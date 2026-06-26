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Lao động

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Viêt Nam đến cán bộ Công đoàn, người lao độngTPHCM

Tin-ảnh: MAI CHI

(NLĐO)- Hội nghị quy tụ hơn 7.740 cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động tại TPHCM tham dự.

Ngày 26-6, LĐLĐ TPHCM đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. 

Hội nghị có sự tham dự của ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; Bà Nguyễn Kim Loan - Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM; Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cùng hơn 7.740 cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động tham dự trực tiếp tại Hội trường Tổng Công ty Điện lực TPHCM và các điểm cầu trực tuyến ở các tổ công tác, Công đoàn phường, xã....

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV đến cán bộ Công đoàn TPHCM - Ảnh 1.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, thông tin kết quả Đại hội đến cán bộ Công đoàn, người lao động.

Thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, ông Ngọ Duy Hiểu thông tin từ ngày 3 đến ngày 5-6, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển". Tham dự Đại hội có 780 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên Công đoàn và đông đảo người lao động cả nước.

Thông qua các phiên thảo luận tại hội trường và 5 trung tâm thảo luận chuyên đề, các đại biểu tham dự Đại hội đã tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023 - 2026; thảo luận, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV đến cán bộ Công đoàn TPHCM - Ảnh 2.
Quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV đến cán bộ Công đoàn TPHCM - Ảnh 3.
Quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV đến cán bộ Công đoàn TPHCM - Ảnh 4.
Quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV đến cán bộ Công đoàn TPHCM - Ảnh 5.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đại hội đã xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2026 - 2031 là tập trung phát triển đoàn viên, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; thúc đẩy thực hiện dân chủ tại nơi làm việc; tuyên truyền, vận động người lao động đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng lực lượng sản xuất mới, nâng cao năng suất lao động, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Từ mục tiêu đó, Đại hội tập trung thực hiện 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn; ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, thực hiện 3 chương trình trọng tâm gồm: phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, tham gia xây dựng Đảng tại doanh nghiệp; đổi mới công tác tài chính Công đoàn và nâng cao phúc lợi đoàn viên; Công đoàn đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Bên cạnh đó, Đại hội thông qua 4 đề án trọng điểm, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 10 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ mới.

Tại Hội nghị, đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng kêu gọi toàn thể cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động cả nước phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, công tác; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

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