Thể thao

Soi tỉ số trận Sunderland - Manchester City: Nỗi nhọc nhằn trên sân Ánh sáng

Trung Dũng

(NLĐO) - Manchester City có thói quen hạ gục những đội bóng mới lên hạng Premier League như Sunderland, nhưng sân Ánh sáng có thể là câu chuyện hoàn toàn khác.

Soi tỉ số trận Sunderland - Manchester City: Nỗi nhọc nhằn trên sân Ánh sáng - Ảnh 1.

Granit Xhaka (Sunderland) và Phil Foden (Manchester City)

Khi trận đấu này được lên lịch, các fan Manchester City có thể đã kỳ vọng đây sẽ là một trong những trận đấu dễ dàng của họ tại Premier League, và nhiều người hâm mộ Sunderland cũng dự đoán một trận thua đậm trước đối thủ siêu mạnh ở giải đấu đỉnh cao.

Điều đó đã thể hiện rõ ràng trong trận lượt đi cách đây 1 tháng khi chủ nhà sân Etihad nghiền nát Sunderland 3-0. Nhưng sân Ánh sáng là nơi Mèo đen đang bất bại với 5 thắng và 4 hòa, nơi Arsenal và Aston Villa đều phải chia điểm, trong lúc Newcastle rời đi với tay trắng. Liệu Manchester City có khuất phục được đội chủ nhà như truyền thống thắng 24 trong 26 trận gần nhất tại Premier League trước các CLB mới thăng hạng?

Chìa khóa của trận đấu hiển nhiên nằm ở… châu Phi. Đúng vậy, đó là lý do Sunderland thiếu vắng hàng loạt trụ cột phải trở về khoác áo đội tuyển quốc gia, bao gồm Reinildo Mandava, Bertrand Traore, Habib Diarra, Noah Sadiki, bên cạnh bộ đôi chạy cánh Arthur Masuaku và Chemsdine Talbi đều đang dự (AFCON). Sunderland cũng mất Ajibola Alese, Daniel Ballard (chấn thương) trong lúc hậu vệ dự bị Luke O'Nien trở lại sau án treo giò.

Manchester City cũng mất 2 ngôi sao là Omar Marmoush, Rayan Ait Nouri bận tham gia AFCON, nhưng danh sách chấn thương mới là điều đáng lo khi John Stones, Mateo Kovacic, Jeremy Doku, Oscar Bobb đều ngôi ngoài sân.

Đội bóng của Pep Guardiola đang có những màn trình diễn xuất sắc thời gian gần đây, với trung bình 2,60 bàn thắng mỗi trận trên sân khách, nhưng với tình hình nhân sự không mấy thừa thải, Pep sẽ phải liệu cơm gắp mắm, chọn khóa chặt đội hình sau khi dẫn bàn, hơn là liều lĩnh tấn công với tham vọng kết liễu sớm cuộc chiến.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, đa số đều tin Sunderland có thể ghi bàn vào lưới Manchester City. Cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson đoán kết quả sít sao 1-2, cựu HLV Harry Redknapp, cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson và cựu tiền đạo Chris Sutton đều chọn kết quả 1-3. Trận đấu giữa Sunderland và Manchester City sẽ diễn ra lúc 3 giờ (giờ Việt Nam) ngày 2-1.

Dự đoán: Sunderland - Manchester City 1-2

Đối đầu trực tiếp

06-12-2025

Manchester City

Sunderland

3-0

05-3-2017

Sunderland

Manchester City

0-2

13-8-2016

Manchester City

Sunderland

2-1

02-2-2016

Sunderland

Manchester City

0-1

26-12-2015

Manchester City

Sunderland

4-1

01-1-2015

Manchester City

Sunderland

3-2

03-12-2014

Sunderland

Manchester City

1-4

16-4-2014

Manchester City

Sunderland

2-2

10-11-2013

Sunderland

Manchester City

1-0

26-12-2012

Sunderland

Manchester City

1-0

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

02/1 03:00

[7] Sunderland - Manchester City [2]

1.975

1 1/4 : 0

1.925

1.80

2 3/4

2.05

02/1 03:00

[7] Sunderland - Manchester City [2]

2.025

1 1/4 : 0

1.85

1.80

2 3/4

2.05

02/1 03:00

[7] Sunderland - Manchester City [2]

2.05

1 1/4 : 0

1.85

1.825

2 3/4

2.05

02/1 03:00

[7] Sunderland - Manchester City [2]

1.95

1 1/4 : 0

1.95

1.85

2 3/4

2.025

Cho dù chơi trên sân khách, Manchester City vẫn đứng cửa trên với khoảng cách rất lớn khi chấp Sunderland đến 1 trái 1 trái rưỡi, ăn 92, thua 97. Đến tối qua, thị trường vẫn có xu hướng đổ cửa trên khi Manchester City còn ăn 85, thua đủ. Biến động đã diễn ra vào trưa nay khi thị trường đã chuyển thành Manchester City chấp 1 trái 1 trái rưỡi, cho lựa. Xem ra, chọn nằm dưới an toàn hơn vì Mèo đen không dễ bị bắt nạt trên sân Ánh sáng.

Soi tỉ số trận Sunderland - Manchester City: Nỗi nhọc nhằn trên sân Ánh sáng - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Sunderland - Manchester City: Nỗi nhọc nhằn trên sân Ánh sáng - Ảnh 3.

Tỉ số được ưa chuộng nhất vẫn là Manchester City thắng 0-2 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.1, trong lúc 0-1 ăn 7.9, còn 1-2 ăn 8. Kết quả hòa có vẻ không mấy lôi cuốn khi tỉ số 1-1 có mệnh giá đặt 1 ăn 9.2, còn 2-2 ăn đến 18. Cửa thắng cho Sunderland đều rất mạo hiểm khi tỉ số 1-0 và 2-1 đặt 1 ăn 21, còn 2-0 dặt 1 ăn đến tận 48.

