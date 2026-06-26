Xuất hiện “trận đấu tệ nhất lịch sử World Cup”

Úc và Paraguay dường như "cùng vui" khi rời sân San Francisco Bay Area Stadium (Mỹ) với 1 điểm sau trận cầu không bàn thắng.

Kết quả ấy đưa Úc vào vòng 32 đội với ngôi nhì bảng, còn Paraguay có 4 điểm và gần như nắm chắc 1 suất trong nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Úc và Paraguay hòa tẻ nhạt ở lượt cuối bảng D World Cup 2026. Ảnh: AP

Vì cả 2 đều hiểu "cái giá của 1 điểm" nên thế trận diễn ra chậm, ít va chạm quyết liệt và gần như không có những pha dồn ép thực sự.

Đại diện châu Á - châu Đại Dương kiểm soát bóng nhiều hơn trong hiệp một, tạo ra một vài thời cơ nhưng không thể đánh bại thủ môn Orlando Gill.

Đối thủ đến từ Nam Mỹ chơi thận trọng, tăng nhịp sau giờ nghỉ nhưng cũng không tạo được sức ép đủ lớn để buộc Úc phải thay đổi cách tiếp cận.

Khi đồng hồ trôi về những phút cuối, cảm giác an toàn dường như lấn át khát vọng chiến thắng.

Cơ hội đáng kể nhất của Úc thuộc về hậu vệ Jordy Bos ở phút 90 nhưng cú sút đi chệch khung thành. Ngay sau đó, thủ môn Patrick Beach dễ dàng hóa giải cú dứt điểm thiếu lực của tiền đạo Mauricio bên phía Paraguay.

Chứng kiến màn thi đấu theo kiểu "cầm chừng" ấy, lập tức bùng lên sự bức xúc trên mạng xã hội.

Một CĐV viết: "Paraguay và Úc đã chơi trận tệ nhất lịch sử World Cup. Thậm chí, có lẽ không quá nếu ví đây là trận đấu tệ nhất lịch sử bóng đá thế giới".

"Paraguay và Úc đang thông đồng trên sóng truyền hình à?" - một bình luận khác đặt nghi vấn.

CĐV khác mỉa mai: "Đây là trận 0-0 dễ đoán nhất từ trước đến nay. Cả 2 sẽ vào vòng 32 đội và tất cả đều vui vẻ".

Cay nghiệt hơn, một người khác viết: "Nếu muốn xem 22 người giả vờ đá bóng nhưng phải bảo đảm không ai vô tình ghi bàn, hãy xem Paraguay – Úc ở lượt cuối bảng D World Cup 2026".

Có bình luận châm biếm trận đấu Úc – Paraguay đã biến thành "buổi tập cardio (bài tập chạy bộ cho người gặp vấn đề về tim mạch)".

Nhiều CĐV còn liên tưởng đến "nỗi nhục Gijon" khi Tây Đức thắng Áo 1-0 trong trận đấu bị xem là thiếu cạnh tranh vì kết quả vừa đủ đưa cả 2 đội đi tiếp tại World Cup 1982.

Đáp lại, HLV Tony Popovic của Úc bác bỏ cách nhìn đó của người hâm mộ. Ông khẳng định: "Chúng tôi đã cố gắng thắng trận. Cuối cùng, một trận hòa là đủ cho cả 2 đội tuyển".

Dù lời giải thích có thể hợp lý về mặt chiến thuật, trận hòa 0-0 vẫn để lại hình ảnh không đẹp cho World Cup 2026.