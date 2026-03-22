Thể thao

Soi tỉ số chung kết Cúp Liên đoàn Arsenal - Manchester City: Gió đổi chiều

Trung Dũng

(NLĐO) - Arsenal tranh chung kết Cúp Liên đoàn với Manchester City là cuộc chiến thực sự nóng bỏng khi đôi bên đều khao khát danh hiệu đầu tiên của mùa giải.

Mikel Arteta (Arsenal) và Pep Guardiola (Manchester City)

Sau khi bị loại khỏi Champions League tuần này với thất bại 2-1 trước Real Madrid, qua đó thua chung cuộc 5-1, Manchester City càng háo hức tranh đoạt danh hiệu đầu tiên của giải khi gặp Arsenal trong trận chung kết Cúp Liên đoàn.

Trận đấu tại Wembley giữa Pep Guardiola và cựu trợ lý Mikel Arteta chứng kiến cuộc đối đầu giữa 2 đội dẫn đầu Premier League, nhưng với việc Mancshester City để mất điểm trong 2 trận đấu gần nhất, Pháo thủ đang nắm giữ lợi thế 9 điểm.

Và sau loạt trận quốc tế, Man City sẽ đối đầu với Liverpool ở tứ kết FA Cup trước khi chạm trán Chelsea và Arsenal tại Premier League. Có thể nói, đây là một tháng đầy thử thách với Manchester City trong việc không muốn trắng tay mùa này.

Mùa giải trước là lần đầu tiên Guardiola dẫn dắt Man City không giành được danh hiệu lớn nào. Nếu 4 trận đấu sắp tới không diễn ra suôn sẻ, có nghĩa là Pep sẽ trải qua hai mùa giải liên tiếp trắng tay lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Đây cũng là một tháng quan trọng đối với Arsenal và Arteta. Tất cả bắt đầu vào Chủ nhật, khi người học trò tìm cách vượt qua người thầy cũ của mình.

Arteta chỉ giành được một danh hiệu tại Arsenal, khi thắng Chelsea 2-1 trong trận chung kết FA Cup 2020 diễn ra không khán giả. Kể từ đó, Guardiola đã dẫn dắt Man City giành được 4 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup, 1 Cúp Liên đoàn và 1 Champions League.

Nhưng sau nhiều năm chỉ là những kẻ suýt thành công, dường như đây có thể là thời điểm của Arsenal. Nếu họ muốn giành chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004, thì việc có được chiếc cúp đầu tiên trong tủ trưng bày là một bước tiến quan trọng.

Pháo thủ đang hướng đến việc giành Cúp Liên đoàn lần thứ ba, sau năm 1987 và 1993. Tuy nhiên, Arsenal đã thua nhiều trận chung kết League Cup hơn bất kỳ đội nào khác (6 lần), gần đây nhất là vào năm 2018 trước Man City của Guardiola.

Manchester City thắng 8 trong 9 trận chung kết Cúp Liên đoàn, chỉ có Liverpool vô địch giải đấu này nhiều hơn (10 lần). Manchester City cũng thắng cả 7 trận chung kết League Cup gần nhất, kể từ trận thua Wolves năm 1974.

Tuy nhiên, đã có những điểm yếu của họ trong các trận đấu quan trọng gần đây. Họ đã thua hai trận chung kết lớn gần nhất, đều ở FA Cup năm 2024 (trước Manchester United) và năm 2025 (trước Crystal Palace). Trước đó, Arsenal chưa từng thua ba trận chung kết lớn liên tiếp.

Trong khi đó, Arsenal đã thắng chung cuộc 4-2 trước Chelsea (1-0 và 3-2) để vào chung kết. Một khi đã đến Wembley, Arteta luôn giành chiến thắng. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha chưa từng thua ở đó với Arsenal, dù là cầu thủ (thắng 3, hòa 1) hay HLV (thắng 2, hòa 2), và đều giành chiến thắng trên chấm 11m sau cả ba trận hòa đó.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, đa số ủng hộ Arsenal thắng trận chiến đỉnh cao này. Cựu HLV Harry Redknapp và cựu tiền đạo Chris Sutton đoán tỉ số 2-1, trong lúc bình luận viên Sky Sport Knows Jones chọn tỉ số 1-0. cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson dự đoán hòa 0-0, còn cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson chọn tỷ số 1-1.

Dự đoán: Arsenal - Manchester City 1-1 (diễn ra lúc 23 giờ 30 - giờ Việt Nam, ngày hôm nay, 22-3)

Đối đầu trực tiếp

+ Đội đầu bảng Premier League, Arsenal, được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Cúp Liên đoàn, với tỉ lệ thắng 51,9% theo dự đoán của siêu máy tính Opta.

+ Arsenal bất bại trong sáu lần gặp Manchester City gần nhất trên mọi đấu trường.

+ Arteta chỉ thắng 3 trong 16 lần chạm trán Guardiola, người đã thắng cả 4 trận chung kết Cúp Liên đoàn dưới sự dẫn dắt của mình, trong 4 mùa giải liên tiếp từ 2017-2018 đến 2020-2021. Chưa có HLV nào từng giành được danh hiệu này 5 lần.

21-9-2025 Arsenal - Manchester City 1-1 Premier League

02-2-2025 Arsenal - Manchester City 5-1 Premier League

22-9-2024 Manchester City - Arsenal 2-2 Premier League

31-3-2024 Manchester City - Arsenal 0-0 Premier League

08-10-2023 Arsenal - Manchester City 1-0 Premier League

06-8-2023 Arsenal - Manchester City 1-1 Community Shield

26-4-2023 Manchester City - Arsenal 4-1 Premier League

15-2-2023 Arsenal - Manchester City 1-3 Premier League

27-1-2023 Manchester City - Arsenal 1-0 FA Cup

01-1- 2022 Arsenal - Manchester City 1-2 Premier League

English League Cup

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

22/3 23:30

Arsenal (N) - Manchester City

2.00

0 : 1/4

1.85

1.95

2 1/2

1.90

22/3 23:30

Arsenal (N) - Manchester City

2.025

0 : 1/4

1.85

2.00

2 1/2

1.875

22/3 23:30

Arsenal (N) vs Manchester City

1.975

0 : 1/4

1.925

2.00

2 1/2

1.875

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu rất sít sao khi Arsenal chấp Manchester City đồng nửa, ăn đủ, thua 85. Đến tối qua, giá cả vẫn không thay đổi. Nhưng trưa nay, thị trường đã biến động chút ít khi Arsenal chấp đồng nửa, ăn 97, thua 92. Dù sao, trên sân trung lập như Wembley, chọn cửa dưới vẫn yên tâm hơn.

Tỉ số được chọn nhiều nhất vẫn là 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 6.7, trong lúc 0-0 ăn 10, còn 2-2 ăn 15.Dư luận chung vẫn tin Arsenal rộng cửa thắng hơn trong 90 phút khi 1-0 có giá đặt 1 ăn 7.9, trong lúc 2-1 ăn 8.8 và 2-0 ăn 11. Cửa thắng của Manchester City cũng rất phổ biến khi 0-1 có giá 9.2, trong lúc 1-2 ăn 11.còn 0-2 ăn 16.

Soi tỉ số trận Tottenham - Nottingham Forest: Màn hồi sinh của Gà trống London

