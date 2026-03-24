Chăm lo bằng cả tấm lòng

Trong 2 ngày 21 và 22-3, tại nhà nghỉ - khách sạn Công đoàn Thanh Đa, LĐLĐ TP HCM đã tổ chức chương trình nghỉ dưỡng Thanh Đa với nhiều hoạt động thiết thực cho hàng trăm đoàn viên - lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Tái tạo sức lao động

Chương trình kết hợp nhiều nội dung ý nghĩa giúp người lao động (NLĐ) vừa nghỉ ngơi vừa được chăm sóc sức khỏe như tham quan, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng; trải nghiệm tuyến metro số 1 từ ga Bến Thành đến ga Thảo Điền; tham quan Pháp viện Minh Đăng Quang để tìm hiểu văn hóa, tâm linh và cân bằng đời sống tinh thần.

Bên cạnh đó, NLĐ còn được khám sức khỏe miễn phí với các nội dung: kiểm tra sức khỏe ban đầu, xét nghiệm tầm soát đường huyết, tầm soát ung thư gan và viêm gan siêu vi B, C. Đồng thời, các chuyên gia y tế cũng tư vấn chuyên đề về bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp, giúp NLĐ chủ động phòng ngừa bệnh. Với hầu hết NLĐ, đây là chuyến đi thực sự mang lại cho họ nhiều giá trị.

Anh Trần Hoàng Vũ tham quan Bảo tàng Tôn Đức Thắng trong chương trình nghỉ dưỡng .Ảnh: HUYỀN TRÂN

Lần đầu trải nghiệm chuyến nghỉ dưỡng, anh Trần Hoàng Vũ (Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến, phường Bình Dương) rất cảm động. Gặp tai nạn lao động cách đây hơn 20 năm dẫn đến mất một bên cánh tay khiến cuộc sống của anh vất vả hơn. Nhưng bằng nghị lực, sau biến cố, anh vẫn tiếp tục làm việc và gắn bó với công ty cho đến nay.

"Khi được trải nghiệm, tôi mới cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của chương trình. Ngoài có thời gian nghỉ ngơi, tham quan thành phố thì tôi rất vui khi được các y - bác sĩ khám, kiểm tra sức khỏe cũng như tư vấn tận tình về tình trạng sức khỏe giúp tôi an tâm hơn" - anh Vũ nói.

Cùng tham gia chương trình nghỉ dưỡng Thanh Đa, chị Trần Thị Mai Phương (Công ty TNHH Cao su Phong Thái, phường Hòa Lợi) chia sẻ kỳ nghỉ dưỡng đã mang đến nhiều trải nghiệm bổ ích. Theo chị, phần lớn NLĐ đều ít có điều kiện nghỉ ngơi, thư giãn. Vì vậy, việc tổ chức chương trình nghỉ dưỡng kết hợp tham quan và kiểm tra sức khỏe là rất thiết thực.

LĐLĐ TP HCM cho biết đây là đợt nghỉ dưỡng thứ 4 được tổ chức. Qua 4 đợt, đã có khoảng 1.800 NLĐ được thụ hưởng. Dự kiến từ nay đến hết tháng 4-2026, LĐLĐ thành phố sẽ tiếp tục tổ chức thêm 4 đợt nhằm giúp NLĐ nâng cao thể trạng, phục hồi sức khỏe.

Trợ giúp kịp thời

Bên cạnh chương trình nghỉ dưỡng hướng đến chăm sóc sức khỏe lâu dài cho NLĐ, các cấp Công đoàn còn thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo đột xuất nhằm trợ giúp kịp thời cũng như tăng cường phúc lợi cho đoàn viên.

Tiêu biểu như mới đây, Tổ công tác quản lý địa bàn số 5 và Công đoàn xã Châu Pha đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên chị Thái Thị Bình - NLĐ Công ty TNHH Quốc tế All Wells Việt Nam. Chị Bình không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường đi làm về nhà, dẫn đến đa chấn thương (gãy xương cánh tay, dập nát cẳng tay phải...); suy giảm khả năng lao động và phải nghỉ việc tại công ty khiến cuộc sống lâm vào khó khăn.

Đến thăm chị Bình, ngoài ân cần hỏi han sức khỏe, ông Nguyễn Trung Ngạn, Tổ trưởng Tổ công tác quản lý địa bàn số 5, đã thay mặt đoàn trao tận tay phần quà hỗ trợ của Công đoàn trị giá 5 triệu đồng.

Xúc động trước sự quan tâm kịp thời, chị Bình bày tỏ: "Tôi công tác tại công ty từ ngày mới thành lập, nay vì lý do sức khỏe không thể tiếp tục nên rất buồn. Tôi rất cảm động trước sự quan tâm của tổ chức Công đoàn dành cho tôi lúc khó khăn. Đây là nguồn động viên rất lớn để tôi yên tâm điều trị và sớm bình phục".

Còn Công đoàn phường Diên Hồng mới đây đã phối hợp tổ chức thành công ngày hội "Tự hào Khu dân cư tôi - Khu dân cư văn hóa, nghĩa tình". Trong đó, Công đoàn phường đã tổ chức các gian hàng thiết thực dành cho đoàn viên - lao động. Đó là gian hàng "Đổi rác lấy cây xanh, nhu yếu phẩm" và gian hàng "Cắt tóc miễn phí" thu hút đông đảo NLĐ tham gia.

Nếu gian hàng cắt tóc miễn phí mang lại niềm vui nho nhỏ cho NLĐ thì gian hàng "Đổi rác lấy cây xanh, nhu yếu phẩm" lại lan tỏa mạnh mẽ thông điệp bảo vệ môi trường. Nhiều đoàn viên đã mang rác thải tái chế đến để đổi lấy những chậu cây xanh tươi mát và nhu yếu phẩm cho gia đình.