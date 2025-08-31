HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Liverpool - Arsenal: Kịch bản khó lường

Đông Linh

Đương kim vô địch Liverpool và á quân Arsenal sớm chạm trán ở màn đại chiến được chờ đợi nhất vòng 3 Giải Ngoại hạng Anh lúc 22 giờ 30 phút ngày 31-8

Đang chễm chệ trong 3 vị trí dẫn đầu giải, cuộc thư hùng giữa Liverpool và Arsenal sẽ mang đến cho cả 2 đội cơ hội khẳng định vị thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch Giải Ngoại hạng Anh mùa này.

Kỳ vọng những làn gió mới

Liverpool dưới thời HLV Arne Slot có màn khởi đầu đầy hứng khởi với lối chơi pressing biến ảo, tốc độ cao. Sau những biến động nhân sự ở hàng công, sự xuất hiện của Hugo Ekitike mang lại một làn gió mới cho đội bóng thành phố cảng. Chân sút người Pháp không chỉ "khai hỏa" ở Siêu cúp Anh mà còn duy trì cảm giác săn bàn ở 2 vòng mở màn, cho thấy khả năng hòa nhập ấn tượng của anh với hệ thống mới.

Ekitike là mẫu tiền đạo hiện đại, biết chọn vị trí nhạy bén, tì đè tốt nhưng vẫn mềm mại khi di chuyển cắt mặt hoặc lùi sâu làm tường. Quan trọng hơn, anh chịu khó pressing từ tuyến đầu, mở ra những pha đoạt bóng ở nửa sân đối phương. Trước cặp trung vệ dày dạn kinh nghiệm bậc nhất giải đấu là Saliba - Gabriel, Ekitike cần phát huy tối đa những phẩm chất này.

Liverpool - Arsenal: Kịch bản khó lường - Ảnh 1.

Đại chiến trên sân Anfield là cơ hội để đội chiến thắng khẳng định vị thế ứng cử viên số 1. (Đồ họa: VỆ LOAN)

Arsenal hành quân đến Anfield với bộ khung đã hoàn thiện qua từng mùa dưới tay HLV Mikel Arteta. Bản hợp đồng Viktor Gyokeres mang đến cho "Pháo thủ" mũi nhọn đúng nghĩa trong vòng cấm - điều đội bóng này còn thiếu ở những trận cầu lớn.

Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, "cửa" thắng của Liverpool đến 45% so với 30% của Arsenal.

Tân binh người Thụy Điển có thói quen chiếm lĩnh khoảng trống giữa 2 trung vệ, dứt điểm một chạm quyết đoán và giữ nhịp phản công bằng khả năng che chắn bóng. Ghi 43 bàn trên mọi đấu trường mùa 2023 - 2024 trong màu áo Sporting Lisbon, Gyokeres được kỳ vọng trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho hàng công Arsenal. Đây là cơ hội để anh tỏa sáng trong những trận cầu lớn sau khi im tiếng trong trận thắng trên sân Man United.

"Công hay" đấu "thủ giỏi"

Liverpool - Arsenal vốn dĩ đã là cặp đấu đầy duyên nợ, mỗi lần chạm trán đều mang đến kịch bản hấp dẫn, khó lường. Ở cuộc đối đầu lần này, sự xuất hiện của Ekitike và Gyokeres càng khiến bầu không khí thêm nóng bỏng.

Ekitike không chỉ mang đến khả năng dứt điểm mà còn giúp lối chơi pressing tầm cao của HLV Arne Slot trở nên hiệu quả. Cầu thủ 22 tuổi có thể chơi lùi sâu làm tường, mở khoảng trống cho Mohamed Salah hoặc Cody Gakpo băng lên. Phong cách chơi bóng năng nổ, chịu va chạm của anh hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho cặp trung vệ Saliba - Gabriel phía đội khách.

Trong khi đó, Gyokeres là mẫu trung phong mà Arsenal đã tìm kiếm từ lâu. So với Gabriel Jesus hay Kai Havertz, Gyokeres có khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn, đồng thời là điểm đến cho các đường chuyền từ Martin Odegaard (trận này có thể là từ Martin Zubimendi hoặc Eze Eberechi). Trước hàng thủ Liverpool vốn chưa thật sự nóng máy ở mùa giải mới, Gyokeres được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ngay tại Anfield, nhất là khi một tân binh khác là Eze sẽ mang đến cho hàng công Arsenal lối chơi trực diện, mạnh mẽ.

Màn so tài tại Anfield cũng được dự báo là cuộc đấu trí căng thẳng giữa 2 nhà cầm quân Arne Slot và Mikel Arteta. Liverpool sẽ ưu tiên áp đặt nhịp độ, pressing để dồn Arsenal vào thế chống đỡ. Tuy vậy, đội khách lại sở hữu những cầu thủ giỏi phản công, trong đó Gyokeres và Eze chính là 2 điểm nhấn nhờ tốc độ và khả năng dứt điểm đa dạng.

Khả năng kiểm soát khu trung tuyến sẽ là chìa khóa của cả 2 đội. Nếu Arsenal phong tỏa được Ryan Gravenberch và Dominik Szoboszlai, họ có thể hạn chế tầm ảnh hưởng của Ekitike. Ngược lại, nếu Liverpool chiếm lĩnh tuyến giữa, Gyokeres có thể rơi vào cảnh "đói bóng".

Arsenal dưới thời HLV Mikel Arteta nổi bật với khả năng tận dụng các tình huống cố định trong khi Liverpool lại tỏ ra mong manh trong khâu chống bóng chết. Nhà vô địch đã để thủng lưới 2 lần từ tình huống cố định trong trận thắng Newcastle 3-2 vòng trước trong khi Arsenal đã ghi 3/6 bàn thắng từ đầu mùa sau các tình huống dàn xếp đá phạt góc. Gyokeres với chiều cao 1,89 m đã ghi khá nhiều bàn bằng không chiến, chắc chắn sẽ khiến Liverpool phải hết sức lưu tâm. 

Chờ diễn biến kịch tính

Các cuộc chạm trán giữa Liverpool và Arsenal luôn diễn ra sôi động dù đôi bên đã cầm chân nhau 4 trận gần nhất. Lần này, với sự góp mặt của các tân binh chất lượng, trận cầu hứa hẹn còn bùng nổ hơn.

Người hâm mộ Liverpool kỳ vọng Ekitike sẽ trở thành mẫu "sát thủ" trẻ trung, bên cạnh một Salah luôn là "hung thần" của Arsenal. Trong khi đó, CĐV đội bóng London tin tưởng Gyokeres có thể trở thành "Van Persie mới", giúp Arsenal xóa dớp lép vế suốt 12 năm qua tại Anfield. Bên cạnh đó, Eze sẽ là ẩn số cho hàng thủ còn mong manh của đội chủ sân Anfield.

Liverpool - Arsenal: Kịch bản khó lường - Ảnh 2.


    Thông báo