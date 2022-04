Đầu tiên phải kể đến là web drama "Yêu trong hận" do Yunbin đạo diễn, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Nội dung phim kể về họa sĩ Bảo An (Yunbin thủ diễn) là một người chuyển giới nam, yêu hận rõ ràng. Bên ngoài, Bảo An rất mạnh mẽ nhưng bên trong lại đầy vết thương lòng. An Đình (Dương Tú Tri thủ diễn) là một cô sinh viên nghèo lên TP HCM học, tính cách lạc quan, chính trực. Cuộc sống của cô nhiều xáo trộn khi bị cuốn vào bi kịch tình ái của 2 người bạn là Bảo An và Châu Mai.



Cảnh trong web drama “Đây là ông già của tao”. (Ảnh do đoàn phim cung cấp)

Phim dài 21 tập, hiện đã được chiếu đến tập 8 trên kênh YouTube YunBin Dương Tri. Tác phẩm nhận được nhiều bình luận khen ngợi về kịch bản, diễn xuất đến bối cảnh.

Web drama "Đây là ông già của tao" do Hoàng Hải đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên gồm NSƯT Thành Lộc, nghệ sĩ Bạch Long, nghệ sĩ Hoàng Sơn, Hứa Minh Đạt, Phạm Yến, Hoàng Nguyên, Quốc Huy, Thạch Kim Long… Phim khai thác về đề tài tình cảm gia đình, cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả do tình tiết cuốn hút, hài hước, nét diễn tự nhiên. Bên cạnh đó, những thông điệp nhân văn, tình tiết cảm xúc được đan xen vào một cách hợp lý, mang đến cảm xúc cho người xem. Phim hiện được chiếu đến tập 4 trên kênh YouTube Hoàng Sơn.

Web drama "Tâm Lof - lỡ va vào nhau" do Trung Lùn đạo diễn với nội dung là những câu chuyện xảy ra trong xóm nhỏ, những điều bình dị nhất trong các mối quan hệ giữa người và người. Phim quy tụ nhiều diễn viên: Kiều Minh Tuấn, Tuấn Trần, Midu, La Thành, Puka… ra mắt khán giả từ 8-4 trên kênh YouTube Đông Tây Promotion Official và ứng dụng Vieon.

Web drama gần đây ra mắt khán giả do Luk Vân đạo diễn có tên "Em là người anh thích". Phim lấy bối cảnh cuộc sống giàu sang của những "rich kid" (trẻ con nhà giàu), nội dung xoay quanh các nhân vật: Phan Minh Long (Phú Thịnh thủ vai), Phan Bảo Ngọc (Cindy Diễm My thủ vai) và Tôn Thất Hoàng (Soho Hoàng Sơn thủ vai).

Bảo Ngọc và Minh Long lớn lên cùng nhau nhưng thường xuyên tranh cãi, giận hờn. Sau đó họ bắt đầu thân thiết, nảy sinh tình cảm rung động đầu đời. Phim ra mắt khán giả trên kênh YouTube Mowo Chanel từ 13-4 và đã nhận được nhiều phản hồi tích cực.