gia Huy…

Phim "Tết đến rồi về nhà thôi" phần 7

Puka và Gin Tuấn Kiệt tham gia nhiều phim chiếu mạng trong mùa Tết Giáp Thìn

Phim còn quy tụ nhiều diễn viên khác

Không khí Xuân ngập tràn

Phim do Nguyễn Nhật Trung (Trung Lùn) đạo diễn, được sản xuất bởi C13 Studio. Ca khúc chủ đề của phim mang tên "Tết over dzui" do nhạc sĩ Bùi Công Nam sáng tác và thể hiện.



Nội dung phim xoay quanh câu chuyện hài hước của gia đình bà Năm trong ngày Tết. Theo đó, vợ chồng Trang - Luật từ thành phố về quê nhà ăn Tết, trên tay Luật ôm chậu mai quý.

Hàng xóm hỏi mua mai giá cao nên Trang bán mà không biết rằng chồng mình giấu tiền thưởng Tết dưới chậu mai. Khi biết chuyện, hai vợ chồng vội vã tìm mua lại chậu mai dẫn đến chuyện dở khóc, dở cười.

Bằng sự tung hứng hài hước, các nghệ sĩ đã mang đến không khí mùa xuân vui vẻ cho "Tết đến rồi về nhà thôi 7". Dù có hay cãi vã nhưng tất cả các nhân vật trong "Tết đến rồi về nhà thôi 7" đều rất quý trọng, yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết.

Như thông lệ mọi năm, Hồ Bích Trâm tiếp tục bấm máy web-drama (phim chiếu mạng) Tết để phục khán giả yêu thích cô thông qua kênh YouTube.

Hồ Bích Trâm đến hẹn lại lên

Phim Tết "Thắm tình duyên xuân" do Nguyễn Thành Nam đạo diễn

Phim có tên "Thắm tình duyên xuân" do Nguyễn Thành Nam đạo diễn. Nội dung xoay quanh chuyện tình yêu, tình làng nghĩa xóm của Thắm (Hồ Bích Trâm thủ vai), Tình (Lê Nam thủ vai), Duyên (Lê Nguyên Bảo thủ vai), Xuân (Nam Anh thủ vai).

Các năm trước, Hồ Bích Trâm cũng đầu tư phim "Về nhà ăn Tết", "Tết này có chồng lại" thu hút lượng người xem lớn. Phim sẽ công chiếu trên kênh Hồ Bích Trâm Official từ 25 tháng Chạp đến mùng 1 Tết.

Phim "Gia đình Cục Súc đón Tết 2" của Võ Tấn Phát được phát trên kênh YouTube Võ Tấn Phát từ ngày 26-1. Phim quy tụ các diễn viên: Võ Tấn Phát, Minh Dự, Ngọc Phước, Ngọc Hoa, Nguyên Thảo, Kim Đào, Hữu Đằng...

Trailer "Gia đình Cục Súc đón Tết" phần 2

Nội dung phim tiếp tục xoay quanh gia đình ông Bảy Cục (Võ Tấn Phát đóng) – một ông chú khó tính, có vợ là Bảy Súc (Minh Dự đóng) và hai con gái Ngọc Quạu và Ngọc Quọ (Ngọc Phước và Ngọc Hoa đóng). Gia đình Bảy Cục là hộ nghèo, kinh doanh vựa ve chai nhỏ nằm ven thành thị. Muốn có một cái tên sung túc, nghe theo lời hàng xóm thân quen, cả nhà Cục Súc quyết định tấn công thế giới ảo bằng đủ mọi hình thức bắt kịp xu hướng. Cuối cùng, họ chọc giận cộng đồng mạng và của thiên trả địa, nghèo lại hoàn nghèo.

Phim "Chuyện nhà Tí" 3 được chiếu trên kênh YouTube Minh Dự từ ngày 5-2, quy tụ dàn diễn viên quen thuộc: NSND Kim Xuân, Puka, Lạc Hoàng Long, Gia Bảo…

"Chuyện nhà Tí" 3

Minh Dự và Puka trong hậu trường

Thông tin câu chuyện phim chưa được hé lộ nhưng những năm trước "Chuyện nhà Tí" luôn mang đến thông điệp nhân văn, gợi nhớ về Tết xưa.

Quách Ngọc Tuyên có phim "Tết miền quê" được phát trên YouTube của nghệ sĩ từ ngày 19-1. Phim quy tụ dàn diễn viên: Quách Ngọc Tuyên, Trương Quỳnh Anh, Cát Phượng, Hứa Minh Đạt, Lê Nam…

Trailer "Tết miền quê" của Quách Ngọc Tuyên

Phim "Mắc gì Tết" của Ngọc Thanh Tâm, phát sóng trên kênh YouTube Ngọc Thanh Tâm từ ngày 1-2.

Phim có độ dài 3 tập, quy tụ dàn nghệ sĩ hài: nghệ sĩ Lê Giang, Đại Nghĩa, Võ Tấn Phát, BB Trần, Ngọc Phước, Ngọc Hoa, Vinh Râu, Phương Lan…