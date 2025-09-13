Soi tỉ số trận Arsenal - Nottingham Forest: Sức mạnh chủ nhà

Martin Odegaard (Arsenal) và Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)

Arsenal quyết tìm lại nhịp chiến thắng ở Premier League sau trận thua đau đớn Liverpool 0-1 cách đây 2 tuần. Trước đối thủ đang hỗn loạn như Nottingham Forest, Arsenal được đánh giá là nhiều khả năng giành chiến thắng ở trận đấu sớm nhấtt vào 18 giờ 30 phút hôm nay, 13-9, nhưng họ cần phải chứng minh giá trị của mình trên sân cỏ.

Cả Bukayo Saka, Kai Havertz và Gabriel Jesus đều vẫn đang trong phòng hồi sức, trong khi Eberechi Eze nhiều khả năng sẽ có trận ra mắt trọn vẹn cho Arsenal trước Forest. Tân binh mùa hè Christian Norgaard vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Mặt khác, Nottingham Forest kéo quân đến sân Arsenal sau những biến động thượng tầng. Lượt đấu trước, Nottingham Forest thua tan nát West Ham 0-3, dẫn đến việc HLV Nuno Santos bị sa thải. Và bất ngờ hơn khi người được bổ nhiệm là HLV người Australia Ange Postecoglou, người mùa trước còn dẫn dắt Tottenham thắng Europa League.

Những bài học khi đối chọi Arsenal sau mấy trận derby London cùng Tottenham sẽ là kinh nghiệm quý giá để Ange Postecoglou cản lối Pháo thủ lần này. Nhưng khi Arsenal biến sân Emirates thành một pháo đài thực sự, chiến thắng cho đội chủ nhà là điều không ai dám phủ nhận.

Tiền vệ Nicolas Dominguez vẫn đang trong phòng hồi sức, nhưng cầu thủ 27 tuổi này sẽ là cầu thủ duy nhất vắng mặt trong đội khách. Như thường lệ, tiền đạo người New Zealand J.Barnes sẽ dẫn dắt hàng công của Nottingham Forest.

Tham khảo ý kiến các chuyên gia, tất cả đều có chung đáp số là 2-0, từ cựu danh thủ Paul Merson đến Chris Sutton, lẫn bình luận viên Mark Lawrenson.

Dự đoán: Arsenal - Nottingham Forest 2-0

Đối đầu trực tiếp

26-2-2025 Nottingham Forest Arsenal 0-0 23-11-2024 Arsenal Nottingham Forest 3-0 30-1-2024 Nottingham Forest Arsenal 1-2 12-8-2023 Arsenal Nottingham Forest 2-1 20-5-2023 Nottingham Forest Arsenal 1-0 30-10-2022 Arsenal Nottingham Forest 5-0

Tỉ lệ trận đấu ban đầu là Arsenal chấp 1 trái 1 trái rưỡi lún tiền, ăn chỉ 82, thua đủ. Nhưng đến sáng nay đã chuyển hẳn thành Arsenal chấp 1 trái rưỡi, ăn đủ, thua chỉ 87. Đó là những chuyển biến lớn cho thấy thị trường đang đổ mạnh vào cửa trên. Dù sao thì chọn Arsenal vẫn an toàn hơn.

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 13/09 18:30 [3] Arsenal - Nottingham Forest [10] 1.825 0 : 1 1/4 2.05 1.925 2 3/4 1.925