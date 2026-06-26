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World Cup 2026

Soi tỉ số trận Ai Cập - Iran: Ghi danh vào lịch sử

Trung Dũng

(NLĐO) - Ai Cập đã đoạt vé đi tiếp nhưng họ cần thắng bằng được Iran để đảm bảo không đặt mình vào thế khó trong vòng knock-out.

Soi tỉ số trận Ai Cập - Iran: Ghi danh vào lịch sử - Ảnh 1.

Mo Salah (Ai Cập) và Mehdi Taremi (Iran)

Trận đấu lúc 10 giờ ngày 27-6 giữa Ai Cập và Iran trên sân Lumen Field ở Seattle mang đến một sự tương phản thú vị về lối chơi: Ai Cập đang hưng phấn sau chiến thắng World Cup đầu tiên trong lịch sử sẽ đối đầu với tuyển Iran vốn chưa từng thắng trận nào tại giải đấu này.

TT

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

HS

Điểm

1

Ai Cập

2

1

1

0

4

2

2

4

2

Iran

2

0

2

0

2

2

0

2

3

Bỉ

2

0

2

0

1

1

0

2

4

New Zealand

2

0

1

1

3

5

-2

1

Khi tuyển Bỉ hùng mạnh sẽ tung hết sức lực đánh bại New Zealand, Ai Cập cũng phải gắng sức trước Iran để bảo vệ ngôi đầu bảng của mình. Nếu để Iran cầm hòa, Ai Cập có nguy cơ bị tụt xuống vị trí nhì bảng, vì tuyển Bỉ có thể thắng New Zealand 3 bàn trắng.

Ai Cập đến sân Lumen Field sau khi đã làm nên lịch sử tại World Cup 2026. Chiến thắng 3-1 trước New Zealand là chiến thắng đầu tiên của đội tuyển Ai Cập tại FIFA World Cup, và đội bóng của Hossam Hassan đã tiếp tục thể hiện sự bình tĩnh trong trận hòa 1-1 trước Bỉ trước đó.

Iran, dưới sự dẫn dắt của Amir Ghalenoei, là một đội bóng thực dụng, kỷ luật trong phòng ngự. Hai trận hòa liên tiếp đã giúp họ tiếp tục cạnh tranh, nhưng việc chưa tìm thấy chiến thắng nào đồng nghĩa với việc họ có nguy cơ bị loại nếu chia điểm lần nữa. 

Nếu kết thúc vòng bảng với 3 điểm và hiệu số 2-2, Iran không có nhiều hy vọng cạnh tranh 5 chiếc vé còn lại cho các đội hạng 3 ở vòng knock-out (3 vị trí đã có chủ).

Câu hỏi then chốt là liệu Iran có thể ghi bàn vào lưới hàng phòng ngự Ai Cập, đội bóng chỉ để thủng lưới 2 lần trong hai trận đấu World Cup, trong khi Salah và Omar Marmoush mang đến cho Ai Cập chất lượng tấn công mà Iran sẽ khó lòng kiềm chế trong suốt 90 phút.

Phong độ tuyển Ai Cập

New Zealand - Ai Cập 1-3 (World Cup 2026)

Bỉ - Ai Cập 1-1 (World Cup 2026)

Ai Cập - Brazil 1-2 (Giao hữu)

Ai Cập - Nga 1-0 (Giao hữu)

Tây Ban Nha - Ai Cập 0-0 (Giao hữu)

Phong độ của Ai Cập tại World Cup khá khả quan. Trận hòa với Bỉ, một đội bóng mạnh của châu Âu, cho thấy sự vững chắc trong phòng ngự, trong khi chiến thắng trước New Zealand thể hiện sự mạch lạc trong tấn công. Quá trình chuẩn bị trước giải đấu của họ bao gồm một trận thua sít sao trước Brazil và một trận hòa không bàn thắng với Tây Ban Nha, điều này cho thấy họ có thể thi đấu tốt trước các đối thủ mạnh.

Phong độ Iran

Bỉ - Iran 0-0 (World Cup 2026)

Iran - New Zealand 2-2 (World Cup 2026)

Iran - Mali 2-0 (Giao hữu)

Iran - Gambia 3-1 (Giao hữu)

Iran - Costa Rica 5-0 (Giao hữu)

Các trận giao hữu trước giải đấu của Iran khá thuyết phục, đặc biệt là chiến thắng Costa Rica 5-0, nhưng phong độ tại World Cup lại kể một câu chuyện khác. Hai trận hòa, bao gồm trận hòa không bàn thắng với Bỉ, cho thấy Iran gặp khó khăn trong việc áp đặt lối chơi trước những đối thủ được tổ chức tốt hơn. Mehdi Taremi và các đồng đội trên hàng công vẫn chưa thể hiện sự ăn ý ổn định tại giải đấu này.

Lịch sử đối đầu

Hai quốc gia này chỉ có 1 lần gặp nhau đáng chú ý: Trận hòa 1-1 tại Cúp Liên đoàn Cairo năm 2000, nơi Ai Cập giành quyền đi tiếp sau loạt sút luân lưu. Mẫu lịch sử quá hạn chế để đưa ra kết luận chắc chắn, nhưng cuộc gặp gỡ duy nhất đó xác nhận rằng không bên nào thực sự áp đảo bên kia.

