Thể thao Bóng đá

Soi tỉ số trận Brighton – Manchester City: Đòi món nợ ở sân Amex

Trung Dũng

(NLĐO) - Manchester City đến sân Brighton với quyết tâm phục thù thất bại mùa trước. Cuộc đua vô địch đã bắt đầu, Manchester City không thể sớm tụt lại

Soi tỉ số trận Brighton – Manchester City: Phục thù trên sân Amex - Ảnh 1.

Jeremy Doku (Manchester City) đi bóng qua hàng thủ Brighton

Manchester City sẩy chân hay dấu hiệu hụt hơi?

Manchester City muốn chuộc lại lỗi lầm sau trận thua sốc Tottenham 0-2 tuần qua. Sau 4 năm liền vô địch Premier League, Manchester City đã hụt hơi mùa qua khi để thua 4 trận liền trong tháng 11 và không sao gượng dậy nổi. Mùa này, vừa vào giải đã thua ngay vòng thứ 2 nên Manchester City hiểu rằng họ không được phép phạm sai lầm ở sân Amex vào 20 giờ hôm nay, 31-8, khi Liverpool và Arsenal đã bứt phá ở ngôi đầu.

Brighton sẽ cố gắng hồi phục sau trận thua Everton 0-2 khi tiếp đón Manchester City trên sân nhà. Chim mồng biển vẫn đang hướng đến chiến thắng đầu tiên trong mùa giải và nhiều khả năng sẽ phải chiến đấu hết mình trước đội bóng toàn sao Citizens. Cầu thủ trẻ Jack Hinshelwood của Brighton đang nỗ lực để có lần ra sân đầu tiên, trong khi Solly Marsch, Julio Enciso và Adam Webster vẫn đang trong phòng hồi sức.

Brighton khởi đầu không khá hơn Manchester City

Khi cả Manchester City và Brighton đều hướng đến chiến thắng trong cuộc chạm trán vào tối nay, cơn mưa bàn thắng là điều không tránh khỏi trên sân Amex. Dù sao đi nữa, đoàn quân của Pep Guardiola đang tiến gần hơn đến việc giành trọn 3 điểm so với đội chủ nhà, đội đã có khởi đầu mùa giải chậm chạp. Tiền vệ Rodri đã hồi phục thể lực và đang nỗ lực để được ra sân ngay từ đầu, trong khi tân binh Rayan Ait-Nouri sẽ kịp bình phục để đối đầu với Chim mồng biển.

Dự đoán: Brighton – Manchester City 1-2

Đối đầu trực tiếp

15-3-2025

Manchester City

Brighton

2-2

09-11-2024

Brighton

Manchester City

2-1

April 25-4-2024

Brighton

Manchester City

0-4

21-10-2023

Manchester City

Brighton

2-1

24-5-2023

Brighton

Manchester City

1-1

22-10-2022

Manchester City

Brighton

3-1

20-4-2022

Manchester City

Brighton

3-0

23-10-2021

Brighton

Manchester City

1-4

18-5-2021

Brighton

Manchester City

3-2

13-1-2021

Manchester City

Brighton

1-0

Lần gặp trước, Manchester City đã phơi áo ở sân Amex. Trong trận đấu cuối cùng trước loạt trận quốc tế tháng 11 năm ngoái, Brighton đã lội ngược dòng để giành chiến thắng 2-1. Bàn mở tỷ số của Erling Haaland ở phút 23 trong một hiệp đấu áp đảo đã kết thúc như một sự an ủi khi những nỗ lực sau giờ nghỉ của Pedro và Matt O'Riley đã đảm bảo trọn vẹn 3 điểm cho đội chủ nhà. Nhưng Brighton mùa này không mạnh như mùa trước, trong lúc Manchester City đón lá bùa hộ mệnh Rodri trở lại và tăng cường nhiều vị trí.

Manchester City hưởng lợi khi chủ nhà sứt mẻ lực lượng

Manchester City vẫn còn thiếu vắng Mateo Kovacic, Savinho, Gvardiol, Bettinelli. Nhưng mất mát của Brighton rõ ràng là lớn hơn khi Rutter, Lamptey, Watson, Webster, Enciso và March là những vị trí khó lòng thay thế. Đó là lý do các chuyên gia như Chris Sutton và Paul Merson đều đoán Manchester City sẽ thắng 2-1.

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

31/08 21:00

[18] Brighton - Manchester City [6]

2.025

1/2 : 0

1.85

1.95

3

1.90

31/08 21:00

[18] Brighton - Manchester City [6]

1.975

1/2 : 0

1.875

1.95

3

1.90

31/08 21:00

[18] Brighton - Manchester City [11]

1.975

1/2 : 0

1.925

1.975

3

1.90

Tỉ lệ trận đấu khởi điểm Manchester City chấp nửa trái và chỉ ăn 85, tương tự như mùa qua. Đến thứ Bảy, thị trường đang đổ về chủ nhà nên Brighton chỉ còn ăn 97. Đến sáng nay, Manchester City tử 87 đã chuyển thành 92, cho thấy người ta đang đặt vào chủ nhà. Chọn hàng hiệu như Manchester City vẫn an toàn hơn.

Soi tỉ số trận Brighton – Manchester City: Phục thù trên sân Amex - Ảnh 2.

Tỉ số có giá thấp nhất là 1-1 khi đặt 1 ăn chỉ 7.9, nhưng kề sát bên là giá đặt 1 ăn 8 của tỉ số 1-2. Cửa thắng cho Manchester City vẫn rộng hơn khi 0-1 ăn 10, 0-2 ăn 11 và 1-3 ăn 13. Tỉ số hòa 2-2 cũng thu hút nhiều người chơi khi đặt 1 ăn 12, còn 0-0 ăn đến 18.

Soi tỉ số trận Brighton – Manchester City: Phục thù trên sân Amex - Ảnh 3.


