Soi tỉ số trận Sunderland - Manchester City: Nỗi nhọc nhằn trên sân Ánh sáng

Granit Xhaka (Sunderland) và Phil Foden (Manchester City)

Khi trận đấu này được lên lịch, các fan Manchester City có thể đã kỳ vọng đây sẽ là một trong những trận đấu dễ dàng của họ tại Premier League, và nhiều người hâm mộ Sunderland cũng dự đoán một trận thua đậm trước đối thủ siêu mạnh ở giải đấu đỉnh cao.

Điều đó đã thể hiện rõ ràng trong trận lượt đi cách đây 1 tháng khi chủ nhà sân Etihad nghiền nát Sunderland 3-0. Nhưng sân Ánh sáng là nơi Mèo đen đang bất bại với 5 thắng và 4 hòa, nơi Arsenal và Aston Villa đều phải chia điểm, trong lúc Newcastle rời đi với tay trắng. Liệu Manchester City có khuất phục được đội chủ nhà như truyền thống thắng 24 trong 26 trận gần nhất tại Premier League trước các CLB mới thăng hạng?

Chìa khóa của trận đấu hiển nhiên nằm ở… châu Phi. Đúng vậy, đó là lý do Sunderland thiếu vắng hàng loạt trụ cột phải trở về khoác áo đội tuyển quốc gia, bao gồm Reinildo Mandava, Bertrand Traore, Habib Diarra, Noah Sadiki, bên cạnh bộ đôi chạy cánh Arthur Masuaku và Chemsdine Talbi đều đang dự (AFCON). Sunderland cũng mất Ajibola Alese, Daniel Ballard (chấn thương) trong lúc hậu vệ dự bị Luke O'Nien trở lại sau án treo giò.

Manchester City cũng mất 2 ngôi sao là Omar Marmoush, Rayan Ait Nouri bận tham gia AFCON, nhưng danh sách chấn thương mới là điều đáng lo khi John Stones, Mateo Kovacic, Jeremy Doku, Oscar Bobb đều ngôi ngoài sân.

Đội bóng của Pep Guardiola đang có những màn trình diễn xuất sắc thời gian gần đây, với trung bình 2,60 bàn thắng mỗi trận trên sân khách, nhưng với tình hình nhân sự không mấy thừa thải, Pep sẽ phải liệu cơm gắp mắm, chọn khóa chặt đội hình sau khi dẫn bàn, hơn là liều lĩnh tấn công với tham vọng kết liễu sớm cuộc chiến.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, đa số đều tin Sunderland có thể ghi bàn vào lưới Manchester City. Cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson đoán kết quả sít sao 1-2, cựu HLV Harry Redknapp, cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson và cựu tiền đạo Chris Sutton đều chọn kết quả 1-3. Trận đấu giữa Sunderland và Manchester City sẽ diễn ra lúc 3 giờ (giờ Việt Nam) ngày 2-1.

Dự đoán: Sunderland - Manchester City 1-2

Đối đầu trực tiếp

06-12-2025 Manchester City Sunderland 3-0 05-3-2017 Sunderland Manchester City 0-2 13-8-2016 Manchester City Sunderland 2-1 02-2-2016 Sunderland Manchester City 0-1 26-12-2015 Manchester City Sunderland 4-1 01-1-2015 Manchester City Sunderland 3-2 03-12-2014 Sunderland Manchester City 1-4 16-4-2014 Manchester City Sunderland 2-2 10-11-2013 Sunderland Manchester City 1-0 26-12-2012 Sunderland Manchester City 1-0

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 02/1 03:00 [7] Sunderland - Manchester City [2] 1.975 1 1/4 : 0 1.925 1.80 2 3/4 2.05

Cho dù chơi trên sân khách, Manchester City vẫn đứng cửa trên với khoảng cách rất lớn khi chấp Sunderland đến 1 trái 1 trái rưỡi, ăn 92, thua 97. Đến tối qua, thị trường vẫn có xu hướng đổ cửa trên khi Manchester City còn ăn 85, thua đủ. Biến động đã diễn ra vào trưa nay khi thị trường đã chuyển thành Manchester City chấp 1 trái 1 trái rưỡi, cho lựa. Xem ra, chọn nằm dưới an toàn hơn vì Mèo đen không dễ bị bắt nạt trên sân Ánh sáng.