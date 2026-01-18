Smartphone AI tầm trung pin "khủng"

Dòng thiết bị được trang bị đồng thời 4 chuẩn kháng bụi và nước IP66, IP68, IP69 và IP69K, giúp smartphone hoạt động ổn định trong nhiều tình huống sử dụng hằng ngày như mưa lớn, môi trường ẩm ướt hoặc khi vô tình tiếp xúc với nước. Redmi Note 15 Series được trang bị những viên pin dung lượng lớn, lên đến 6580 mAh. Đặc biệt, Redmi Note 15 Pro Plus 5G hỗ trợ sạc nhanh 100 W với công nghệ Xiaomi HyperCharge, cho phép sạc đầy pin trong thời gian ngắn.

Redmi Note 15 Series được trang bị camera chính thế hệ mới với độ phân giải lên đến 200 MP, cho khả năng ghi lại hình ảnh có độ chi tiết cao và rõ nét, ngay cả khi phóng to hoặc cắt khung hình. Cảm biến ISOCELL HPE thế hệ mới sở hữu kích thước lớn, kết hợp công nghệ gộp điểm ảnh giúp nâng tầm khả năng thu sáng và giữ chi tiết trong nhiều điều kiện chụp khác nhau. Thiết bị được trang bị các nền tảng vi xử lý thế hệ mới từ Qualcomm và MediaTek, tùy từng phiên bản. Đáng chú ý, phiên bản Redmi Note 15 Pro Plus 5G còn được trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi Xiaomi IceLoop và nền tảng AI từ Xiaomi HyperAI. Redmi Note 15 có giá từ 5,99 - 12,99 triệu đồng tùy phiên bản.



