Soi tỉ số trận Aston Villa - Nottingham: Bùng nổ ở Villa Park

Trung Dũng

(NLĐO) – Sau trận thua đậm Arsenal 1-4, Aston Villa tự tin bùng nổ khi tiếp Nottingham Forest đang sa sút với 3 trận thua liên tiếp.

Soi tỉ số trận Aston Villa - Nottingham Forest: Bùng nổ ở Villa Park - Ảnh 1.

Aston Villa (phải) sẽ đè bẹp đội khách Nottingham đang sa sút

Trước khi thua Arsenal, Aston Villa đang có chuỗi 8 trận thắng liên tiếp tại Premier League và chuỗi 11 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, trở lại sân nhà trong trận đấu đầu tiên của năm 2026, Aston Villa đang có trong tay chuỗi 10 trận thắng trên mọi đấu trường, lần cuối cùng họ có chuỗi trận thắng dài hơn tại Villa Park là từ tháng 10-1989 đến tháng 1 năm 1990 (11). Aston Villa cũng đang có trung bình 2,10 bàn thắng mỗi trận.

Phong độ tổng thể của Aston Villa vẫn rất tuyệt vời, cho dù họ vừa thua đậm Arsenal 1-4. Giới thạo tin còn cho rằng do thua oan bàn đầu tiên (Gabriel đã va chạm thủ môn Emi Martinez trước khi ghi bàn) ở đầu hiệp 2, Aston Villa đã bị ức chế làm vỡ trận, chứ thực tế họ vẫn khó bị thủng lưới.

Phía bên kia, Nottingham Forest đang sa sút phong độ, khi để thua cả ba trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Thêm vào đó là cuộc khủng hoảng nhân sự: Các cầu thủ như Aina, Ndoye, Wood và Yates vắng mặt vì chấn thương, trong khi bộ đôi người Bờ Biển Ngà Sangare - Boly đang làm nhiệm vụ quốc tế. Trong lúc Aston Villa lên tinh thần khi tiền vệ quan trọng Amadou Onana bình phục kịp thời để đối đầu với Forest.

Đối đầu với Nottingham Forest, Aston Villa bất bại trong 6 trận sân nhà gần nhất tại Premier League, thắng cả năm trận liên tiếp gần nhất. Trận thua gần nhất trước Forest là vào tháng 10-1994 dưới thời Ron Atkinson (0-2). Tuy nhiên, Forest đã thắng hai trong 4 trận đấu gần nhất tại giải đấu gặp Villa (thua 2), bằng số trận thắng của họ trong 18 trận trước đó (hòa 7, thua 9).

Tham khảo ý kiến chuyên gia, không ai tin Nottingham sẽ đứng vũng ở Villa Park. Cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson đoán tỉ số 2-0, cựu tiền đạo Chris Sutton chọn kết quả 2-1, còn cựu HLV Harry Redknapp đoán tỉ số 3-1.

Dự đoán: Aston Villa - Nottingham Forest 2-0

Đối đầu trực tiếp

05-4-2025

Aston Villa

Nottingham Forest

2-1

14-12-2024

Nottingham Forest

Aston Villa

2-1

24-2-2024

Aston Villa

Nottingham Forest

4-2

05-11-2023

Nottingham Forest

Aston Villa

2-0

08-4-2023

Aston Villa

Nottingham Forest

2-0

10-10-2022

Nottingham Forest

Aston Villa

1-1

13-3-2019

Nottingham Forest

Aston Villa

1-3

28-11-2018

Aston Villa

Nottingham Forest

5-5

13-1-2018

Nottingham Forest

Aston Villa

0-1

23-9-2017

Aston Villa

Nottingham Forest

2-1

04-2-2017

Nottingham Forest

Aston Villa

2-1

11-9-2016

Aston Villa

Nottingham Forest

2-2

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

03/1 19:30

[3] Aston Villa vs Nottingham Forest [17]

1.825

0 : 1/2

2.075

1.85

2 1/2

2.00

03/1 19:30

[3] Aston Villa vs Nottingham Forest [17]

1.825

0 : 1/2

2.05

1.85

2 1/2

2.00

03/1 19:30

[3] Aston Villa - Nottingham Forest [17]

2.05

0 : 3/4

1.85

1.85

2 1/2

2.05

03/1 19:30

[3] Aston Villa vs Nottingham Forest [17]

1.875

0 : 1/2

2.05

1.85

2 1/2

2.05

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu Aston Villa chỉ chấp Nottingham Forest nửa trái, ăn 82, thua đủ. Đến tối qua, các hãng đột nhiên tạo biến động khi Aston Villa chấp thành nửa một, ăn đủ và thua 85. Cần phải thấy là giá cả của 2 mức này là ngang nhau, nhưng các hãng hoán đổi để tạo cảm giác biến động. Quả nhiên là sáng nay đã trở lại mức ban đầu với Arsenal chấp nửa trái, ăn 87, thua đủ. Xem ra, chọn chủ nhà yên tâm hơn.

Soi tỉ số trận Aston Villa - Nottingham Forest: Bùng nổ ở Villa Park - Ảnh 2.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là 1-0 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.5, trong lúc 2-1 ăn 8, còn 2-0 ăn 9.2. Kết quả hòa cũng thu hút rất nhiều người chơi khi 1-1 có mệnh giá đặt 1 ăn 7.5, 0-0 ăn đến 13, còn 2-2 ăn 15. Cửa thắng của Nottingham không được tin tưởng khi 0-1 có giá đặt 1 ăn 13, 1-2 ăn 14, còn 0-2 ăn đến 26.

Tin liên quan

Soi tỉ số trận Bournemouth - Arsenal: Thách thức ứng viên vô địch

Soi tỉ số trận Bournemouth - Arsenal: Thách thức ứng viên vô địch

(NLĐO) - Bournemouth tiếp đón Arsenal tại sân Vitality trong một trận đấu hứa hẹn đầy thách thức cho Pháo thủ khi The Cherries thắng trong cả 2 lần gặp mùa qua.

Soi tỉ số trận Sunderland - Manchester City: Nỗi nhọc nhằn trên sân Ánh sáng

(NLĐO) - Manchester City có thói quen hạ gục những đội bóng mới lên hạng Premier League như Sunderland, nhưng sân Ánh sáng có thể là câu chuyện hoàn toàn khác.

Soi tỉ số trận Liverpool - Leeds: Nổi lửa ở Anfield

(NLĐO) - Liverpool muốn đem đến sân Anfield niềm vui trong ngày đầu năm mới nhưng họ cần cảnh giác khi từng dẫn 2 bàn nhưng bị Leeds gỡ hòa 3-3 hồi tháng 12.

