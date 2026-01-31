HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Soi tỉ số trận Leeds - Arsenal: Thách thức trên sân Elland Road

Trung Dũng

(NLĐO) - Arsenal quyết tìm lại nhịp điệu chiến thắng nhưng nhiều người vẫn tin rằng chủ nhà Leeds đang hổi sinh sẽ gây khó cho Pháo thủ trên sân Elland Road.

Soi tỉ số trận Leeds – Arsenal: Thách thức trên sân Elland Road - Ảnh 1.

Gabriel Jesus (phải) vẫn nỗ lực săn bàn khi trở lại Arsenal sau chấn thương

Leeds United và Arsenal sẽ đối đầu nhau tại Elland Road trong một trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn (diễn ra lúc 22 giờ tối nay, 31-1). 

Arsenal rất muốn quật khởi sau trận thua Man Utd 2-3, nhưng Leeds United đang nổi lên như một thế lực thực sự khi chỉ thua 1 trong 10 trận gần nhất, trong đó họ cầm hòa trên sân Liverpool, Everton và Sunderland.

Còn trên sân nhà họ cầm hòa Liverpool, Manchester United, thắng Chelsea và Crystal Palace. Từ đầu mùa đến giờ, Leeds chì thua đúng 2 trong 11 trận sân nhà, vì thế phong độ sung mãn của họ lúc này là một đe dọa lớn cho chuyến làm khách của Pháo thủ.

Thua Man United, nhưng Arsenal vẫn thắng sát nút Kairat 3-2 ở trận Champions League giữa tuần dù Arteta tung ra đội hình đa số là cầu thủ dự bị (Madueke, Viktor Gyokeres, Norgaard), hoặc vừa khỏi chấn thương, như Kai Havertz, Calafiori, Lewis-Skelly.

Các trụ cột Arsenal sẽ có đôi chân tươi tắn khi Saka, Zubimendi, Gabriel, Troissard đều không thi đấu, còn Odegaard, Gabriel Jesus chỉ vào sân từ hiệp 2. Tuy nhiên, điều đáng quan ngại Arsenal không thể đáp chuyến bay đến Yorshire vì sương mù mà phải di chuyển đường bộ mỏi mệt đến sân Leeds.

Xét về lịch sử đối đầu, Arsenal chiếm ưu thế với 10 chiến thắng trong 12 lần gặp nhau.Arseal thậm chí thắng 6 trận gần nhất với tổng tỉ số 20-5. Còn Leeds chưa bao giờ thắng được đội dẫn đầu bảng Premier League trong ngày thi đấu (hòa 7, thua 7 trận). Liệu chủ nhà Leeds thể làm nên bất ngờ khi từng thua tan tác 0-5 trước Arsenal ở trận lượt đi hồi tháng 8?

Dự đoán: Leeds United - Arsenal 1-2

Đối đầu trực tiếp

23-8-2025

Arsenal

Leeds

5-0

01-4-2023

Arsenal

Leeds

4-1

16-10-2022

Leeds

Arsenal

0-1

08-5-2022

Arsenal

Leeds

2-1

18-12-2021

Leeds

Arsenal

1-4

14-2-2021

Arsenal

Leeds

4-2

22-11-2020

Leeds

Arsenal

0-0

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

31/1 22:00

[16] Leeds - Arsenal [1]

1.925

1 : 0

1.95

1.925

2 1/2

1.95

31/1 22:00

[16] Leeds - Arsenal [1]

1.875

1 : 0

2.00

1.95

2 1/2

1.925

31/1 22:00

[16] Leeds - Arsenal [1]

1.875

1 : 0

2.00

1.975

2 1/2

1.925

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu đã chênh nhau đến 1 trái. Đội đầu bảng Arsenal chấp chủ nhà Leeds 1 trái cho lựa. Đến tối qua, thị trường đã đổ nhiều vào cửa dưới nên giá sút giảm chỉ còn Leeds ăn 87, thua đủ.

Nên nhớ đây là trận thứ 7 liên tiếp Arsenal chấp đến hơn 1 trái. Nhưng họ đã thua tỉ lệ chấp (Asian Handicap) 3 trận liên tiếp khi chấp 1 trái trước Liverpool (hòa 0-0), Nottingham Forest (hòa 0-0) và tuần qua là thua trắng trước Manchester United (thua 2-3).

Ba trận thua Handicap liên tiếp khiến những ai thích theo cửa trên phải chùn tay, và sẽ chẳng có gì lạ nếu mọi người dồn vào cửa dưới. Dù sao thì chọn Arsenal vẫn an toàn hơn, bởi Pháo thủ thắng Leeds trong 6 lần gặp gần nhất.

Soi tỉ số trận Leeds – Arsenal: Thách thức trên sân Elland Road - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Leeds – Arsenal: Thách thức trên sân Elland Road - Ảnh 3.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là Arsenal thắng 0-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 6.7, trong lúc 0-2 ăn 7.1, còn 1-2 ăn 8, và 0-3 ăn 11. Hòa cũng là một đáp án gây chú ý khi 1-1 có giá đặt 1 ăn 7.9, trong lúc 0-0 ăn 12, còn 2-2 ăn 19. Cửa thắng cho chủ nhà Leeds là điều không thực tế nên 1-0 ăn đến 15, còn 2-1 ăn hẳn 19.


