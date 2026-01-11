Smartphone AI dành cho Gen Z thích chụp ảnh

Điểm nhấn nổi bật trên Reno15 Series là khả năng chụp chân dung tele 3.5x với ống kính tele 50MP - tiêu cự chân dung vàng 85mm. Kết hợp cùng thuật toán chân dung AI và zoom viễn vọng hỗ trợ zoom kỹ thuật số lên đến 120x, Reno15 Series kiểm soát ánh sáng tốt hơn, tái hiện tông da chân thực và giữ chi tiết sắc nét ngay cả khi phóng đại, giúp mỗi bức chân dung trở nên cuốn hút, có chiều sâu và giàu cảm xúc. Reno15 Series được trang bị camera selfie góc siêu rộng 50MP với góc rộng 100°, giúp người dùng bắt trọn nhiều chủ thể hơn trong cùng một khung hình, đặc biệt phù hợp cho cả selfie cá nhân lẫn chụp nhóm.
Reno15 Series được trang bị viên pin dung lượng lớn: Reno15 Pro 5G 6.200mAh, Reno15 5G 6.500mAh, Reno15 F 5G 7.000mAh. Toàn bộ dòng máy đều hỗ trợ siêu sạc nhanh SUPERVOOC 80W.