Tương quan lực lượng

Đội hình Ai Cập được dẫn dắt bởi Mohamed Salah, người đã ghi bàn tại giải đấu này và đang là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Ai Cập với 67 bàn thắng sau 116 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Omar Marmoush của Manchester City là một mũi tấn công chất lượng cao khác, và bộ đôi này tạo nên một hàng công năng động mà ít đối thủ nào ở bảng G có thể sánh kịp. Trézéguet và Emam Ashour cũng đã đóng góp bàn thắng tại World Cup lần này.

HLV Hossam Hassan, người từng là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Ai Cập trước Salah, dự kiến sẽ tiếp tục tin tưởng vào hàng phòng ngự ổn định đã giữ vững thế trận trước Bỉ. Mohamed El Shenawy đã khẳng định vị trí thủ môn số 1, trong khi Mohamed Hany và các hậu vệ xung quanh anh đã tạo nên một nền tảng vững chắc trong suốt chiến dịch.

Đối với Iran, Mehdi Taremi dẫn đầu hàng công với 105 lần khoác áo đội tuyển và 60 bàn thắng quốc tế, biến anh trở thành một trong những tiền đạo giàu kinh nghiệm nhất tại World Cup lần này. Alireza Jahanbakhsh và Saman Ghoddos mang đến sự khoáng đãng và sáng tạo ở tuyến giữa, trong khi đội trưởng Ehsan Hajsafi (146 lần khoác áo đội tuyển) là người dẫn dắt ở vị trí hậu vệ trái. Mohammad Mohebi cũng đã thể hiện khả năng ghi bàn của mình, ghi được một bàn thắng trong giải đấu cho đến nay.

Đội hình dự kiến

Ai Cập (4-2-3-1): El Shenawy; Rabia, Mohamed Hany, Mohamed Abdelmonem, Fatouh; Emam Ashour, Hamdy Fathy; Ibrahim Adel, Salah (đội trưởng), Trézéguet; Marmoush

Iran (4-3-3): Beiranvand; Rezaeian, Kanaanizadegan, Hajsafi (đội trưởng), Mohammadi; Ezatolahi, Torabi, Ghoddos; Jahanbakhsh, Taremi, Mohebi

Chiến thuật then chốt

Trận chiến tâm điểm cần theo dõi là giữa Mohamed Salah và hàng phòng ngự của Iran. Salah đã ghi được một bàn thắng trong giải đấu này và có tám bàn thắng trong phong độ ghi bàn quốc tế gần đây. Hàng phòng ngự của Iran, với sự dẫn dắt của hai thủ môn giàu kinh nghiệm Ehsan Hajsafi (146 lần khoác áo đội tuyển) và Hossein Kanaanizadegan, đã giữ vững sự chắc chắn nhưng vẫn bị New Zealand xuyên thủng hai lần.

Khả năng di chuyển giữa các tuyến và những pha xâm nhập từ cánh phải của Salah sẽ là thử thách đối với hàng thủ Iran vốn thường chơi phòng ngự sâu và chặt chẽ. Nếu Ai Cập có thể tìm thấy khoảng trống cho anh ấy ngay từ đầu trận, cục diện trận đấu có thể được định đoạt trong vòng 30 phút đầu tiên.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu tiền đạo tuyển Anh Chris Sutton chọn kết quả Ai Cập thắng 2-1, trong lúc cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson đoán kết quả 1-0.

Website Sports Mole dự đoán kết quả 2-1. Yahoo Sports tin vào kết quả hòa 2-2. Riêng chuyên gia Chris "The Bear" Fallica của đài FOX Sports quả quyết là cả 2 đội đều ghi bàn.

Dự đoán: Ai Cập - Iran 2-1

World Cup

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

27/6 10:00

Ai Cập vs Iran

2.05

0 : 1/4

1.85

-

-

-

27/6 10:00

Ai Cập vs Iran

1.90

0 : 1/4

1.95

1.95

2

1.875

27/6 10:00

Ai Cập vs Iran

2.075

0 : 1/2

1.775

1.85

2

1.975

27/6 10:00

Ai Cập vs Iran

1.80

0 : 1/4

2.10

2.20

2 1/4

1.725

27/6 10:00

Ai Cập vs Iran

2.025

0 : 1/4

1.85

2.025

2

1.825

27/6 10:00

Ai Cập vs Iran

2.025

0 : 1/4

1.85

2.05

2

1.825

27/6 10:00

Ai Cập vs Iran

2.05

0 : 1/4

1.85

2.10

2

1.775

Tỉ lệ ban đầu Ai Cập chấp Iran chỉ đồng nửa, ăn đủ, thua 85. Một tỉ lệ rất sát sao khi nó tương đương với đồng banh, 'lún' 85. Khi vào giải, giá của Ai Cập giảm dần đến mức sau lượt trận ra quân, Ai Cập đã chấp Iran nửa trái, ăn đủ, thua 77. Tuy nhiên, tinh thế đổi chiều khi Iran bất ngờ cầm chân tuyển Bỉ hôm 22-6, khiến tỉ lệ chuyển thành Ai Cập chấp đồng nửa, ăn 8, thua đủ.

Đến trưa nay, thị trường vẫn bất động khi Ai Cập chấp chỉ đồng nửa, ăn đù, thua 85. Xem ra, chọn Ai Cập vẫn an toàn hơn.

Soi tỉ số trận Ai Cập - Iran: Ghi danh vào lịch sử - Ảnh 2.
Soi tỉ số trận Ai Cập - Iran: Ghi danh vào lịch sử - Ảnh 3.

 

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