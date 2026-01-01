HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Soi tỉ số trận Liverpool - Leeds: Nổi lửa ở Anfield

Trung Dũng

(NLĐO) - Liverpool muốn đem đến sân Anfield niềm vui trong ngày đầu năm mới nhưng họ cần cảnh giác khi từng dẫn 2 bàn nhưng bị Leeds gỡ hòa 3-3 hồi tháng 12.

Soi tỉ số trận Liverpool – Leeds: Nổi lửa ở Anfield - Ảnh 1.

Florian Wirtz (Liverpool) và Dominic Calvert-Lewin (Leeds)

Sau chiến thắng nghẹt thở trước Wolverhampton (2-1) cuối tuần trước, Liverpool đặt mục tiêu giữ vững hy vọng vô địch Premier League và họ có thừa khả năng giành trọn 3 điểm trước Leeds United vốn đang gặp khó khăn trên sân khách.

Hiện tại, The Reds đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, với trung bình 2,24 bàn thắng mỗi trận trên sân nhà. Việc Cody Gakpo hồi phục chấn thương và Dominik Szoboszlai trở lại sau án treo giò càng củng cố thêm hy vọng vào cơn mưa bàn thắng ở Anfield.

Trong khi đó, Leeds United vẫn chưa giữ sạch lưới trận nào trên sân khách mùa này với chuỗi 6 trận không thắng trên sân khách. Leeds United cũng đang để thủng lưới trung bình 2,20 bàn mỗi trận sân khách thời gian gần đây. Vì thế, sẽ là cú sốc lớn nếu thầy trò Daniel Farke có khả năng làm hỏng bữa tiệc của Liverpool tại Anfield.

Lịch sử đối đầu cho thấy Liverpool đã ghi được 19 bàn thắng trong 5 trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh gặp Leeds (thắng 3, hòa 1, thua 1), mặc dù họ đã để mất lợi thế dẫn trước 2-0 và hòa 3-3 tại Elland Road vào tháng 12.

Liverpool cũng đã thắng 5 trong 6 trận bất bại gần nhất tại Ngoại hạng Anh vào ngày đầu năm mới, với trận thua gần nhất là trên sân nhà trước Chelsea vào năm 2005. Ngược lại, Leeds chỉ thắng một trong 6 trận đấu gần nhất vào ngày đầu năm mới (hòa 3, thua 2), đó là chiến thắng 3-0 trước Birmingham vào năm 2024.

Liverpool đang có phong độ rất tốt, nhưng giới mộ điệu Anfield có lý do để lo lắng khi The Reds đang là đội để thủng lưới nhiều nhất Premier League từ những quả đá phạt với 12 bàn mùa này. Và mối đe dọa thực sự chính là Dominic Calvert-Lewin, cầu thủ đã ghi bàn trong 6 trận liên tiếp gần đây.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, đa số đều tin Liverpool sẽ thắng nhưng Leeds cũng góp vui 1 bàn. Cựu HLV Harry Redknapp và cựu tiền đạo Chris Sutton đoán tỉ số 2-1, cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson và cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson cùng chọn kết quả 3-1.

Trận đấu sẽ diễn ra vào Thứ Sáu, ngày 2-1-2026 lúc 00:30.

Dự đoán: Liverpool - Leeds United 3-1

Đối đầu trực tiếp

06-12-2025

Leeds

Liverpool

3-3

17-4-2023

Leeds

Liverpool

1-6

29-10-2022

Liverpool

Leeds

1-2

23-2-2022

Liverpool

Leeds

6-0

12-9-2021

Leeds

Liverpool

0-3

19-4-2021

Leeds

Liverpool

1-1

12-9-2020

Liverpool

Leeds

4-3

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

02/1 00:30

[4] Liverpool vs Leeds [16]

1.90

0 : 1

1.975

2.025

3

1.825

02/1 00:30

[4] Liverpool vs Leeds [16]

1.875

0 : 1

2.025

2.00

3

1.875

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu đã rất chênh lệch khi Liverpool chấp Leeds đến 1 trái, ăn 9, thua 97. Đến sáng nay, thị trường vẫn đang đổ về cửa trên khiến giá Liverpool chỉ còn ăn 87 nhưng thua đủ. Dù sao thì theo chủ nhà vẫn an toàn hơn khi trận đấu hứa hẹn có nhiều bàn thắng.

Soi tỉ số trận Liverpool – Leeds: Nổi lửa ở Anfield - Ảnh 2.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là Liverpool thắng 2-0 với mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 7.9, trong lúc 2-1 ăn 8, còn 1-0 ăn đến 8.3. Kết quả hòa cũng lôi cuốn không ít người khi tỉ số 1-1 có giá 9.2, còn 2-2 ăn đến 16. Cửa tháng cho đội khách không được đánh giá cao khi 0-1 và 1-2 đều có giá khủng: đặt 1 ăn đến 18.

Soi tỉ số trận Liverpool – Leeds: Nổi lửa ở Anfield - Ảnh 3.

Liverpool Leeds Soi tỉ số
