Người lao động News

Thể thao Bóng đá

Soi tỉ số trận Brentford – Chelsea: Phá vỡ vận đen trên sân Gtech

Trung Dũng

(NLĐO) – Chelsea luôn gặp khó khăn trước Bầy ong khi bị cầm hòa trong 3 lần viếng sân Gtech. Nhưng diện mạo trận derby này đã thay đổi khi Thomas Frank ra đi...

Soi tỉ số trận Brentford – Chelsea: Phá vỡ vận đen trên sân Gtech- Ảnh 1.

Mikkel Damsgaard (Brentford) và Enzo Fernandez (Chelsea)

Brentford sẽ tìm cách vực dậy sau trận thua Sunderland 1-2 khi họ đối đầu với Chelsea trong trận derby địa phương vào rạng sáng Chủ nhật (2 giờ ngày 14-9). Bầy ong đã đánh bại Aston Villa 1-0 trong trận sân nhà đầu tiên của mùa giải nhưng đối phó với Chelsea khó khăn hơn rất nhiều. 

Tiền đạo Yoane Wissa đã rời đi nên Igor Thiago sẽ tiếp tục dẫn dắt hàng công của đội chủ nhà, trong khi cả Nunes Gomes và Vitaly Janelt đều vắng mặt vì chấn thương.

Dù Chelsea vẫn đang phải đối mặt với chấn thương của Cole Palmer, nhưng Enzo Maresca có một số cầu thủ hàng đầu để lựa chọn và với khởi đầu chậm chạp của Brentford trong mùa giải này, việc đặt niềm tin vào đội khách là rất đáng giá. 

Tân binh mùa hè Liam Delap cũng vắng mặt vì chấn thương, nhưng giới mộ điệu háo hức chờ đợi sự xuất hiện của tân binh Garnacho mới đến từ Manchester United.

Chelsea chỉ thắng 1 trong 4 chuyến làm khách ở sân Gtech, nhưng họ có thừa tiền để bồ sung nhân sự và hiển nhiên là đã thay đổi diện mạo trận derby này. Với bộ tứ tấn công Estevao, Pedro Neto, Garnacho chơi sau mũi nhọn Joao Pedro, khả năng ghi bàn của Chelsea là rất hiện thực.

Brentford chỉ thua 2 trong 10 trận cuối cùng của mùa giải trước dưới thời Thomas Frank, nhưng nhiều người tin rằng họ sẽ phải vật lộn nhiều hơn lần này sau khi mất HLV, đội trưởng, thủ môn và hai cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, với Yoane Wissa là người cuối cùng rời đi, gia nhập Newcastle United vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng.

Tham vấn các chuyên gia, mỗi người dự đoán một kết quả khác nhau. Cựu tiền vệ Arsenal, Paul Merson tin rằng Chelsea sẽ thắng 1-0, Mark Lawrenson chọn chiến thắng cách biệt 3-1, trong khi huyền thoại Chris Sutton đoán kết quả hòa 1-1.

Dự đoán: Brentford – Chelsea 0-1

Đối đầu trực tiếp

Lần kéo quân đến sân Gtech gần nhất, kết quả thật đáng thất vọng khi Chelsea chia điểm mà không ghi được bàn nào. Tính ra, Brentford là đối thủ khó chơi nhất của The Blues khi họ chỉ thằng 2 trong 8 trận derby gần nhất, thậm chí hòa trong cả 3 chuyến làm khách ở Gtech. Nhưng chưa mùa nào Chelsea khởi đầu chiến dịch tốt như mùa này với 7 điểm sau 3 vòng. Đừng quên là cả 3 vòng vừa qua họ đều phải chơi các trận derby London. Kinh nghiệm đó có thể giúp họ nhiều hơn trong trận derby thứ 4.

06-4-2025

Brentford

Chelsea

0-0

15-12-2024

Chelsea

Brentford

2-1

02-3-2024

Brentford

Chelsea

2-2

28-10-2023

Chelsea

Brentford

0-2

26-4-2023

Chelsea

Brentford

0-2

19-10-2022

Brentford

Chelsea

0-0

02-4-2022

Chelsea

Brentford

1-4

16-10-2021

Brentford

Chelsea

0-1

Tĩ lệ trận đấu quen thuộc này Chelsea vẫn chấp nửa một, cho lựa. Nhưng đến sáng nay, thị trường đã chuyển thành Chelsea chấp chỉ nửa trái, thua đủ, ăn 87. Rõ ràng, thị trường đang đổ về cửa dưới khi xét đến lịch sử khó khăn kể từ khi Brentford thăng hạng. Nhưng HLV thành danh Thomas Frank đã sang Tottenham, trao quyền cho HLV chuyên về đá phạt cố định Keith Andrews. Người ta nói Brentford giờ sẽ chỉ là một bản sao của mùa trước và chẳng có gì đảm bảo họ sẽ gây khó được cho Chelsea. Với tỉ lệ nừa trái, chọn Chelsea vui hơn.

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

14/09 02:00

[15] Brentford - Chelsea [2]

1.925

3/4 : 0

1.95

1.925

2 3/4

1.90

14/09 02:00

[15] Brentford - Chelsea [2]

2.025

1/2 : 0

1.875

1.975

2 3/4

1.90

Soi tỉ số trận Brentford – Chelsea: Phá vỡ vận đen trên sân Gtech- Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Brentford – Chelsea: Phá vỡ vận đen trên sân Gtech- Ảnh 3.

Đa số các tín đồ mê 'soi tỉ số' đều chọn kết quả 1-1 với giá đặt 1 ăn 7.5, nhưng không mấy ai tin trận đấu có nhiều bàn thắng nên tỉ số 2-2 có giá đặt 1 ăn đến 15. Cửa thắng cho Chelsea là khá lớn khi tỉ số 0-1 ăn chỉ 7.9, trong lúc 1-2 ăn 8, còn 0-2 ăn đến 8.3.

Soi tỉ số trận Arsenal - Nottingham Forest: Sức mạnh chủ nhà

Soi tỉ số trận Arsenal - Nottingham Forest: Sức mạnh chủ nhà

(NLĐO) - Ai cũng đoán Arsenal sẽ thắng Nottingham Forest trên sân nhà như trong 3 lần tiếp đón ở sân Emirates, vấn đề là thắng bằng cách nào và với tỉ số nào?

Thế lực mới của bóng đá Nam Mỹ

Qua mặt các đối thủ tên tuổi như Brazil, Uruguay để xếp nhì bảng vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, Ecuador cho thấy sức mạnh đáng nể của một thế lực mới.

Erling Haaland: Mối hiểm họa từ vòng loại World Cup đến Ngoại hạng Anh

(NLĐO) - Ghi 5 bàn trong chiến thắng 11-1 trước Moldova và giúp Na Uy tiến sát vòng chung kết World Cup 2026, Erling Haaland bùng nổ đúng với phong cách vốn có.

Chelsea
