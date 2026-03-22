Man City hay Arsenal nắm lợi thế trước chung kết Cúp Liên đoàn?

Cuộc so tài Man City – Arsenal diễn ra trên sân Wembley lúc 23 giờ 30 phút tối 22-3 (giờ Hà Nội), sẽ định đoạt danh hiệu đầu tiên của họ ở mùa giải 2025-2026.

Đây cũng là lần thứ 17 HLV Mikel Arteta chạm trán "sếp" cũ Pep Guardiola kể từ khi ông dẫn dắt Arsenal vào năm 2020.

Trước màn so tài ở chung kết Carabao Cup (Cúp Liên đoàn Anh), Man City đang là đội nhỉnh hơn về thành tích đối đầu trực tiếp.

HLV Mikel Arteta chạm trán người thầy cũ Pep Guardiola trên băng ghế huấn luyện 16 lần.

Sau 16 lần gặp nhau trước đó, đoàn quân dưới trướng nhà cầm quân trẻ tuổi Arteta thắng 4 trận, hòa 3 trận và thua 9 trận trước ông thầy cũ Guardiola.

Dù vậy, Arsenal cũng cho thấy họ không còn lép vế như giai đoạn đầu khi đã có chuỗi 5 trận liên tiếp bất bại trước Man City ở Ngoại hạng Anh.

Man City thắng Arsenal 3-0, tháng 6-2020

Đây là màn đối đầu đầu tiên giữa HLV Arteta và thầy cũ Guardiola sau khi bóng đá trở lại hậu COVID-19.

Arsenal sớm sụp đổ sau chiếc thẻ đỏ của trung vệ David Luiz. Ngôi sao Raheem Sterling mở tỉ số, trước khi Kevin De Bruyne và Phil Foden ghi thêm 2 bàn, giúp Man City thắng đậm 3-0.

Arsenal thắng Man City 2-0, tháng 7-2020

Chỉ ít lâu sau, chiến lược gia Arteta trả món nợ cũ bằng chiến thắng tại bán kết Cúp FA.

Tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang lập cú đúp đưa Arsenal vào chung kết, trước khi đánh bại Chelsea, trở thành danh hiệu duy nhất mà HLV Arteta có được với Arsenal tính đến lúc này.

Man City thắng Arsenal 1-0, tháng 10-2020

Ngôi sao Raheem Sterling tiếp tục là khác biệt.

Bàn thắng ở hiệp một của cầu thủ người Anh giúp Man City giành chiến thắng sít sao tại sân Etihad.

Arsenal thua Man City 1-4, tháng 12-2020

Arsenal từng gỡ hòa 1-1 nhờ công Alexandre Lacazette sau bàn mở tỉ số sớm của Gabriel Jesus.

Tuy nhiên, Man City bùng nổ sau giờ nghỉ với các pha lập công của Riyad Mahrez, Phil Foden và Aymeric Laporte để khép lại chiến thắng 4-1 ở Cúp Liên đoàn Anh.

Arsenal thua Man City 0-1, tháng 2-2021

Thêm một lần nữa, tiền đạo Sterling gieo sầu cho Arsenal.

Cầu thủ này ghi bàn ngay phút thứ 2, mang về 3 điểm cho Man City trong trận đấu mà đội khách duy trì cách biệt 10 điểm ở ngôi đầu bảng.

Man City thắng Arsenal 5-0, tháng 8-2021

Đây là một trong những thất bại nặng nề nhất của HLV Arteta trước thầy cũ Guardiola.

Trên sân Etihad, "Pháo thủ London" nhận 2 bàn chỉ sau 12 phút đầu và càng khó gượng dậy sau khi tiền vệ Granit Xhaka bị truất quyền thi đấu ở phút 35.

Đây là trận đấu mà Ferran Torres lập cú đúp, còn Ilkay Gundogan, Gabriel Jesus và Rodri mỗi người ghi 1 bàn cho Man City.

Arsenal thua Man City 1-2, tháng 1-2022

Arsenal mở tỉ số nhờ Bukayo Saka, nhưng lại không thể bảo toàn lợi thế.

Riyad Mahrez gỡ hòa từ chấm phạt đền, trước khi Rodri ghi bàn quyết định ở những phút cuối, giúp Man City nối dài mạch thắng trước Arsenal lên con số 5.

Man City thắng Arsenal 1-0, tháng 1-2023

Trung vệ Nathan Ake là người định đoạt trận đấu cho Man City tại Cúp FA.

