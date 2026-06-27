Sôi nổi Hội thao Công đoàn khối đại học, cao đẳng năm 2026

Ngày 27-6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức Hội thao Công đoàn cơ sở Khối các trường đại học, cao đẳng năm 2026 với sự tham gia của hơn 1.000 vận động viên, cổ động viên và lực lượng trọng tài đến từ 42 Công đoàn cơ sở.

Tham dự lễ khai mạc hội thao có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Chào cờ khai mạc hội thao.

Hội thao được tổ chức nhằm hướng đến kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2026), 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026) và chào mừng thành công Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Hội thao thu hút sự tham gia của hơn 1.000 vận động viên, cổ động viên và lực lượng trọng tài đến từ 42 Công đoàn cơ sở.

Các đơn vị tham gia hội thao nhận cờ lưu niệm hội thao.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Lê Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức Hội thao - cho biết hội thao là hoạt động thường niên nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động các trường đại học, cao đẳng. Đây cũng là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết và lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cán bộ, đoàn viên.

Bà Lê Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức hội thao - phát biểu tại lễ khai mạc.

Hội thao không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần, khuyến khích rèn luyện sức khỏe trong đội ngũ cán bộ, giảng viên và người lao động mà còn tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã chính thức bước vào tranh tài ở 6 môn thi đấu: bóng chuyền, bóng bàn, cờ tướng, pickleball, kéo co và tennis. Với tinh thần đoàn kết và quyết tâm, các đội thi đã mang đến những màn tranh tài sôi nổi.

Thi đấu nội dung pickleball.

Thi đấu nội dung bóng bàn.

Thi đấu nội dung kéo co.