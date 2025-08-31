HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao Bóng đá

Soi tỉ số trận Liverpool – Arsenal: Bùng nổ bàn thắng

Trung Dũng

(NLĐO) - Ba mùa liên tiếp không thắng nổi Arsenal, Liverpool quyết thắng trận đại chiến lượt đi' nếu không muốn thấy Arsenal mãi thống trị ngôi đầu bảng.

Soi tỉ số trận Liverpool – Arsenal: Bùng nổ bàn thắng- Ảnh 1.

Liverpool đã trải qua 6 trận Premier League không thắng nổi Arsenal

Giới chuyên môn không ngờ vực việc sẽ có nhiều bàn thắng ở Anfield khi Liverpool và Arsenal đối đầu nhau trong trận derby Ngoại hạng Anh. 

Liverpool khởi động chiến dịch mới với hai chiến thắng liên tiếp trước Bournemouth (4-2), Newcastle United (3-2) và nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục duy trì lối chơi tấn công. 

Arne Slot có lợi thế khi tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể trước Arsenal. Tân binh mùa hè Hugo Ekitike sẽ tiếp tục dẫn dắt hàng công của nhà đương kim vô địch.

Tin vui cho Liverpool là Mac Allister đã trở lại tập luyện và sẽ vào sân từ băng dự bị trận này. Tân binh Jeremie Frimpong vẫn chưa khỏi chấn thương nhưng Conor Bradley thừa sức quán xuyến hành lang phải.

Trong khi đó, Pháo thủ đã đè bẹp Leeds United 5-0 vào cuối tuần, với tân binh Viktor Gyokeres ghi một cú đúp. Tin không vui cho CLB thủ đô là Bukayo Saka đã dính chấn thương gân kheo vào cuối tuần. Cầu thủ chạy cánh nhanh nhẹn này khó thể ra sân trong trận derby nước Anh vào Chủ nhật, với bản hợp đồng đắt giá Eberechi Eze đã sẵn sàng để tỏa sáng. 

Với tiềm năng tấn công của Arsenal và thành tích ấn tượng của Liverpool tại Anfield, nhiều khả năng cả 2 đội đều ghi bàn trong trận "chung kết" lượt đi này.

Hãy nghe 2 nhà cầm quân nhận định:

Arne Slot: "Arsenal có thể chơi theo nhiều cách khác nhau, bạn có thể thấy họ được Mikel Arteta quản lý tốt như thế nào và họ đã làm việc cùng nhau trong năm năm, bởi vì họ có thể chơi hầu hết mọi phong cách bóng đá. 

Điều đó cho thấy họ được quản lý tốt như thế nào. Một trong những điểm mạnh của họ cũng là các tình huống cố định. Đó là một khía cạnh mà nếu bạn nhìn vào hôm thứ Hai khi chúng tôi đối đầu với Newcastle, chúng tôi đã để thủng lưới hai bàn và trước Bilbao cũng vậy, chúng tôi cần phải cải thiện."

Mikel Arteta: "Một điều rất quan trọng và chúng tôi muốn tiếp tục duy trì đà phát triển như hiện tại. Được đến những sân vận động đó, đối đầu với những đối thủ như thế này là điều chúng tôi mong muốn và sau những trận đấu lớn, giành chiến thắng một cách thực sự thuyết phục. Đó là mục tiêu".

Dự đoán: Liverpool thắng Arsenal 2-1

Nhận định của chuyên gia

Rất hiếm nhà bình luận chọn cửa thắng cho Liverpool, trừ phi đó là một cựu cầu thủ của The Reds. Huyền thoại Alan Shearer chọn kết quả hòa. Cựu tiền đạo Chris Sutton nhấn mạnh Liverpool sẽ thua 1-2. Huyền thoại Paul Merson cũng tin Arsenal sẽ thắng 2-1.

Đối đầu trực tiếp

Lịch sử đối đầu phơi bày ưu thế của Liverpool dưới thời Jurgen Klopp mà điển hình là 2 chiến dịch 2020/21 và 2021/22, Liverpool thắng cả 4 trận với tổng tỉ số 12-1. 

Tuy nhiên, mọi thứ đã khác kể từ khi Mikel Arteta nắm quyền ở Emirates: Arsenal bất bại trong cả 3 mùa qua, họ thậm chí thắng Liverpool 2 lần mà không thua trong 6 lần giao đấu.

11-5-2025

Liverpool

Arsenal

2-2

27-10-2024

Arsenal

Liverpool

2-2

04-2-2024

Arsenal

Liverpool

3-1

23-12-2023

Liverpool

Arsenal

1-1

09-4-2023

Liverpool

Arsenal

2-2

09-10-2022

Arsenal

Liverpool

3-2

16-3-2022

Arsenal

Liverpool

0-2

20-11-2021

Liverpool

Arsenal

4-0

03-4-2021

Arsenal

Liverpool

0-3

28-9-2020

Liverpool

Arsenal

3-1

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu Liverpool đã chấp đồng nửa, 92-97. Đến thứ Bảy, thị trường đã nghe6ng về Arsenal khi giá cả đã chuyển thành 92-92. Đến sáng nay Arsenal đã lún tiền khi chỉ ăn 87, trong khi Liverpool ăn đủ. 

Theo đà này, nhiều khả năng thị trường sẽ trở thành tỉ lệ đng banh trước giờ bóng lăn. Dù sao thì chọn chủ nhà vẫn yên tâm hơn.

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

31/08 23:30

[3] Liverpool - Arsenal [1]

1.925

0 : 1/4

1.975

1.975

2 3/4

1.90

31/08 23:30

[3] Liverpool - Arsenal [1]

1.925

0 : 1/4

1.925

1.95

2 3/4

1.90

31/08 23:30

[4] Liverpool vs Arsenal [2]

2.025

0 : 1/4

1.875

1.95

2 3/4

1.95

Soi tỉ số trận Liverpool – Arsenal: Bùng nổ bàn thắng- Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Liverpool – Arsenal: Bùng nổ bàn thắng- Ảnh 3.

Hòa 1-1 là kết quả phổ biến nhất khi có giá đặt 1 ăn chỉ 6.7, trong lúc 0-0 ăn đến 11, còn 2-2 có giá đến 15. Cửa thắng cho Liverpool tất nhiên được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà. Tỉ số 1-0 đặt 1 ăn 7.9, trong lúc 2-1 có giá 8.8. Ngược lại, những người thích phiêu lưu có thể chọn cửa thắng cho Arsenal với 0-1 có giá đặt 1 ăn 10 và 2-1 ăn 11.


