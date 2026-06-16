Ấm lòng người lao động

Mới đây, đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ TP HCM do ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, làm trưởng đoàn đã đến thăm Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (phường Tân Tạo, TP HCM). Bên cạnh việc tìm hiểu tình hình sản xuất - kinh doanh, quan hệ lao động và đời sống, việc làm của người lao động (NLĐ), đoàn đã trao 5 phần quà từ chương trình "Những món quà Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam" cho công nhân (CN) mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Những món quà nghĩa tình

Nhận được món quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, chị Lê Thị Quỳnh Như (quê Đồng Tháp) không giấu được xúc động. Gần 15 năm trước, chị rời quê lên TP HCM làm CN tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam để mưu sinh. Đồng lương CN không cao, lại phải thuê trọ nên chị luôn chắt chiu chi tiêu để có tiền gửi về phụng dưỡng cha mẹ già.

Khoảng 3 năm trước, chị được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp. Chi phí điều trị lớn khiến cuộc sống vốn đã khó khăn càng thêm chật vật. Để có tiền trang trải, chị vẫn cố gắng đi làm trong suốt quá trình điều trị. Sau thời gian dài chữa bệnh, sức khỏe chị đã có chuyển biến tích cực nhưng vẫn phải tái khám định kỳ.

"Sống xa quê một mình khó tránh khỏi cảm giác cô đơn, nhất là những lúc đau ốm. Trong hoàn cảnh đó, sự quan tâm, chia sẻ của đồng nghiệp, doanh nghiệp (DN) và tổ chức Công đoàn là nguồn động viên rất lớn đối với tôi" - chị Như bày tỏ.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, trao quà từ chương trình “Những món quà Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam” cho công nhân mắc bệnh hiểm nghèo tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam. Ảnh: MAI CHI

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-ĐCT, Tổng LĐLĐ Việt Nam dành 100 tỉ đồng từ nguồn tài chính Công đoàn để triển khai chương trình chăm lo lâu dài cho đoàn viên, NLĐ mắc bệnh hiểm nghèo và bệnh nghề nghiệp trên phạm vi cả nước.

Trong đó, một phần kinh phí được sử dụng để thực hiện chương trình "Những món quà Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam", hỗ trợ đoàn viên, NLĐ trước và ngay sau Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Phần còn lại được giao Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng và Báo Lao Động phối hợp với Ban Công tác Công đoàn nghiên cứu, xây dựng đề án hình thành quỹ hỗ trợ dài hạn cho đoàn viên, NLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2026-2031.

Triển khai chương trình này, vừa qua, ông Đặng Trung Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cùng Tổ Công tác quản lý địa bàn số 7 đã đến thăm hỏi, trao 40 phần quà cho CN mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại 4 DN có trên 1.000 lao động gồm: Công ty CP Giày Thiên Lộc (phường Tân Thới Hiệp), Công ty TNHH May thêu M.D.K (phường Trung Mỹ Tây), Công ty TNHH May mặc Quảng Việt (xã Tân An Hội) và Công ty TNHH Việt Nam Samho (xã Bình Mỹ).

Sự quan tâm, động viên trực tiếp từ tổ chức Công đoàn đã mang lại niềm xúc động cho NLĐ. Trong số đó có anh Chau Sóc Nhum, CN Công ty TNHH Việt Nam Samho. Hiện anh sống một mình trong phòng trọ, bị suy thận giai đoạn cuối và phải chạy thận định kỳ nên cuộc sống hết sức khó khăn.

Chăm lo thế hệ tương lai

Không chỉ hỗ trợ đoàn viên, NLĐ gặp khó khăn, thời gian qua, các cấp Công đoàn còn đặc biệt quan tâm chăm lo con em CN - lao động. Những hoạt động này không chỉ chia sẻ gánh nặng với gia đình NLĐ mà còn giúp họ yên tâm làm việc, gắn bó với DN.

Mới đây, Công đoàn và Đoàn Thanh niên phường Bình Phú, TP HCM đã phối hợp tổ chức Ngày cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện đồng hành cùng con em thanh niên CN phường Bình Phú" năm 2026. Chương trình mang đến sân chơi bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè, đồng thời chăm lo thiết thực cho con em đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tại đây, các em được tham gia nhiều trò chơi, được trang bị kiến thức và kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích để biết cách bảo vệ bản thân, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh. Ngoài ra, các em còn nhận được nhiều phần quà thiết thực như dụng cụ học tập, sữa, bánh kẹo và gấu bông.

Là một trong 200 thiếu nhi được nhận quà, em Ngô Nguyễn Thế Quang - con anh Ngô Nguyễn Thế Dương, CN Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Âm thanh Triệu Gia - cho biết gia đình còn nhiều khó khăn nên những dịp vui chơi cùng nhau không nhiều. "Không chỉ được học thêm nhiều kiến thức hữu ích, chúng em còn nhận được quà từ ban tổ chức nên rất vui. Em mong sẽ có thêm nhiều chương trình ý nghĩa như thế để các bạn thiếu nhi có cơ hội vui chơi, trải nghiệm trong dịp hè" - Quang chia sẻ.

Trong khi đó, Công đoàn phường Trung Mỹ Tây vừa tổ chức chăm lo đoàn viên, NLĐ mắc bệnh hiểm nghèo và trao 10 phần quà cho con CN là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Đưa con đến nhận quà, chị Lê Thị Phương Mai, mẹ bé Trần Phước Lộc (dân tộc Hoa), cho biết gia đình chị chủ yếu sống bằng đồng lương CN của chồng. Hiện chị ở nhà bán tạp hóa nhỏ để có thời gian chăm sóc, đưa đón 3 con đi học. Thu nhập bấp bênh khiến việc nuôi dạy con rất vất vả. "Việc Công đoàn nắm bắt hoàn cảnh từng gia đình và kịp thời hỗ trợ khiến tôi rất bất ngờ, xúc động. Sự quan tâm ấy tiếp thêm động lực để gia đình tôi cố gắng vượt qua khó khăn" - chị Mai bày tỏ.

Điều kiện nhận hỗ trợ Theo Nghị quyết số 13/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đối tượng được hỗ trợ là đoàn viên, NLĐ đang làm việc tại cơ quan, đơn vị, DN có tổ chức Công đoàn và có hồ sơ y tế xác nhận mắc bệnh, đang điều trị. Các nhóm bệnh được xem xét hỗ trợ gồm: ung thư, suy thận mạn phải chạy thận nhân tạo định kỳ, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật, Lupus ban đỏ, vảy nến nặng phải điều trị kéo dài, lao kháng thuốc, lao nặng và một số bệnh hiểm nghèo khác. Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người đối với trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh nghề nghiệp; 2 triệu đồng/người đối với trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, những trường hợp được Công đoàn các cấp đến thăm trực tiếp còn được tặng thêm túi quà hiện vật trị giá từ 300.000 - 500.000 đồng.



