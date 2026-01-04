HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao Bóng đá

Soi tỉ số trận Leeds - Manchester United: Chờ đợi bất ngờ ở Elland Road

Trung Dũng

(NLĐO) - Sau trận hòa Liverpool tại Anfield, Leeds sẽ tiếp đón Manchester United trên sân nhà với tham vọng lần đầu tiên đánh bại Quỷ đỏ trong hơn 20 năm qua.

Soi tỉ số trận Leeds - Manchester United: Chờ đợi bất ngờ ở Elland Road - Ảnh 1.

Dominic Calvert-Lewin (Leeds) và Matheus Cunha (Manchester United)

Đội bóng áo trắng bất bại trong 6 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, nên nhiều khả năng họ sẽ không thua một Manchester United nhạt nhòa trong trận hòa 1-1 với đội cuối bảng Wolves. Leeds United đang có phong độ tốt nhất thời gian gần đây, với trung bình 2,75 bàn/trận trên sân nhà. Với sự trở lại của tiền đạo chủ lực Dominic Calvert-Lewin trong đội hình xuất phát, Leeds hoàn toàn có thể gây sốc cho Manchester United trên sân nhà.

Trong khi đó, Manchester United đã có trận hòa 1-1 chán ngán với đội bóng cuối bảng Wolves giữa tuần. Kết quả này tệ hại đến mức, trước khi cầm hòa với Quỷ đỏ, Wolves chỉ kiếm đúng 2 điểm trong 18 trận trước đó. 

Nhiều nhà chuyên môn cho rằng mọi người cú nhìn vào Manchester United mà quên là họ bây giờ không còn là một gã khổng lồ mà thực tế chỉ là một đội bóng kha khá trong top 10 Premier League.

Manchester United ghi trung bình 2,20 bàn thắng/trận trên sân khách thời gian gần đây, nên trận đấu hứa hẹn chuyện đôi bên cùng ghi bàn. 

Trận đấu lúc 22 giờ hôm nay, 4-1, đến quá sớm đối với đội trưởng Manchester United Bruno Fernandes (chấn thương gân kheo), trong khi Amat Diallo, Bryan Mbeumo và Noussair Mazraoui đều đang làm nhiệm vụ quốc tế.

Leeds chỉ thắng một trong 19 lần gặp Manchester United gần nhất tại Premier League (hòa 6, thua 12) và chưa thắng trong 9 trận gần đây nhất gặp họ kể từ chiến thắng 1-0 trên sân nhà hồi tháng 9-2002.

Manchester United bất bại trong 25 trận đấu tại Premier League gặp các đội bóng mới lên hạng (thắng 22, hòa 3) kể từ trận thua 4-1 trước Watford vào tháng 11-2021, trận đấu dẫn đến việc Ole Gunnar Solskjaer rời khỏi ghế HLV. Nhưng bây giờ có vẻ Amorim còn đưa Quỷ đỏ xuống một cấp độ kém hơn thời của Solskjaer nên sẽ bất ngờ nếu họ rời Elland Road mà không thua.

Dự đoán: Leeds United - Manchester United 1-1

Đối đầu trưc tiếp

12-2-2023

Leeds

Manchester Utd

0-2

08-2-2023

Manchester Utd

Leeds

2-2

20-2-2022

Leeds

Manchester Utd

2-4

14-8-2021

Manchester Utd

Leeds

5-1

25-4-2021

Leeds

Manchester Utd

0-0

20-12-2020

Manchester Utd

Leeds

6-2

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

04/1 19:30

[16] Leeds - Manchester Utd [6]

1.975

0 : 0

1.90

1.875

2 1/2

1.975

04/1 19:30

[16] Leeds - Manchester Utd [6]

1.925

0 : 0

1.925

1.85

2 1/2

1.925

04/1 19:30

[16] Leeds - Manchester Utd [6]

1.875

0 : 0

2.00

1.80

2 1/2

2.05

04/1 19:30

[16] Leeds - Manchester Utd [6]

1.90

0 : 0

2.00

2.05

2 3/4

1.825

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu đã là đồng banh, với Leeds ăn 97 và thua 90. Đến hôm qua, thị trường đang đổ dần vào chủ nhà khiến giá Manchester United cứ tăng dần đến mức Leeds ăn 87, thua đủ. Sáng nay, mức giá ổn định khi Leeds giờ ăn 9, thua đủ. Dù rất mến mộ Manchester United, nhưng chọn chủ nhà an toàn hơn.


Soi tỉ số trận Leeds - Manchester United: Chờ đợi bất ngờ ở Elland Road - Ảnh 2.

Tỉ số được chọn nhiều nhất là hòa 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.1, trong lúc 0-0 và 2-2 đều ăn 13. Cửa thắng cho cả 2 bền đều khá tương đồng khi 2-1 và 1-2 đều có giá đặt 1 ăn 9.6, hoặc 2-0 và 0-2 có giá ăn 13 và 14. Tuy nhiên không ít người ủng hộn cửa thắng cho chủ nhà nên 1-0 có giá đặt 1 ăn 9.2, còn 0-1 có giá ăn đến 10.

Soi tỉ số trận Leeds - Manchester United: Chờ đợi bất ngờ ở Elland Road - Ảnh 3.

Manchester United