Arsenal chơi nỗ lực nhưng sa sút trong hiệp 2, để Man City kiểm soát hoàn toàn thế trận và giành vé đi tiếp.

Arsenal thua Man City 1-3, tháng 2-2023

Đây là trận cầu mang tính bước ngoặt lớn trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2022-2023.

Tiền vệ Kevin De Bruyne mở tỉ số cho Man City, Bukayo Saka gỡ hòa cho Arsenal, nhưng Erling Haaland và Jack Grealish đã lên tiếng trong hiệp 2 để đưa đội khách lên ngôi đầu bảng.

Man City thắng Arsenal 4-1, tháng 4-2023

Đây là trận đấu cho thấy rõ nhất sự áp đảo của HLV Guardiola trước học trò cũ Arteta trong cuộc đua vô địch năm đó.

Nhạc trưởng De Bruyne lập cú đúp, John Stones ghi 1 bàn, trước khi Haaland ấn định chiến thắng trong thời gian bù giờ.

Pháo thủ chỉ gỡ được 1 bàn muộn nhờ công Rob Holding.

Arsenal hòa Man City 1-1, thắng luân lưu 4-1, tháng 8-2023

Sau mùa giải bị Man City vượt mặt, Arsenal đã có màn đáp trả mạnh mẽ ở Siêu cúp Anh.

Leandro Trossard gỡ hòa ở phút bù giờ sau bàn mở tỉ số của Cole Palmer, rồi Arsenal thắng 4-1 trên chấm luân lưu.

Arsenal thắng Man City 1-0, tháng 10-2023

Ngôi sao Gabriel Martinelli trở thành người hùng của đội chủ sân Emirates.

Cú dứt điểm ở phút 86 của anh đập chân Nathan Ake đổi hướng, khiến thủ môn Ederson hoàn toàn bất lực.

Man City hòa Arsenal 0-0, tháng 3-2024

Đây là trận hòa không bàn thắng đầu tiên giữa 2 HLV người Tây Ban Nha.

Man City ép sân trong phần lớn thời gian nhưng không thể chọc thủng lưới Arsenal, đồng thời lần đầu tiên không ghi được bàn sau 58 trận sân nhà.

Man City hòa Arsenal 2-2, tháng 9-2024

Erling Haaland đưa Man City vượt lên nhưng Arsenal đáp trả bằng 2 bàn của Riccardo Calafiori và Gabriel.

Tuy nhiên, sau khi Leandro Trossard nhận thẻ đỏ trước giờ nghỉ, Arsenal phải chống đỡ cực kỳ vất vả và bị John Stones gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 8.

Arsenal thắng Man City 5-1, tháng 2-2025

Đây là chiến thắng đậm nhất của Arsenal trước Man City dưới thời chiến lược gia Arteta.

Tiền vệ Martin Odegaard mở tỉ số, Haaland gỡ hòa đầu hiệp 2, nhưng Thomas Partey lập tức giúp Arsenal vượt lên.

Các ngôi sao Myles Lewis-Skelly, Kai Havertz và Ethan Nwaneri ghi thêm 3 bàn để khép lại màn hủy diệt 5-1.

Arsenal hòa Man City 1-1, tháng 9-2025

Ở lần gặp gần nhất giữa họ, Arsenal tiếp tục tránh được thất bại.

Haaland mở tỉ số từ sớm cho Man City, nhưng Gabriel Martinelli vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn gỡ hòa ở phút 93. Kết quả này giúp Arteta trở thành HLV đầu tiên có 5 trận liên tiếp bất bại trước Guardiola tại Ngoại hạng Anh.

Nhìn vào toàn bộ chuỗi đối đầu, ưu thế tổng thể vẫn nghiêng về nhà cầm quân lão luyện Guardiola.

Tuy nhiên, nếu chỉ xét giai đoạn gần đây, Arsenal rõ ràng đã thu hẹp đáng kể khoảng cách, thậm chí tạo ra thế cân bằng trước Man City ở sân chơi quốc nội.

Vì thế, trước trận chung kết tại Wembley, Man City có thể nhỉnh hơn về lịch sử đối đầu nhưng Arsenal lại mang đến cảm giác họ không còn e ngại đối thủ như trước, thậm chí trở thành thế lực hàng đầu không chỉ trong nước.

"Chính điều đó khiến màn so tài Man City – Arsenal sắp diễn ra trở nên đặc biệt đáng chờ đợi" – báo Daily Mail bình luận.



