Soi tỉ số trận Brentford – Chelsea: Phá vỡ vận đen trên sân Gtech

Mikkel Damsgaard (Brentford) và Enzo Fernandez (Chelsea)

Brentford sẽ tìm cách vực dậy sau trận thua Sunderland 1-2 khi họ đối đầu với Chelsea trong trận derby địa phương vào rạng sáng Chủ nhật (2 giờ ngày 14-9). Bầy ong đã đánh bại Aston Villa 1-0 trong trận sân nhà đầu tiên của mùa giải nhưng đối phó với Chelsea khó khăn hơn rất nhiều.

Tiền đạo Yoane Wissa đã rời đi nên Igor Thiago sẽ tiếp tục dẫn dắt hàng công của đội chủ nhà, trong khi cả Nunes Gomes và Vitaly Janelt đều vắng mặt vì chấn thương.

Dù Chelsea vẫn đang phải đối mặt với chấn thương của Cole Palmer, nhưng Enzo Maresca có một số cầu thủ hàng đầu để lựa chọn và với khởi đầu chậm chạp của Brentford trong mùa giải này, việc đặt niềm tin vào đội khách là rất đáng giá.

Tân binh mùa hè Liam Delap cũng vắng mặt vì chấn thương, nhưng giới mộ điệu háo hức chờ đợi sự xuất hiện của tân binh Garnacho mới đến từ Manchester United.

Chelsea chỉ thắng 1 trong 4 chuyến làm khách ở sân Gtech, nhưng họ có thừa tiền để bồ sung nhân sự và hiển nhiên là đã thay đổi diện mạo trận derby này. Với bộ tứ tấn công Estevao, Pedro Neto, Garnacho chơi sau mũi nhọn Joao Pedro, khả năng ghi bàn của Chelsea là rất hiện thực.

Brentford chỉ thua 2 trong 10 trận cuối cùng của mùa giải trước dưới thời Thomas Frank, nhưng nhiều người tin rằng họ sẽ phải vật lộn nhiều hơn lần này sau khi mất HLV, đội trưởng, thủ môn và hai cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, với Yoane Wissa là người cuối cùng rời đi, gia nhập Newcastle United vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng.

Tham vấn các chuyên gia, mỗi người dự đoán một kết quả khác nhau. Cựu tiền vệ Arsenal, Paul Merson tin rằng Chelsea sẽ thắng 1-0, Mark Lawrenson chọn chiến thắng cách biệt 3-1, trong khi huyền thoại Chris Sutton đoán kết quả hòa 1-1.

Dự đoán: Brentford – Chelsea 0-1

Đối đầu trực tiếp

Lần kéo quân đến sân Gtech gần nhất, kết quả thật đáng thất vọng khi Chelsea chia điểm mà không ghi được bàn nào. Tính ra, Brentford là đối thủ khó chơi nhất của The Blues khi họ chỉ thằng 2 trong 8 trận derby gần nhất, thậm chí hòa trong cả 3 chuyến làm khách ở Gtech. Nhưng chưa mùa nào Chelsea khởi đầu chiến dịch tốt như mùa này với 7 điểm sau 3 vòng. Đừng quên là cả 3 vòng vừa qua họ đều phải chơi các trận derby London. Kinh nghiệm đó có thể giúp họ nhiều hơn trong trận derby thứ 4.

06-4-2025 Brentford Chelsea 0-0 15-12-2024 Chelsea Brentford 2-1 02-3-2024 Brentford Chelsea 2-2 28-10-2023 Chelsea Brentford 0-2 26-4-2023 Chelsea Brentford 0-2 19-10-2022 Brentford Chelsea 0-0 02-4-2022 Chelsea Brentford 1-4 16-10-2021 Brentford Chelsea 0-1

Tĩ lệ trận đấu quen thuộc này Chelsea vẫn chấp nửa một, cho lựa. Nhưng đến sáng nay, thị trường đã chuyển thành Chelsea chấp chỉ nửa trái, thua đủ, ăn 87. Rõ ràng, thị trường đang đổ về cửa dưới khi xét đến lịch sử khó khăn kể từ khi Brentford thăng hạng. Nhưng HLV thành danh Thomas Frank đã sang Tottenham, trao quyền cho HLV chuyên về đá phạt cố định Keith Andrews. Người ta nói Brentford giờ sẽ chỉ là một bản sao của mùa trước và chẳng có gì đảm bảo họ sẽ gây khó được cho Chelsea. Với tỉ lệ nừa trái, chọn Chelsea vui hơn.

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 14/09 02:00 [15] Brentford - Chelsea [2] 1.925 3/4 : 0 1.95 1.925 2 3/4 1.90