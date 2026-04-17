Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại TPHCM

Hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19-4), chiều 17-4, Công đoàn phường Trung Mỹ Tây, TPHCM đã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường tổ chức Chương trình Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Đại biểu, người dân, đoàn viên, hội viên, người dân tộc thiểu số... tại phường Trung Mỹ Tây tham gia Chương trình Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Tham gia chương trình, người dân, đoàn viên, hội viên, người lao động… đã cùng hòa mình vào các hoạt động phong phú, ý nghĩa như: tuyên truyền về ý nghĩa Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam; giao lưu văn hóa, văn nghệ...

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao 40 suất quà cho đoàn viên, lao động và các hộ gia đình người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí 21,5 triệu đồng.

Một tiết mục văn nghệ tại Chương trình Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam của phường Trung Mỹ Tây

Đoàn viên, lao động và các hộ gia đình người dân tộc thiểu số khó khăn phường Trung Mỹ Tây nhận quà tại Chương trình Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Sáng cùng ngày, hưởng ứng Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4), Công đoàn phường Trung Mỹ Tây, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường đã chăm lo cho 123 người khuyết tật với tổng kinh phí 61,5 triệu đồng; trao tặng 1 công trình sửa chữa nhà trị giá 70 triệu đồng cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức hội thao "Năng động người khuyết tật" cho 200 em thiếu nhi tại Trường Chuyên biệt Ánh Dương...

Ông Nguyễn Xuân Hiển, Chủ tịch Công đoàn phường Trung Mỹ Tây, trao quà cho người khuyết tật

Chiều cùng ngày, Công đoàn phường Tân Phú, TPHCM cũng đã phối hợp cùng UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường tổ chức "Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2026", chủ đề "Đoàn kết – Đoàn kết – Đại đoàn kết".

Phần trình diễn của một đội thi tại Hội thi biểu diễn trang phục các dân tộc Việt Nam

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa như: Hội thi biểu diễn trang phục các dân tộc Việt Nam; Sân chơi trực tuyến tìm hiểu kiến thức văn hóa các dân tộc; Khu vực trò chơi dân gian các dân tộc; Gian hàng sách điện tử giới thiệu văn hóa các dân tộc Việt Nam; Khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí; Tư vấn pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số…

Một số hình ảnh tại hội thi trưng bày các món bánh truyền thống do Công đoàn phường Tân Phú chủ trì thực hiện

Dịp này, ban tổ chức đã tuyên dương 20 cán bộ mặt trận, đoàn viên, hội viên, cá nhân tiêu biểu là người dân tộc thiểu số; trao tặng 2 suất quà cho đồng bào Khơ-me thuộc hộ cận nghèo và chăm lo cho 60 cá nhân người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.